Mathematik ist in der Schule bei den meisten eher unbeliebt. Später im Berufsleben können sich fundierte Mathematikkenntnisse mehr als bezahlt machen. Mathematiker beziehen nicht nur sehr hohe Gehälter, sie bekommen auch sehr interessante Aufgaben. Die moderne Technik – ob das nun das Smartphone ist, die automatische Türverriegelung am Auto oder das Surfen im Internet – funktioniert nicht ohne Mathematik. Deshalb sind die Berufsaussichten für Mathematiker auf dem heutigen Arbeitsmarkt sehr gut. Im Jahr 2014 haben über 78.000 Studierende ein Mathematikstudium oder ein Studium der Naturwissenschaften abgeschlossen. Im Jahr 2012 waren es 72.000. Im Anschluss an das Studium haben sich circa 600 Mathematiker arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 0,8 Prozent.

Die Berufschancen sind traumhaft

Die Ausgangslage ist traumhaft. Doch die besten Chancen haben diejenigen, die das Studium sinnvoll aufbauen. Bereiche wie Diskrete Optimierung, Analysen und Prognosen sind bei modernen Unternehmen besonders gefragt. Damit lassen sich ganz konkrete Probleme aus der Praxis lösen. Das Betätigungsfeld klingt sehr abstrakt, lässt sich jedoch bei einem Unternehmen wie beispielsweise der Deutschen Bahn AG ganz konkret einsetzen. Es geht darum, Einzelwaggons zu Güterzügen zusammenzustellen und dabei möglichst wenige Loks einzusetzen. Damit sollen Kosten und Treibstoff eingespart werden und das Personal, insbesondere die Lokführer, sollen effizienter arbeiten können. Wer mit seinem Güterzug in eine bestimmte Richtung unterwegs ist, soll seinen Rückweg später in einer entsprechenden Lok zurücklegen, um weitere Kosten einzusparen.

Angewandte Mathematik: In der Schule graue Theorie !?

Angewandte Mathematik ist alles andere als graue Theorie. Damit lassen sich ganz praktische Probleme in der Wirtschaft lösen. Das ist auf dem Arbeitsmarkt zurzeit sehr gefragt. Mathematiker können theoretisch und gleichzeitig anwendungsbezogen arbeiten. Das heißt, sie entwickeln zunächst mathematische Modelle und programmieren dann anschließend die Projekte, wie beim Güterzugnetz, und setzen die Theorie damit praktisch um. In der Schule ist Mathematik manchmal nur abstrakt, Schüler tun sich sehr schwer damit. Manchmal fehlt einfach ein kleiner Impuls, eine andere Art etwas zu erklären, damit es bei den Schülern „Klick“ macht. Dabei können Nachhilfelehrer helfen. Insbesondere eine individuelle Betreuung durch einen privaten Mathe Nachhilfelehrer kann eine große Hilfe sein. Auf der Plattform superprof.de gibt es ein breites Angebot an Nachhilfe und Privatunterricht, sowohl in sämtlichen Schulfächern als auch für Sprachen, Sport und Musik. Allein in Baden-Württemberg stehen mehr als 1.600 Nachhilfelehrer zur Verfügung, die zuhause oder auch via Skype ihre Schüler persönlich betreuen.



Im Mathematikstudium – der Ablauf

Im Mathematikstudium lernen die Studierenden von Anfang an, wie sie technische, naturwissenschaftliche und wirtschaftliche Phänomene in die Sprache der Mathematik übertragen. Mithilfe von Computerberechnungen lassen sich damit später Technologien verbessern, Risiken einschätzen oder Finanzstrategien entwickeln. Nach dem dreijährigen Bachelorstudium können die Studierenden direkt in ihren Wunschberuf einsteigen. Es besteht auch die Möglichkeit, den zweijährigen Master anzuschließen. Auch die Lehrerausbildung lässt sich mit diesem Studiengang abschließen. Dazu ist der Weg zum Staatsexamen notwendig.

Die Studienziele

Die Studierenden der Humboldt Universität Berlin erhalten während des Studiums sicheres, anwendungsbreites Wissen und Können in der Mathematik. Die Fähigkeit zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten ist ein Schlüsselelement des Studiums. Sie lernen Fähigkeiten wie Abstraktion, exakte Ausdrucksweise und Arbeitstechnik, Kreativität, Kommunikations- und Kooperationsvermögen sowie selbstständiges Arbeiten. Speziell die Humboldt Universität in Berlin hat ein hohes internationales Ansehen. Der Studiengang der Fachwissenschaft Mathematik ist ein hochwertiges Studium, das vor allem auf die Anforderungen an zukünftige Mathematiklehrer ausgerichtet ist. Dabei greifen fachdidaktische und fachwissenschaftliche Lehre ineinander.

Frauen alles andere als unterrepräsentiert

Mit einem Fachhochschulabschluss in angewandter Mathematik, einem Master oder dem Doktortitel in der Tasche, stehen den Absolventen viele Türen offen. Dabei ist auffallend, dass 40 Prozent der Absolventen weiblich sind. Das steht im krassen Gegensatz zu den üblichen Annahmen, dass Frauen in den sogenannten Mint-Fächern unterrepräsentiert sind. Die meisten Mathematiker arbeiten in der Finanz- und Versicherungsbranche. Sie arbeiten dort als Aktuare, beschäftigen sich mit Wahrscheinlichkeitstheorien, Risk Management oder im Bereich der Altersvorsorge. Was ein Aktuar genau ist und alles können muss, erklärt aktuare.de. Im Bereich Big Data können sie helfen, riesige Datenmengen zu analysieren. Sie können für Geheimdienste arbeiten oder als Programmierer bei Softwareherstellern. Wirtschaftsmathematiker beraten Unternehmen.

Pokerprofi werden mit dem Mathematikstudium

An der Humboldt-Universität in Berlin ist der Studiengang Mathematik im Angebot. Auf der Internetseite wirbt die Universität damit, dass Absolventen später professionelle Pokerspieler werden können. Ein Student erzählt bei Unicum.de, wie er es tatsächlich Dank seines Mathestudiums zum Pokerprofi gebracht hat. Mathematik ist interdisziplinär ausgerichtet. Mathematiker sind sowohl in der Wirtschaft, wie auch in der Medizin, der Biologie oder der Industrie gefragt. Um ein finanzielles Auskommen zu haben, muss niemand Pokerspielen. Die Einstiegsgehälter für Mathematiker liegen bei mehr als 40.000 Euro pro Jahr. Absolventen, die es in die Schweiz zieht, verdienen ab 100.000 Schweizer Franken pro Jahr.

Der Start in den Beruf

Da sich die unterschiedlichen Karrieren vielversprechend gestalten, fällt der Start in den Beruf leicht. Auch in der Autoindustrie sind Mathematiker gefragt, vor allem wenn sie einen technischen Schwerpunkt während des Studiums gewählt haben. Sie können dabei mitwirken, Eigenschaften und Funktionen von Fahrassistenzsystemen und bei integralen Sicherheitssystemen zu entwickeln. Sie berechnen dabei Unfallwahrscheinlichkeiten, die dabei helfen sollen, intelligente Autos zu entwickeln, die unfallvermeidend fahren. Diese Funktionen sind heute in der Automobilbranche sehr wichtig. Bei der Arbeit können die Mathematiker ihre Ergebnisse direkt am Produkt erleben. Das könnte für alle, die sich in der Schule nicht so sehr für Mathematik oder die Naturwissenschaften interessiert haben, ein entscheidender Faktor sein.

Jobs für Zahlenakrobaten

Gerade wer nicht auf Lehramt studiert, sondern sich lieber mit der praktischen Anwendung der Mathematik befasst, kann beispielsweise Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg studieren. Weitere Berufsfelder gibt es in der IT-Sicherheit, der Bildbe- und -verarbeitung oder in der Logistikbranche, wo Matheprofis Warenströme oder Fahrrouten optimieren. Weitere Themenfelder sind Suchmaschinenprogrammierung, Spieleentwicklung oder sichere Konzepte für internetbasierte Dienste. Mathematiker und Statistiker sind sehr gefragt in der Wirtschaft. Sie arbeiten in Forschung, Lehre, Unternehmensführung, Informations- und Kommunikationstechnik, technischer Entwicklung und Produktion. Es gibt auch interessante Bindestrich-Varianten: Bio-Mathematik, Techno-Mathematik, Finanz-Mathematik, Computer-Mathematik oder Wirtschafts-Mathematik.