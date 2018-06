(ANZEIGE) - Vielen schmeckt ein frisch aufgebrühter Kaffee am besten, doch welche Alternativen zur altbekannten Kaffeefiltermaschine gibt es noch für einen umweltfreundlichen, gut schmeckenden und schnell zubereiteten Kaffee am Morgen?

Der Handfilter

Manch einer kennt Ihn noch aus dem Haushalt seiner Oma, doch er erfährt gerade wieder eine Renaissance und findet gerade Einzug in viele hippe Bars der Großstädte. Aber wie ist die perfekte Zubereitungsart?

Am besten füllt man frisch gemahlenen Kaffee in den Handfilter, da die Bohnen relativ schnell nach dem Mahlen ihr Aroma verlieren. Pro 100ml Wasser sind 6 - 6,5 Gramm an grob gemahlenem Pulver optimal. Doch Vorsicht mit dem kochenden Wasser! Die ideale Temperatur ist zwischen 90 – 96 Grad. Dazu wartet man nach dem Aufkochen am besten eine Minute und gießt dann das heiße Wasser über das Kaffeepulver. Dann braucht man nur noch abwarten bis es durchgesickert ist und schon kann man den köstlichen Kaffee genießen.

Die French Press

Auch bekannt als Bodum-Kanne, ist eine sehr schnelle und umweltfreundliche Art seinen Kaffee zu zubereiten. Da hier der gemahlene Kaffee länger mit dem Wasser in Berührung ist, bekommt der fertige Kaffee einen intensiveren Geschmack, der darauf zurückzuführen ist, dass mehr Kaffeefette und –öle in den fertigen Kaffee übergehen. Die Zubereitung ist super einfach. Man füllt die French Press mit grob gemahlenem Kaffeepulver - am besten schmeckt es natürlich frisch gemahlen – gießt heißes Wasser (90-96 Grad) hinzu und lässt das ganze 3-4 Minuten ziehen. Dann setzt man den Deckel auf, drückt das Sieb herunter und schon kann man den Kaffee genießen.

Der Espressokocher

Eine weitere umweltfreundliche Art seinen Kaffee zu kochen, die man in beinahe jedem italienischen und auch spanischen Haushalt findet, und auch bei uns an immer größerer Beliebtheit gewinnt. Den Namen hat er eigentlich nicht verdient und wird daher auch oft als Mokkakanne bezeichnet, da für einen Espresso mindestens ein Druck von 9 Bar benötigt wird und bei diesem Kocher lediglich ein Druck von 1,5 Bar entsteht. Die Zubereitung ist auch hier sehr einfach und schnell und am besten mit frisch gemahlenem Kaffee. Man füllt das Sieb mit möglichst grob gemahlenem Pulver, da wenn es zu fein ist, ein bitterer Geschmack entstehen kann. Den unteren Teil der Kanne füllt man bis zur Markierung mit lauwarmem Wasser, setzt dann den Trichter drauf und schraubt die Kanne zu. Dann den Kocher auf den Herd stellen und möglichst bei mittlerer Hitze aufkochen lassen. Innerhalb weniger Minuten kann man dann seinen wohlverdienten Kaffee genießen.

Beim Kauf gilt es zu beachten, dass die Aluminiumvarianten des Espressokochers nicht für einen Induktionsherd zu gebrauchen sind.

Mittlerweile haben in vielen Haushalten mitunter auch wegen Zeitmangel und Bequemlichkeit Kapsel- und Padmaschinen Einzug gefunden. Eine Alternative für diejenigen die einen cremigeren Kaffee mögen, jedoch nicht ein paar hundert Euro für eine Kaffeevollautomaten ausgeben wollen oder können. Wer also lieber seinen Kaffee auf Knopfdruck bekommen will, sollte zumindest der Umwelt und auch seiner Gesundheit zuliebe nach einem Anbieter wie www.gourmesso.de suchen, der den Kaffee in kompostierbaren Kapseln liefert und nicht auf die Aluminiumvariante zurückgreift.