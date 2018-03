Für die Aufnahme eines Kredites gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt als jetzt. In den letzten Jahren sanken die Zinsen immer mehr und die Menschen sind es gewohnt, sich durch Kredite eigene Konsumwünsche zu erfüllen. Trotzdem sollte die Aufnahme eines Kredits nur im Ausnahmefall und bei günstigen Bedingungen geschehen.

Der effektive Jahreszins ist die wichtigste Kennzahl wenn es um einen günstigen Kredit geht. Doch einen guten Kredit erkennt man nicht nur an günstigen Zinsen. Wer sich für einen günstigen Kredit interessiert, kann flexible Kreditberechnungen machen und damit schnell auf den Punkt kommen. Wenn ein passender Anbieter gefunden scheint, gibt es die Möglichkeit für ein unverbindliches Kreditangebot. Solche Anfragen beeinflussen nicht den Schufa Score. Weiterführende Informationen finden Sie auf Kredit-zeit.de.

Beispiele für aktuelle Zinssätze

Je niedriger die Laufzeit, desto niedriger sind normalerweise die Zinsen. So steigt der effektive Jahreszins ab einer Laufzeit von 96 Monaten zum Beispiel drastisch an und liegt etwa zwischen 3,7 und 6,9 Prozent. Bei einer Laufzeit von 84 Monaten und weniger liegt der effektive Jahreszins zwischen 0,9 und 6,9 Prozent.

Die individuellen Bedingungen formen den Zinssatz

Wichtig: Der tatsächliche Zinssatz ist immer von den individuellen Bedingungen abhängig. Daher sollten Sie sich einige günstige Anbieter heraussuchen und unverbindliche Angebote erstellen lassen. Dafür werden Ihre Daten benötigt. Wichtige Daten werden über die Schufa und über Infoscore bezogen. Anschließend wird der individuelle Bonitätskoeffizient berechnet wodurch auch der individuelle Zinssatz bestimmt werden kann.

Achtung: Wer sich bei Banken Angebote einholt, sollte darauf achten, dass diese als Konditionsanfrage in die Schufa eingehen. Sollten sie als Kreditanfrage eingehen, kann dies die Bonität verschlechtern, weil die Schufa bei vielen Kreditanfragen häufig eine Geldknappheit vermutet.

Doch Kredite dienen nicht nur dem Konsum. Sie können auch helfen, aus einer Misere herauszukommen. Zum Beispiel wenn der Wagen dringend repariert werden muss oder eine neue Waschmaschine benötigt wird.

Was gibt es beim Dispositionskredit zu beachten?

Der Dispositionskredit ist die einfachste aber auch teuerste Kreditart. Er verursacht eine Kontoüberziehung und einen Kredit, der automatisch von der Bank gewährt wird. Die effektiven Zinsen liegen hier deutlich über dem klassischen Ratenkredit, wodurch der Dispokredit sehr viel Geld kostet. Er lohnt sich nur, wenn kurzfristig Geld benötigt wird und die Kreditsumme innerhalb weniger Wochen zurückgezahlt werden kann.

Aber Vorsicht: Ein Dispositionskredit kann auch der Anfang einer nie endenden Verschuldung sein, vor allem dann, wenn der Dispokredit zu hoch ist. Dadurch lassen sie sich nicht so einfach zurückzahlen und das Konto bleibt dauerhaft im Minus. Die hohen Zinsen machen alles nur noch schlimmer. In diesem Fall lohnt sich häufig ein Ratenkredit, durch den das Konto ausgeglichen beziehungsweise umgeschuldet werden kann.

Klassische Kreditaufnahme mit Ratenkredit

Bevor der Kredit aufgenommen wird, werden im Vorfeld wichtige Vertragsdetails wie die Laufzeit, die Höhe der Kreditsumme, die Raten und der Effektivzins geklärt. Prüfen Sie vor der Aufnahme des Kredits, innerhalb welcher Zeitspanne Sie das Darlehen zurückzahlen können. Gehen Sie dabei nicht immer vom Idealfall aus, da Ihnen Arbeitslosigkeit oder Krankheit einen Strich durch die Rechnung machen können. Prüfen Sie die Kreditangebote der Banken besonders sorgfältig, da es viele Lockangebote in der Werbung gibt.

Die Kreditkonditionen und ob überhaupt ein Kredit zustande kommt, sind stets von den persönlichen Faktoren abhängig. Dazu gehören zum Beispiel Einkommen und Bonität. In der Werbung entsprechen diese immer dem ideal.

Filiale oder Online-Bank?

Im Internet können Sie viele Angebote vergleichen und durch die Angabe einiger persönlicher Daten individuelle Angebote einholen. Online-Angebote sind in der Regel immer günstiger als Bankfilialen. Es kann aber sein, dass sich Bankfilialen an bestimmten Online-Angeboten orientieren und ihr Kreditangebot aufbessern. Daher sollte sowohl Filiale als auch Online-Bank im Auge behalten werden. Neben den Konditionen gibt es auch noch weitere Faktoren, die Sie bei der Wahl zwischen Filiale und Online-Bank berücksichtigen sollten. So bietet nur die Bankfiliale persönliche Beratung und einen Ansprechpartner vor Ort.

Identitätsprüfung online durchführen

Früher wurde mittels PostID-Verfahren bei der Post eine Identitätsprüfung vorgenommen. Heute erfolgt die Identitätsprüfung zunehmend über eine Web-Cam. So kann, ohne die Wohnung zu verlassen, ein Kredit aufgenommen werden.

Seriösen Kreditanbieter erkennen

Je transparenter der Ablauf, desto besser. Vor der Kreditvergabe sollten Sie willkürliche Gebühren stutzig machen. Diese treten vor allem bei unseriösen Kreditanbietern auf, die sich auf Menschen spezialisiert haben, die aufgrund zu schlechter Bonität bei der Bank keinen Kredit bekommen. Die Betrüger versprechen dann Schufafreie Kredite und nutzen die Hoffnung der Betroffenen aus. In der Regel wird kein Darlehen ausgezahlt aber der Kreditnehmer zahlt drauf. Wenn lediglich kleinere Schufaeinträge vorliegen, gibt es aber trotzdem noch die Möglichkeit, einen seriösen Kreditanbieter zu finden.

Keine Bearbeitungsgebühren mehr

Früher waren Bearbeitungsgebühren von zwei bis drei Prozent üblich, die direkt vom Darlehen abgezogen wurden. Bei einem Kreditrahmen von 10 000 Euro waren das satte 300 Euro. Die Bearbeitungsgebühren sollten eine Aufwandsentschädigung darstellen für die Prüfung der Bonität, die Schufaauskunft und so weiter. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs sind diese Gebühren nicht zulässig, auch wenn Sie in den AGB stehen. Das heißt, wenn Sie in den letzten drei Jahren einen Kredit aufgenommen und dafür Bearbeitungsgebühren bezahlt haben, können Sie diese Gebühren von der Bank zurückfordern.