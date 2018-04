Direkt am Meer gelegen, 400 km von Antalya und 700 km von Istanbul entfernt, liegt die malerische Gegend mit seinen charakteristischen weißen Häusern. Durch einen internationalen Flughafen lässt sich Bodrum von den meisten deutschen Flughäfen erreichen. Viele Reiseangebote mit Direktflügen, unter anderem von Hannover, Köln, Berlin, Düsseldorf, München und Stuttgart, findet man zum Beispiel bei 5vorflug.de. So sind Urlauber in guten 3 h von Deutschland in der gewünschten Urlaubsregion.

Ausflüge

Fast schon ein Muss für Touristen auf der Halbinsel Bodrum ist ein Tagesausflug auf die griechische Insel Kos. Mit einer Fähre lässt sich die Insel in 1h erreichen. Die meisten Veranstalter bieten Touren mit ca. 5h Inselaufenthalt an. Eine Mitnahme des Ausweises/ Reisepass ist hier Pflicht. Besonders beliebt ist eine 2 Tagestour über Ephesus und Pamukkale. In Ephesus, zwischen Bodrum und Izmir gelegen, sind viele antike Gebäude weitestgehend freigelegt, was Ephesus zu einem der meist besuchten historischen Orte in der Türkei macht. Pamukkale mit seinen Kalkterrassen und warmen Thermalquellen sind weit über die Türkei hinaus bekannt und gehören bei vielen Türkei- Urlaubern zum absoluten Pflichtprogramm.

Durch die geografische Lage als Halbinsel ist der Strand von den meisten Hotels in kurzer Zeit erreicht. Ein oft leicht wehender Wind macht die im Sommer durchaus sehr heißen Temperaturen angenehmer, so dass Bodrum zu jeder Jahreszeit eine Reise wert ist.

Natürlich bietet Bodrum auch das „normale“ Türkei Programm: Eine Reihe von Bazaren lädt zum Shoppen und Staunen ein. Neben Textilien sind besonders Gewürzeinkäufe bei Touristen beliebt. Da die Qualität dabei stark variieren kann, ist es ratsam, sich vorher umzuhören, wo man hochwertige Gewürze am besten kauft. Auch die Bazare mit Lebensmitteln haben ihren Reiz: Hoch aufgetürmte Orangen, Erdbeeren die aussehen wie gemalt und frisch gepresster Granatapfelsaft machen diesen Teil des Bazars zu einem unvergesslichen Erlebnis mit bleibenden Eindrücken.

Wenn die Sonne untergegangen ist, erwacht in Bodrum ein abwechslungsreiches Nachtleben. Auf der „Barstraße“, südöstlich der Burg, reihen sich Clubs und Bars aneinander. Ob eine chillige Lounge oder ein Katamaran, der nachts in die Bucht rausfährt und auf dem man auf einer Glasfläche über dem Meer tanzen kann, bleibt dem eigenen Geschmack überlassen. Wer gerne schon tagsüber mit dem Feiern anfängt, der ist auf „Aquatica“ gut aufgehoben. Diese künstliche Insel liegt in einer Bucht zwischen Bodrum und Gumbet und bietet neben Musik von angesagten internationalen Dj´s, ein umfangreiches Angebot an Wassersportaktivitäten wie Jetpack Fahrten, Windsurfen und Jet Ski fahren.