Tipps zur Reinigung von Matratzen

Für einen gesunden Schlaf kommt es nicht nur auf die entsprechende Härte und Beschaffenheit der Matratze an. Die Matratze muss auch sauber sein und angenehm riechen. Schnell können sich in einer verschmutzten Matratze Keime ansiedeln und vermehren. Sie können, wenn sie in einer hohen Konzentration vorhanden sind, zu Infektionen führen. Typische Bewohner einer Matratze sind Hausstaubmilben. Sie fühlen sich im feuchtwarmen Klima wohl und können allergische Reaktionen auslösen. Um die Matratze lange nutzen zu können, sollte sie regelmäßig gewendet werden. Auch das regelmäßige Auslüften der Matratze ist wichtig.