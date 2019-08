Die Vorbereitung

Damit euer erstes Date perfekt wird, solltest du ein wenig Zeit für die Vorbereitung einplanen. Überlegt euch, was ihr gemeinsam unternehmen wollt. Sucht euch eine romantische oder spannende Aktivität aus und bereitet diese entsprechend vor. Es kann sein, dass du hierfür ein paar Dinge organisieren musst. Wenn ihr beispielsweise gemeinsam einen Hochseilgarten oder ein Restaurant besuchen wollt, müsst ihr daran denken, rechtzeitig zu reservieren oder Karten zu kaufen. Neben der Locationwahl kann es zudem nicht schaden, sich vorab ein paar Gedanken zu passenden Themen zu machen, über die ihr euch unterhalten könnt. Natürlich spielt auch die Kleiderwahl bei der Vorbereitung des Dates eine wichtige Rolle.

Welche Location passt fürs erste Date?

Bei der Location habt ihr die Qual der Wahl. So gibt es nahezu unbegrenzte Auswahlmöglichkeiten. Ihr wisst noch nicht, was ihr an eurem ersten Date unternehmen wollt? Dann können dir unsere Ideen als Inspiration dienen:

Café

Bar

Restaurant

Besuch im Tiergarten

Spaziergang

Picknick

Hochseilgarten

Freizeitpark

Eislaufen

Schwimmbad

Baggersee

Hier findest du viele weitere Ideen, was Ihr beim ersten Date zusammen unternehmen könnt!

Die richtigen Gesprächsthemen

Du hast Angst vor peinlichen Gesprächslücken? Damit bist du nicht allein. Mache dir vor dem Date klar, dass es nicht schlimm ist, wenn ihr mal für einen Moment nicht so recht wisst, was ihr sagen sollt. Damit du erst gar nicht in eine solche Situation hineingerätst, kannst du dich vorab entsprechend vorbereiten und einige Themen zurecht legen. Gut geeignet Themen sind beispielsweise Hobbys und Interessen. Auch interessante oder lustige Geschichten aus der Vergangenheit sind geeignete Themen, die meist für gute Laune sorgen. Hier findest du 370 tolle Gesprächsthemen fürs erste Date.

Wer zahlt die Rechnung?

Ob im Restaurant, beim Zoobesuch oder im Klettergarten: Meistens kommt im Laufe des Dates die Frage auf, wer denn eigentlich die Rechnung zahlt. Durch die Emanzipation ist es längst nicht mehr klar, ob Mann oder Frau die Rechnung übernehmen sollte. Wenn du den Eindruck hast, dass das Date von beiden Seiten aus genossen wurde, kannst du dennoch deinen Schwarm bezahlen lassen. Damit hat er die Chance, dir zu zeigen, dass ihm das Date Spaß gemacht hat und er dich sympathisch findet. Dass der Mann bezahlt, kannst du heute jedoch nicht mehr voraussetzen. Genauso gut kann es sein, dass er dich bezahlen lässt und er das Date aber dennoch super fand. War das Date ein Reinfall, sollte keiner von beiden den anderen einladen.

Was ziehe ich beim ersten Date an?

Hose, Rock oder Kleid? Die Frage nach dem passenden Outfit nimmt oft jede Menge Zeit in Anspruch. Grundsätzlich solltest du dich in deiner Kleidung wohlfühlen. Trägst du ansonsten eher sportliche Kleidung und tauchst beim Date mit High Heels und einem Mini-Rock auf, wärst du nicht du selbst, was sich wiederum negativ auf deine Ausstrahlung auswirkt. Grundsätzlich wird fürs erste Date körperbetonte, aber nicht zu sexy Kleidung empfohlen. Auch für die Schuhe gilt: Schön, aber nicht zu auffällig. Gut geeignet sind beispielsweise hübsche Overknees Stiefel. Bei sportlicheren Locations, wie dem Besuch eines Klettergartens oder einem längeren Spaziergang sind chice Damen-Sneakers eine gute Wahl.