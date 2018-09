Fußball, eine der berühmtesten Sportarten weltweit, bietet viel Spannung, Faszination und Teamgeist. Diese Sportart verbindet Menschen und bringt sehr viel Entertainment mit sich. Vor allem für den Zuschauer gibt es im Fußball sehr viel Freizeitbeschäftigung, zum Beispiel mit Sportwetten. Fußball ist im Bereich der Sportwetten wohl die beliebteste Sportart, in der viele Begeisterte Ihr Glück versuchen. Denn im Fußball kann man auf so gut wie alles wetten. Ob man nun auf ein Team setzt oder auf einen einzelnen Spieler, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Wie Fußballwetten im Detail ablaufen und auf was man achten sollte, wird in diesem Artikel näher erklärt. Speziell bei online Sportwetten sollten Sie eine gute Strategie verfolgen und ein gewisses Wissen besitzen, um einen Erfolg zu erzielen. Je mehr Sie sich in diesem Bereich informieren, desto höher ist Ihre Gewinnchance.

Fußballwetten für Sportwettenbegeisterte

Speziell durch die online Wettanbieter ist der Markt an Sportwetten weltweit explodiert. Dadurch gibt es weltweit viele Anbieter, die diese Chance ergreifen, um großen Profit zu erlangen. Die Vielfalt, die Sie bei den Fußballwetten nutzen können, liegt an vielen Faktoren. Was nicht nur das Team betrifft, das gewinnt, sondern auch zum Beispiel, wie viele Tore geschossen werden, wer das Tor schießt, wer eine Karte bekommt oder wer ausfällt. Gibt es ein Elfmeterschießen? Und vieles mehr, Sie können so ziemlich auf alles wetten. Man kann sich aus 40.000 Varianten an Wetten einige davon aussuchen, um sein Glück zu versuchen. Somit landen Sie auch schon beim ersten hilfreichen Tipp. Bei diesem Umfang an Möglichkeiten, ist es einfacher Sie suchen sich 20 bis 30 verschiedene Wettoptionen und entwickeln Stück für Stück eine Strategie, die zu Ihnen passt. Sie brauchen eine Eingewöhnungsphase, wo sie sich mit den einzelnen Optionen auseinandersetzen und gewisse Möglichkeiten fokussieren sollten.

Erfolg ist keine Glückssache

Damit man bei Fußballwetten auf Erfolg hoffen kann, ist es sehr wichtig, vernünftig mit seinem Geld hauszuhalten. Man braucht eine gute Kontrolle und Selbstdisziplin über die Finanzen und über die eigenen finanziellen Möglichkeiten. Am besten man setzt sich eine Schmerzgrenze, wie viel man maximal verlieren kann, um nicht in Schwierigkeiten zu gelangen. Dieses Limit, das man sich setzt, sollten man immer wahren und auch nicht in Ausnahmesituationen überschreiten. Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass man immer genau weiß was man tut, warum man das tut und was die Möglichkeiten sind. Wie bereits beschrieben, geht es um eine Strategie, die man befolgen sollte, um Profit zu erzielen. Emotionales handeln oder aus einer spontanen Laune heraus eine Wette abzuschließen, sollte man strikt vermeiden. Dies kann zu einem unüberlegten, nicht strategischem Verhalten führen. Was dann wiederum eine Spielsucht gefährden könnte. Die Höhe des Einsatzes der Finanzen muss immer in einem für das persönliche Budget geeignetem Verhältnis stehen. Die Experten empfehlen bei jedem Tipp, nicht mehr als 5 Prozent des verfügbaren Kapitals zu setzen. Man sollte sich immer daran erinnern, dass man bei jedem Tipp sein Geld verlieren könnte, deshalb sollten man auch nie über die eigene Schmerzgrenze gehen. Das Wettspiel ist und bleibt, egal was für eine gute Strategie man durch Quoten oder Expertentipps entwickelt hat, ein Glücksspiel mit Risiko. Vor allem, wenn man mit dem Wetten beginnt, sollte man sich auch auf Verluste einstellen. Auch wenn man in späterer Folge, eine tolle Strategie gefunden hat, ist das keine Garantie für einen Gewinn. In erster Linie liegt es bei einem Selbst, wie gut man mit dem Geld umgehen kann und wie man Verluste wegsteckt.

Die Wetten im Überblick

Der klassische Tipp: An erster Stelle kommt der bloße Tipp auf den Ausgang eines Fußballspieles. Es wird auf den Sieg des Heimteams, auf ein Unentschieden oder auf das auswärtige Team gesetzt. Hier werden andere Faktoren außer Acht gelassen, es ist nur der allgemeine Ausgang entscheidend.

Der Ergebnistipp: Hierbei wird es schon genauer, denn bei dieser Wette wird auf das konkrete Ergebnis getippt. Hier spielen schon mehrere Faktoren eine Rolle, ob man eine erfolgreiche Wette abgeschlossen hat oder nicht. Kommt es nämlich zu Besonderheiten wie, Fouls oder Verletzungen, dann kann sich der Spielstand schnell ändern, was meistens der Fall ist.

Die Spezialwette: Bei diesen Wetten bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Wie zum Beispiel, welcher Spieler ein Tor erzielt, ob ein Spieler ausscheidet, wer wie viele Fouls macht und vieles mehr. Wenn man das Verhalten einer Mannschaft oder eines Spielers gut beobachtet oder in den Medien verfolgt, kann man da schon die eine oder andere erfolgreiche Wette erzielen.

Favoriten-Wetten: Je eindeutiger der Favorit, desto niedriger die Quote. Und je niedriger die Quote, desto "sicherer" die Wette an sich. Die meisten Sportwetter sind sich einig, dass Wetten mit Quoten bis maximal 1,50 als Favoriten-Wetten bezeichnet werden können.

Live-Wetten: Diese Wette kann jederzeit bis zum Ende eines Matches getippt werden. Die Quoten ändern sich mit jeder neuen Situation. Somit ist dies wohl eine der am spannendsten Art zu wetten. Wobei es auch eine der Riskantesten ist, denn hier kann man schnell den Überblick verlieren. Oder auch in der Hitze des Gefechts über seine finanziellen Grenzen gehen.

Der Buchmacher

Man sollte auf einen vertrauenswürdigen und seriösen Buchmacher Wert legen. Um einen geeigneten Buchmacher oder Bookie zu finden, braucht man sich nur die Lizenzen und Rezessionen durchzusehen und zu vergleichen. Ein vertrauenswürdiger Bookie hat eine transparente Plattform um seinen Kunden Vertrauen und eine gute Übersicht zu vermitteln. Die Quoten der unterschiedlichen Anbieter spielen eine große Rolle über den Gewinn oder Verlust. Um einen guten Buchmacher zu finden, damit man den Spaß beim Wetten auf Dauer beibehält, sollte man sich die Zeit nehmen und die Anbieter vergleichen. Fall Sie noch ein Beispiel für einen Anbieter suchen, finden Sie hier eine gute Plattform.

Das Kleingedruckte

Man sollte sich das Kleingedruckte immer genau durchlesen. Nicht immer findet man alle wichtigen Details auf einen Blick. Oft gibt es besondere Arten der Auszahlung, die zum Beispiel an die Einzahlungsmethode des Anbieters gebunden sein kann. Auch über ein Auszahlungslimit kann ein Anbieter verfügen, das kann bei einem höheren Gewinn in der Auszahlung bemerkbar sein. Daher zeichnen eine hohe Transparenz und klare Informationen über die Auszahlung und Wartezeiten der Gutschrift einen seriösen Bookie aus. Wenn ein Anbieter innerhalb von 1-5 Werktagen auszahlt, kann man mit gutem Gewissen eine Wette eingehen, wobei fünf Werktage schon als lange Wartezeit gelten

Wenn Sie diese Tipps bei den Fußballwetten beachten, werden Sie bestimmt früher oder später einen Gewinn erzielen. Wichtig ist, dass Sie mit Leidenschaft dabei sind und immer auf dem aktuellen Stand sind. Denn Wissen ist Ihre Macht und es bietet auch ein tolles Gesprächsthema. Denn viele deutsche Bürger lieben Fußball und verfolgen die Geschichten der Ereignisse.