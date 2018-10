Wenn die Feiertage vor der Tür stehen, stellt sich nicht nur die Frage nach den passenden Geschenken für die Lieben, auch die anstehenden Partys wollen gut geplant sein. Müssen tatsächlich alle Verwandten zum Weihnachtsessen eingeladen werden, auch die, mit denen es immer Streit gibt? Will man in diesem Jahr als Gastgeber auftreten und den Jahreswechsel mit Freunden im eigenen Garten feiern? Lädt man sich bei Bekannten ein, um keinen Stress mit der Ausrichtung des Festes zu haben? Oder besucht man eine professionell ausgerichtete Veranstaltung, die an Silvester mit Tanz und Buffet lockt? Wo und mit wem auch immer man die Feiertage verbringt, Hauptsache ist, das Styling stimmt. Und das ist zum Ende des Jahres immer besonders aufwendig und schön.

Das passende Outfit für die Feierlichkeiten

Im Dezember glitzert es nicht nur auf den Weihnachtsmärkten und in den Auslagen der Geschäfte – auch die Outfits der Damen werden feierlich und glamourös. Endlich ergibt sich die Gelegenheit, die schicken Teile aus dem Schrank zu holen oder gleich etwas Neues einzukaufen. Hier sind unsere Festtagsinspirationen:

Das kleine Schwarze

Das „kleine Schwarze“ ist ein echter Klassiker und gehört in die Garderobe jeder Frau. Es gibt viele Gelegenheiten, dieses Kleid zu tragen, das sich mit wenigen Handgriffen und Accessoires immer wieder verwandeln lässt. Erfunden wurde es 1926 von Coco Chanel und im selben Jahr in der Vogue als Uniform für alle Frauen mit Geschmack gefeiert.

Ein Etuikleid in Schwarz, klassisch in der Ausstrahlung und zeitgemäß in der Interpretation, finden modebewusste Frauen zum Beispiel im Onlineshop von Alba Moda. Auch wenn es elegante Kleider in vielen Farben gibt und Dunkelblau als echte Alternative erscheint, ist in diesem Fall Schwarz der Farbton der Wahl. Er lässt sich besonders gut mit glitzernden und festlichen Accessoires kombinieren, die dem Outfit den letzten Schliff verleihen. Goldene Schmuckstücke, ein glitzernder Gürtel oder eine Clutch mit funkelnden Pailletten in Gold sind eine gute Wahl für einen festlichen Anlass. Natürlich ist auch die Kombination mit anderen Farbtönen möglich, die sich in den Pumps, der Handtasche und dem Make-up verwirklichen lassen. So wurde in diesem Jahr Ultraviolett zur Farbe des Jahres gekürt – ein Ton, der ganz hervorragend festlich gestylt werden kann.

Zum kleinen Schwarzen passen Ankle Boots, Pumps oder elegante Stiefel mit Absatz, die das Outfit wintertauglich machen. Ein taillierter Wintermantel oder ein schicker Blazer, eventuell ein Poncho aus einem feinen Strick wie Kaschmir runden das Gesamtbild gekonnt ab. Es ist übrigens legitim, Sitzschuhe einzusetzen. Das sind die hohen Pumps, die auf dem Weg vom Auto zum Tisch in der Handtasche auf ihren Einsatz warten.

Ein Hosenanzug

Ein Hosenanzug kommt immer dann infrage, wenn eine Frau sich nicht mit dem Gedanken an ein Kleid anfreunden mag. Eine elegante Hose wie im zeitlosen Marlene-Look und ein passender Blazer stehen einem Kleid an Eleganz und Weiblichkeit in nichts nach und sind eine perfekte Alternative für die Feiertage. Den letzten Schliff bekommt dieses Outfit durch eine elegante Bluse oder ein Shirt aus einem hochwertigen, eventuell leicht transparenten Stoff, wie man ihn in dieser Saison auf den Laufstegen oft zu sehen bekam. Mit einem roten Teil nimmt frau das farbliche Thema der Weihnacht auf. Das kann eine Bluse oder ein Blazer sein, die durch die passenden Ohrringe komplettiert werden.

Die hohen Schuhe dürfen auch bei dieser Variante nicht fehlen, denn sie sorgen für den Hauch Weiblichkeit. Goldene Accessoires und glitzernde Details sind die Hingucker, die zur festlichen Zeit so gut passen.

Unsere Vorschläge sind klassisch und zeitlos wie die wahre Schönheit einer Frau. Es gibt allerdings auch einige Dont´s, von denen wir zu Weihnachten und Silvester abraten würden. So dürfen knallige Farben und wilde Muster zu dieser Zeit gern im Schrank bleiben, gemeinsam mit den alltäglichen Outfits, die das ganze Jahr über zu sehen waren. Wer mit Schwarz nicht viel anfangen kann, setzt auf andere, dezente Töne wie Beige oder Bordeaux. Auch ein Kostüm in mattem Rose kann sehr elegant und festlich wirken.

Das Styling zu den Festtagen

Beim Make-up und der Frisur darf es zu den Feierlichkeiten gern „etwas mehr sein“. Eine aufwendige Hochsteckfrisur oder schöne Locken unterstreichen den festlichen Look und verleihen der Trägerin ein besonders attraktives Gefühl. Am besten übt man das Styling vorher schon oder macht sich einen Termin beim Friseur.

Die Make-up-Trends für die Feiertage sind auf jeden Fall das klassische Rot und Gold. In diesem Jahr darf es etwas mehr glitzern und schimmern als sonst, denn das große Funkeln war auf den Laufstegen und den Kanälen der Influencer ein wichtiges Thema. Ein goldener Lidstrich und ein schimmernder Lidschatten setzen ein Beauty-Statement, etwas Glitzer im Augenwinkel gibt dem Make-up etwas Märchenhaftes. Doch auch zu den Festtagen sollte man darauf achten, entweder die Augen oder die Lippen besonders in Szene zu setzen. Mit einem roten Lippenstift, der die Lippen betont, bekommt das Styling seinen letzten, feierlichen Schliff.