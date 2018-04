Foto: Flickr/Nguyen Hung Vu CC BY 2.0

Zeitliche sowie räumliche Unabhängigkeit und daraus entstehende flexible Arbeitsmodelle zählen zu den signifikantesten Veränderungen. Aber auch die interne Unternehmenskommunikation unterliegt dem digitalen Wandel, wie eine aktuelle Bitkom-Studie zeigt. Die Digitalisierung macht auch vor der Arbeitswelt nicht halt: Mitarbeiter der Drogerie-Kette dm erhalten bis Ende des Jahres ein eigenes Smartphone, um Kunden in den Filialen schnellstmöglich weiterhelfen zu können; unternehmensintern sollen beispielsweise cloudbasierte ERP-Systeme Buchhaltern die mühsame Aufbereitung von Zahlen erleichtern – in Echtzeit, ohne Medienbrüche und ortsunabhängig. Eine Unternehmenswebseite als digitale Visitenkarte reicht heute nicht mehr aus. Dass die Werbeartikel einer bestimmten Firma einzigartig sind, kann man auch mit Hängeetiketten zeigen. Deutschland gilt im Ländervergleich bislang als Nation, die das Potenzial der digitalen Transformation noch nicht voll ausschöpft. Das wird sich jedoch zukünftig ändern, wenn man den Ergebnissen einer aktuellen Bitkom-Studie glaubt. Demnach nutzen bereits drei von fünf deutschen Unternehmen (58 Prozent) das Smartphone zur internen und externen Kommunikation, 52 Prozent setzen auf Online-Meetings und Videokonferenzen, ein Drittel auf Kunden- und Mitarbeiterportale. Kleine Betriebe mit 20 bis 49 Mitarbeitern (77 Prozent) und Dienstleister (81 Prozent) haben in puncto digitale Kommunikation noch Nachholbedarf: Hier werden überwiegend Faxe statt E-Mails verschickt.

Interne Kommunikation: Verständigung über Chats und Tools

Faxe, klassische Newsletter, Mitarbeiterzeitungen und das traditionelle Intranet werden dem zunehmend mobilen Lebens- und Arbeitsstil von Angestellten nicht mehr gerecht – insbesondere, wenn diese ihren Job ohnehin ortsunabhängig erledigen. Außerdem wollen Mitarbeiter nicht nur „News von oben“ empfangen, sondern auch mit- und untereinander kommunizieren. Traditionelle Kanäle weichen daher zunehmend Kommunikationslösungen, die Zeit und Ressourcen sparen und Abläufe vereinfachen: Über Social Intranets erhalten Mitarbeiter relevante Informationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, mit Outlook lassen sich nicht nur E-Mails verschicken, sondern über die Kalenderfunktion auch abteilungsübergreifende Meetings und Kundentermine der Kollegen besser koordinieren. Und Personaler behalten mit HR-Tools bei der Planung von Vorstellungsgesprächen und Feedbacks den Überblick. Für kurzfristige Absprachen unter den Mitarbeitern und wichtige Mitteilungen der Geschäftsführung kommen in modernen Unternehmen Messaging-Dienste wie Slack zum Einsatz. Ziel solcher Maßnahmen ist, die Effizienz zu steigern. Denn eine gut funktionierende Unternehmenskommunikation kommt nicht nur der Mitarbeiterzufriedenheit und -bindung sowie der Reputation zugute, sondern ist auch aus wirtschaftlicher Perspektive ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Externe Kommunikation: Kundenkontakt via WhatsApp

Auch in der Kundenkommunikation ist es wichtig, den neuen Bedürfnissen, die die Digitalisierung mit sich bringt, Rechnung zu tragen – schließlich sind laut der ARD/ZDF-Onlinestudie 2017 deutsche Verbraucher immer länger und über mobile Endgeräte online. Zu den beliebtesten Kanälen gehören E-Mail, YouTube und WhatsApp. Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste erleichtern auch die Kommunikation mit Unternehmen – dieser Meinung ist jeder dritte WhatsApp-Nutzer. Im Rahmen der Studie „WhatsApp im Kundenkontakt“, die das internationale Marktforschungs- und Beratungsinstitut YouGov durchgeführt hat, befürchteten jedoch 45 Prozent der Befragten, dass Unternehmen diesen Weg nutzen, um Daten über (potenzielle) Kunden zu sammeln. Die Mehrheit der Studienteilnehmer kann sich den Kontakt im Bereich des Kundenservices und weniger bei Newslettern oder Gewinnspielen vorstellen. Es hat also seinen Grund, warum bislang nur wenige die Business-Version von WhatsApp für die Kommunikation mit Kunden nutzen: Zu groß ist die Angst, Nutzer mit werblichen Inhalten abzuschrecken. Zudem eignet sich dieser Kommunikationskanal nur für Unternehmen, die eine vergleichsweise junge Zielgruppe erreichen wollen: WhatsApp-Nutzer sind durchschnittlich zwischen 18 und 34 Jahren alt. Bei ihnen gilt es, Fingerspitzengefühl zu beweisen und Vorteile wie die persönliche Ansprache, kurze Reaktionszeit und die Anonymität in Gruppenchats hervorzuheben.

Chancen und Risiken

Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, die um den Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit kämpfen, ist eine übergeordnete Digitalstrategie heute wichtiger denn je. Veränderte Kundenanforderungen, schnelle Innovationszyklen, Investitionsbedarf und im Wandel begriffene Arbeitsmärkte sind Beispiele für aktuelle Herausforderungen. Mit der Digitalisierung der Kunden- und Unternehmenskommunikation stellen sich Firmen selbigen und behaupten sich langfristig auf dem Markt. Wichtig bleibt, dass sie beim Einsatz moderner Technologien immer den Datenschutz im Auge behalten: Digitale Instrumente erhöhen im besten Fall die Effizienz, im schlechtesten Fall erhöhen sie jedoch die Distanz zu Mitarbeitern wie Kunden und gehen mit einem Vertrauensverlust einher. Darüber hinaus ist es – speziell beim Einsatz von Messenger-Diensten, Apps und sozialen Netzwerken in Unternehmen – schwierig, Privates von Beruflichem zu trennen. Hier gilt es, klare Rahmenbedingungen und Richtlinien zu schaffen. Wer die Rechnung ohne Betriebsrat und Datenschutzverantwortlichen macht, der stößt eher früher als später auf Widerstand.