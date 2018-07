Der Traum von Gründen – hierzulande erfüllen ihn sich nur wenige Menschen. Vermutlich, weil die Hürden, die auf dem Weg zum eigenen Startup lauern, auf viele abschreckend wirken. Zudem kommt ein Aspekt hinzu, der häufig unterschätzt wird: Ein Business zu starten, kostet zu Beginn nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld. Räume mieten, Personal einstellen und Formulare beantragen – da kommt einiges zusammen. Sparsamkeit ist deshalb die oberste Devise beim Schritt in die Selbstständigkeit. Um also nicht gleich zu Beginn ein zu hohes Risiko einzugehen, zeigen wir, wie Jungunternehmer beim Aufziehen ihrer Geschäftsidee bares Geld sparen können.

Bevor es mit der eigentlichen Gründung losgeht, sollten sich potenzielle Sparfüchse zunächst darüber informieren, was sie bei einer Unternehmensgründung rechtlich und finanziell erwartet. Folgende Formalitäten gilt es zu erfüllen:

1. Die Rechtsform wählen

Sie bildet das Grundgerüst jedes Startups. Kernfrage ist hier, ob das neue Unternehmen als Kapital- oder Personengesellschaft an den Markt geht. Bei ersterer (z.B. Gbr oder KG) haften Gründer mit ihrem eigenen Privatvermögen. Ein Misserfolg mündet so im schlimmsten Fall in der Privatinsolvenz. Bei einer Kapitalgesellschaft sind dem Namen nach dagegen Kapitaleinlagen wichtig. Für GmbH-Gründungen müssen Jungunternehmer beispielsweise über ein finanzielles Polster von mindestens 25.000 Euro verfügen.

2. Gewerbe- und Kammerpflicht

Danach führt für Existenzgründer kein Weg an der Gemeinde oder dem Ordnungsamt vorbei, um die Gewerbeanmeldung zu erledigen. Die Behörden leiten die Informationen zudem direkt an IHK oder Handwerkskammer weiter. Für viele Berufe gilt zudem die Kammerpflicht. Daneben existieren je nach Gründungsform spezielle Genehmigungen oder Konzessionen. Darüber am besten immer rechtzeitig Informationen einholen, sonst wird die Anmeldung unter Umständen nicht genehmigt.

3. Kontakt mit dem Finanzamt suchen

Zwar geht die Anmeldung dort mit der Gewerbeanmeldung einher. Wer aber bereits erste Rechnungen oder Aufträge verbuchen will, braucht möglichst schnell eine Steuernummer. Zudem wird mit Blick auf die Einnahmen die regelmäßige Umsatzsteuervoranmeldung fällig. Damit der Betrieb nicht gleich am Anfang ins Stottern gerät, informiert man sich hier am besten direkt beim Finanzamt über die jeweiligen Steuervorschriften.

4. Eintragung ins Handelsregister

Davon sind nur Freiberufler und Kleingewerbetreibende ausgeschlossen. Für alle anderen geht es zum Notar, der die Anmeldung beglaubigt. Die kompletten Unterlagen gehen anschließend an das Register. Damit schlägt die Anmeldung in der Regel mit 200 bis 700 Euro zu Buche.

Gründen kostet Geld

Schon hier wird deutlich: Ohne Geld kann aus einer Idee kein Startup werden. Mit ein paar hundert Euro ist es aber leider nicht getan. Laut Gründungsmonitor der KfW liegt das durchschnittliche Startkapital vieler Neuunternehmen im Schnitt bei 25.000 Euro. Bei Gründungen im technischen Bereich kann die Summe weit höher liegen. Wer nicht das Glück hat, auf staatliche Förderung oder einen Business Angel zurückgreifen zu können, hat dagegen meist nur eine Möglichkeit: Sparen.

Einsparmöglichkeiten in der Gründungsphase

Besonders Büroräume reißen schnell ein großes Loch in die Kasse. Sparen kann man hier dennoch, wenn man die lokalen Mieten im Blick hat. Anstatt in die teuren Trendbezirke zu ziehen, sind städtische Randgebiete zu empfehlen. Junge Gründer müssen außerdem nicht gleich eine komplette Wohnung mieten. Der neueste Trend heißt Sharing. Hier teilen sich Unternehmer und Freiberufler die Gewerbeflächen. Großer Vorteil: In diesem kreativen Umfeld können schnell neue Ideen und Projekte entstehen. Und bei der Einrichtung muss es nicht immer die neueste Katalogware sein. Tische und Stühle gibt es Online gebraucht zu kaufen oder man bastelt sie als Team-Event einfach selbst.

Outsourcing ist das Zauberwort

Wer sagt eigentlich, dass man bei einer Gründung alles selbst erledigen muss? Viele Aufgaben kann man zu Beginn auslagern. Und das spart nicht nur Zeit, sondern Geld, denn man muss keine zusätzlichen Mitarbeiter einstellen. Klassisches Beispiel ist hier die Buchhaltung, die ein Steuerberater übernimmt. Er sieht bei der Abrechnung, wo unter Umständen noch ein paar Euros schlummern. Aber auch im Logistikbereich rentiert sich Outsourcing. Lagerplatz ist teuer. Bequemer ist da die Behälterlagerung inklusive Vermietung. So muss kein zusätzlicher Raum angemietet werden und das Inventar ist sicher aufgehoben.

Günstig für das eigene Startup werben

Um Kunden zu gewinnen und den eigenen Bekanntheitsgrad zu stärken, führt kein Weg an Marketingmitteln vorbei. Doch Werbung kostet. Startups sollten sich deshalb am Anfang auf Social-Media und Webmarketing konzentrieren. Viele Tools sind hier kostenlos oder vergleichsweise günstig. Bestes Beispiel: Webseitenbaukäste. So muss kein teurer Webdesigner angeheuert werden.

Halten sich Unternehmen in der Gründungsphase an rechtliche Vorschriften und lehnen sie sich zu Beginn ihrer Karriere finanziell nicht zu weit aus dem Fenster, kann aus einer kleinen Idee schließlich ein blühendes Business werden.