Das Sport-Training zuhause ist ein zweischneidiges Schwert: Einerseits bietet es die Möglichkeit, unabhängig von Fitness-Studio-Öffnungszeiten zu trainieren. Zudem gibt es auch keine langen Anfahrtswege, die wertvolle Trainingszeiten vergeuden. Andererseits gibt es im Zusammenhang mit sportlichem Workout auch immer einen: den inneren Schweinehund. Diesen gilt es zu überwinden. Mit dem passenden Sport-Equipment für das Home-Workout funktioniert das besonders gut.

Fitnessgeräte – für Generalisten oder für Spezialisten

Wer sich dafür entschieden hat, in den eigenen vier Wänden ein kleines, privates Fitnessstudio einzurichten, der hat ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dies zu tun. Wer wirklich viel Platz hat, weil beispielsweise der Keller oder Dach leer stehen, der kann mit einem Fitnessgerät den Grundstein für das private Fitnessstudio legen. Sogenannte Kraftstationen vereinen meist mehrere Einzelgeräte. Mit Brustpresse, Kabelzug, Dipstation, Beinpresse und Beinstrecker zusammen in nur einem Gerät ist Fitness-Equipment, das sich für Generalisten eignet. Dort können sie sich austoben. Die Alternative wäre, auf mehrere kleine Einzelgeräte zu setzen. Das hat den Vorteil, dass sie sich leichter im Raum arrangieren lassen und diesem mehr das Fitness-Studio-Feeling geben.

Für Spezialisten ist diese geballte Muskel-Trainingsmaschine eher nicht geeignet. Sie würden tendenziell eher auf einzelne Bausteine setzen, die dort ansetzen, wo die individuellen, körperlichen „Schandflecken“ zu Tage treten. Meist gehören ein Bauchtrainer oder ein Beintrainer zur Standardausrüstung der Spezialisten. Sie wollen ihren Sixpack trainieren und wohlgeformte Beine haben. Ebenfalls zur Grundausstattung gehören Heimtrainer wie Ergometer, Crosstrainer, Indoor Cycling, Laufbänder und Rudergeräte.

Aerobic-Equipment für das Training zuhause

Wer sich auf das Abenteuer Aerobic einlassen möchte, der hat es mit Blick auf die Liste der Anschaffungen deutlich einfacher: Ein Stepper, als Tretgerät oder als Aufstiegsstufe, Bänder, Gymnastikhanteln, Balance Trainer sowie Equipment für Yoga und Pilates lassen sich deutlich leichter zuhause unterbringen. Aber Achtung: All zu sehr darf das sportliche Equipment nicht verschwinden, sonst bleibt es ungenutzt im Schrank liegen. Besser ist es hingegen, sich mit Aerobic-DVDs einzudecken, die ein Workout unter Anleitung ermöglichen. Das Bayerische Fernsehen sendet aktuell eine Tele-Gym-Reihe und auch sportliche Communities im Internet lassen sich leicht aufstöbern. Der Hintergrund: Sich gemeinsam aufzuraffen, ist doch viel schöner.

Für starke Muskeln: Hanteln und Kettlebells

Das Muskeltraining erfreut sich großer Beliebtheit und kann auch in den eigenen vier Wänden umgesetzt werden. Was dabei als Equipment zur Verfügung steht, sind einerseits alte Bekannte in Form von Hanteln und andererseits Kettlebells. Diese Kurzhanteln intensiveren das Fitness-Training deutlich. Mit ihnen lässt es sich solo trainieren – oder als Special-Muskel-Effekt beim Ganzkörpertraining oder beim Aerobic. Einige Übungen beschreibt die Redaktion von Fit for Fun in diesem Beitrag in Wort und Bild.

Die besten Tipps fürs Home-Workout

Mit dem hier gelisteten Equipment dürfte es nicht schwer sein, ein Fitnessstudio in die eigenen vier Wände zu zaubern – ganz individuell nach verfügbarem Platz und nach den sportlichen Vorlieben. Um langfristig Spaß am Sporteln zuhause zu haben, ist es wichtig, diese Tipps zu beherzigen:

1.) Platz schaffen. Wer sich für die Home-Workout-Variante entschieden hat, sollte sich dafür entweder ins Sportzimmer begeben oder Platz schaffen fürs Workout. Findet beispielsweise die Aerobic-Session im Wohnzimmer statt, muss alles außer Reichweite, woran man sich verletzen könnte. Auch Wackliges, etwa Vasen oder Etageres, sollte besser sicher verstaut werden.

2.) Aufwärmen. Wer sehr lange Zeit braucht, um Platz zu schaffen, hat vermutlich schon die Hälfte der Aufwärmphase hinter sich gebracht. Dennoch gilt: Den Körper aufzuwärmen, die Muskeln zu lockern und die Sehnen und Bändern zu dehnen, ist wichtig, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.

3.) Zeitraum festlegen. Von null auf 100 zu starten, ist selten zielführend. Besser ist es, mit leichten Übungen und niedrigen Trainingsfrequenzen zu beginnen und sich langsam zu steigern. Das verhindert Überanstrengungen. Ebenso wichtig beim Faktor Zeit ist es, trotzt aller Flexibilität, die das Training zu Hause bringt, feste Trainingstage zumindest mit ihrer Anzahl einzuplanen. Sonst verläuft die Idee, zu Hause Sport zu treiben, schnell im Sande. Zudem ist dieser dritte Faktor zeitlicher Natur entscheidend: Entweder es ist Ruhe zuhause und keiner ist da oder es gibt nur Menschen im Haushalt, die mit-sporteln. Ansonsten fehlt es den ungebetenen Zuschauern leider allzu häufig am Ernst.

4.) Sportlich kleiden. Bei sportlicher Kleidung geht es weniger um die Optik an sich, sondern vielmehr darum, dass Hitze und Schweiß schnell vom Körper wegtransportiert werden und so verhindern, dass der Körper im kalten Schweiß fröstelt. Zudem stimmt die passende Sportbekleidung auch rein emotional darauf ein, dass nun das Training beginnt.

Auf die Mischung kommt’s an

Das Training zuhause ist eine prima Angelegenheit. Allerdings hat sportliche Aktivität auch etwas mit Geselligkeit zu tun – und eben dies ist zuhause nur schlecht nachzuahmen. Wer ins heimische Fitnessstudio die Freunde einlädt – zum Training anstatt zum Kaffeekränzchen oder zum Bier – der kann die soziale Komponente zusätzlich integrieren. Ansonsten gilt: Ab und an mal eine Runde durch den Park joggen, sich zum Radfahren verabreden oder Tennisspielen, Golfen oder andere Sportarten im Freien und unter Menschen zu betreiben, ergänzt das sportliche Lebensgefühl um zwei Komponenten: um die frische Luft und die Menschen. Die Mischung macht’s letztlich aus. So wird Sport leichter zum festen Bestandteil im Alltag.