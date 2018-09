Fast zwei Drittel unseres Nachbarlandes sind mit den Alpen bedeckt. Österreich ist damit ein idealer Urlaubsort für Wanderer, Wintersportler, Naturfreunde und Ruhe suchende. In Wien können Kulturinteressierte in die Geschichte Österreichs eintauchen und die Geburtsstätte der Kaffeehauskultur kennenlernen. In Salzburg, der Stadt Mozarts, locken die weltberühmten Festspiele und weitere kulturelle Events an. Von glitzernden Seen bis hin zu weiten Landschaften und frisch duftenden Wäldern, Österreich ist ein Naturparadies mit vielen Freizeitmöglichkeiten. Egal ob Sommer oder Winter, die österreichische Kultur lädt, zu schönen Erlebnissen in der Natur ein. Neben den traumhaften Landschaften verführen die Österreicher einem mit traditioneller Küche und einem tollen Programm an Kultur und Kunst. Ob im Norden Österreichs oder im Süden an der Grenze zu Italien, die unterschiedlichen Regionen bieten für jeden Geschmack einen schönen und erholsamen Urlaub. Entdecken Sie die warmherzige Gastfreundlichkeit der Österreicher und lassen Sie sich von der Schönheit der Berge verführen. In diesem Artikel erfahren Sie, was man an den schönsten Plätzen Österreichs alles erleben kann.

Das Land der Berge

Ob ein anspruchsvoller Klettersteig, eine Wanderung hoch hinaus oder eine gemütliche flache Wanderroute, in den Bergen Österreichs ist für jung bis alt eine passende Wanderung möglich. Aber auch für eher eingeschränkte Menschen ist gesorgt, sie können ganz bequem viele der schönen Berge mit der Seilbahn besuchen und den wunderbaren Ausblick bei einem köstlichen österreichischen Essen genießen. Aufgrund der Vielfalt werden nur die Highlights genauer beschreiben.

Nationalpark Hohe Tauern – Glocknerrunde: Der Großglockner zählt zu den schönsten und markantesten Gipfeln der gesamten Alpen. Auf der gletscher- und kletterfreien Glocknerrunde kann man den höchsten Berg Österreichs in sieben Tagesetappen umwandern. Ausgangs- und Endpunkt dieser faszinierenden Trekkingroute ist das 2.121 m hoch gelegene Glocknerhaus an der Großglockner-Hochalpenstraße. Die einzelnen Etappen verlaufen außerhalb der vergletscherten Region und weisen auch keine Kletterstellen auf. Die Tour ist somit technisch nicht sonderlich schwierig, jedoch sind absolute Trittsicherheit und sehr gute Kondition unbedingt erforderlich.

Salzburger Almenweg: Neunzig Prozent der 350 Kilometer langen Strecke des Salzburger Almenwegs verlaufen in moderater Höhe von 1.000 bis 2.000 Metern. Der Weg, mit den 120 bewirtschaftete Almhütten, ist einheitlich mit dem blauen Enzian-Symbol markiert. Es lässt sich aber nicht nur von Alm zu Alm wandern. Im Lungau kann man 70 bewirtschaftete Hütten als auch 60 Bergseen entdecken.

Der Kalkalpenweg: Ausgehend von Reichraming im Ennstal, wo sich auch das Besucherzentrum des Nationalparks befindet, führt die Route über das Sengsengebirge nach Windischgarsten, weiter nach Spital am Pyhrn und über das Tote Gebirge nach Hinterstoder. Abschließend geht es über den Flötzersteig nach St. Pankraz.

Für abwechslungsreichen Naturgenuss auf dem Weg, auf dem es insgesamt 18.000 Höhenmeter zu bewältigen gibt, sorgen zum Beispiel die Dr. Vogelgesang-Klamm, die zweitlängste begehbare Schlucht Österreichs oder die „Rippelmarken“, die versteinerten Wellenspuren urzeitlicher Sandstrände. Am Nordabfall des Warschenecks brüten rund 80 Vogelarten. Da ist es wunderschön, wenn man die Ohren spitzt und dem Gesang der gefiederten Waldbewohner lauscht.

Die Österreicher sind körperlich sehr aktiv und auch begeisterte Sportfans. Auch wenn sie keine Weltmeister im Fußball sind, lieben sie Sportwetten. Da können Sie sich im Urlaub zwischendurch ablenken und finden eventuell einen guten Gesprächspartner. Falls Sie noch einen passenden Anbieter suchen, dann finden Sie hier auf jeden Fall einen qualitativen und seriösen Buchmacher.

Die schönsten Seengebiete: Bei sommerlichen Temperaturen gibt es nichts Schöneres als einen Sprung in das erfrischende Nass. Viele Seen in Österreich sind so sauber, dass einige Gewässer sogar Trinkqualität besitzen. Egal, in welches Bundesland Sie reisen, es gibt quasi in jeder Region einen traumhaften See, wo es sich gut entspannen lässt. Vom einfachen Baden bis zum Tauchen oder Bootfahren ist alles möglich. Aber auch das Fischen lädt viel Besucher ein. Einige der bezaubernden Seen werden nun genauer beschrieben.

Bodensee (Vorarlberg): Der wohlbekannte Bodensee besteht eigentlich gleich aus zwei Seen, dem Obersee sowie dem Untersee, und befindet sich im Dreiländereck zwischen Österreich, Deutschland und der Schweiz. Am Bodensee fühlen sich vor allem Wassersportler besonders wohl. Vom gemütlichen Schwimmen über ausgiebige Segel- und Tauchtouren bis hin zum Surfen und Kitesurfen ist hier alles möglich. Wer sich lieber nur am Ufer aufhält, wird ebenfalls nicht enttäuscht. Mehrere Naturschutzgebiete entlang der Seen und des Rheins laden zu erholsamen Wanderungen ein und im ebenfalls am Bodensee gelegenen Deutschland kann sogar ein Pfahlbautenmuseum besichtigt werden. Dank des Dreiländerecks zählt der Bodensee natürlich auch zu den schönsten Seen Deutschlands.

Hallstätter See (Oberösterreich): Hallstatt ist einer der bekanntesten Orte Österreichs und Besucher weltweit zieht es in den mystischen schönen Ort, der zur UNESCO-Welterbestätte erklärt wurde. Der kleine Ort liegt im oberösterreichischen Salzkammergut direkt zwischen der steil hochragenden Bergwerk und dem Hallstätter See. Die Umgebung und der See sind ein wahres Naturparadies. Von seltenen und vom Aussterben bedrohten Pflanzen bis hin zu zahlreichen Wasservögeln, Amphibien und Fischarten finden Liebhaber von Fauna und Flora hier alles, was das Herz begehrt. Gemütliche Wanderungen bei wundervollem Ausblick auf die umliegende Berglandschaft stellen ein weiteres Highlight eines jeden Urlaubs dar.

Wenn Sie schon mal hier sind, sollten Sie auch die oberösterreichische Stadt Linz besuchen. Vor allem auch im Winter findet man einen der 18 schönsten Weihnachtsmärkte Europas!

Wolfgangsee (Salzburg / Oberösterreich): Wer zum ersten Mal am Wolfgangsee ist, der wird es sich kaum nehmen lassen wollen, die wundervolle Alpenlandschaft ringsum zu bewundern. Der imposante Schafberg, das Zwölferhorn sowie die Falkensteinwand sehen nicht nur beeindruckend aus. Wanderlustige Urlauber können dort auch den einen oder anderen erholsamen Tag im Herzen der Natur verbringen. Und auch Taucher werden hier glücklich. Nahe der Franzosenschanze finden sich faszinierende Unterwasserwelten mit versunkenen Bäumen. Die Stadt Salzburg liegt auch nur wenige Kilometer von vielen der genannten Seen. Und auch zahlreiche weitere schöne Seen, die man teilweise gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen kann, bieten Erholung pur. Ein Städtetrip mit einem Besuch der Seen lässt sich dadurch gut verbinden. Dies sind nur drei der atemberaubenden Seen Österreichs, leider würde eine genaue Beschreibung der weiteren Seen diesen Artikel sprengen.

Kunst und Kultur in den schönsten Städten Österreichs: Österreichs lange Geschichte hat eine Fülle an Sehenswürdigkeiten und Kulturschätzen hervorgebracht. Musikbühnen, Theater, Museen und Galerien laden zu Kunstgenuss ein. Auf einige der bekanntesten und reizvollsten Städte wird näher eingegangen, viele davon sind sogar einfach mit der Deutschen Bahn zu erreichen. Denn Österreich hat eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur.

Wien: Wien wurde 2018 erneut zu der weltweit lebenswertesten Stadt gewählt. Dies auch zu gutem Grund. Die multikulturelle Stadt bietet für jeden Besucher etwas. Ob Sie die Sehenswürdigkeiten, die großen Teil der Geschichte erlebt haben, ansehen oder verschiedene Museen besuchen oder Sie sich kulinarisch durchprobieren, in Wien gibt es bei jedem Wetter etwas zu erleben. Sie können ganz einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln alle interessanten Orte besuchen.

Graz: Hippe Läden, Cafés, Kunst und Design, Graz bietet eine Reihe von Kulturerlebnissen an. Eine vielseitige und kreative Stadt, die viel Besucher auch auf der Durchreise anlockt.

Salzburg: Eine Stadt, die weltweit bekannt ist nicht nur durch Mozart, der von der Vergangenheit bis heute weltberühmt ist, sondern auch moderne Filme werden immer wieder in Salzburg gedreht. Aufgrund der wunderschönen Altstadt und einzigartigem Flair lockt es Millionen von Menschen in diese kleine aber feine Stadt. Wenn sie schon einmal in der Nähe von Salzburg sind, sollten Sie auf jeden Fall einen Abstecher in diese einzigartige Stadt machen.