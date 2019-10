Eine klug ausgesuchte Dekoration und Beleuchtung ist für die neue Wohnung wie das Salz in der Suppe. Denn allein mit den Möbeln ist zwar ein großer Teil der Gestaltung erledigt, aber um sich wirklich wohl fühlen zu können, brauchen wir einige Dinge zur Dekoration, die unsere persönliche Note verdeutlichen. Niemand möchte ja in Räumen wie aus der Möbelausstellung leben. Vielmehr ist eine individuelle Gestaltung gefragt, die über die grundlegende Einrichtung hinausgeht.



Dekoration und Lampen als stilbildende Elemente



Dabei muss es nicht zu einer Anhäufung von Mitbringseln und zusammengewürfelten Erinnerungsstücken kommen. Viele befürchten nicht ganz zu unrecht, dass es sich dann im Wesentlichen um Staubfänger handelt. Doch mit klug genutzten Gegenständen entsteht schnell eine persönliche Atmosphäre, die jedes Heim einzigartig macht. Die Deko fängt schon bei der Auswahl der Wandgestaltung an. Damit setzen Sie die ersten Akzente. Je nach Geschmack kommen Bilder, eigene vergrößerte Fotos oder Gemälde dazu. Einige wenige Objekte, die den jeweiligen Raum nicht überfüllen, lassen Ihnen genügend Raum, die einzelnen Gestaltungselemente bewusst zu genießen. Daran werden sich auch Gäste erfreuen, die sich so besser auf die individuellen Ansichten konzentrieren können.



Setzen Sie Ihre Schätze ins richtige Licht



Wählen Sie dazu eine passende Beleuchtung, die bewusst bestimmte Bereiche des Raums, einzelne Bilder oder Dinge durch so genannte Lichtinseln hervorhebt, ohne dabei den gesamten Raum im Dunkeln zu lassen. Moderne LED-Lampen bieten heute vielfältige Möglichkeiten zur Schaffung der gewünschten Atmosphäre. Verschiedene Lichtfarben und Helligkeitsstufen unterstützen Sie in der persönlichen Gestaltung Ihres Heims. Ausgereifte LED-Lampen bieten heute alle Optionen und tragen darüber hinaus wesentlich zur Einsparung von Energie bei, ohne Abstriche am Komfort zu machen.



Sammlungen geschickt hervorheben



Um ein gemütliches und aufgeräumtes Heim zu gestalten, muss man nicht auf die Sammlung von Porzellan und anderen vielteiligen Gegenstände wie Modellautos verzichten. Mit einer geschickt positionierten Vitrine entsteht ein Blickfang, in dem die lieb gewonnenen Prachtstücke ihren Platz finden und gleichzeitig vor Staub geschützt sind. Auch hier ist mit dem Mittel der Beleuchtung eine gute Unterstützung der Präsentation möglich. Kleine, aber effektive Leuchten, die innerhalb der Vitrine installiert werden, setzen nicht nur den Inhalt der Vitrine ins Licht, sie tragen auch zur wohnlichen Gestaltung des gesamten Raums bei. Ähnliche LED-Lampen finden in weiteren Möbelstücken wie TV-Bänken und Sideboards ihren Einsatz, indem sie einzelne Bereiche gut beleuchten, ohne insgesamt zu grell zu wirken oder gar zu blenden.



Die passenden Dekorationen und Lampen für jeden Raum finden



Der beste Tipp, den Sie bei der Planung von Deko und Lampen beherzigen sollten, lautet: Lassen Sie sich ausreichend Zeit bei der Gestaltung der Wohnung. Das widerspricht nicht einer sorgfältigen Gesamtplanung Ihrer Wohnumgebung. Viele Menschen haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Gestaltung der Räume im wahrsten Sinne wachsen zu lassen. Das bedeutet: Lassen Sie lieber eine Wand frei, bevor Sie diese mit einer Dekoration schmücken, die sich bald als Fehlgriff herausstellt. Die leere Wand inspiriert Sie täglich mit interessanten Ideen, die dann schließlich doch zum perfekt passenden Großfoto oder Ähnlichem führt. Ein ähnliches Vorgehen ist auch bei der Auswahl der Beleuchtung angebracht. In der Vielfalt der angebotenen Lampen findet sich trotzdem nicht immer sofort der ideale Leuchtkörper. Manchmal geht man, vielleicht auch auf einem Floh- oder Antikmarkt, an einer Lampe vorbei, von der man sofort weiß, dass sie in das Wohnzimmer gehört. Solche Glücksmomente belohnen jeden, der die entsprechende Geduld aufbringt.