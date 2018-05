Kaum ein anderer Schuh hält sich so sicher in der Rangliste der beliebtesten Schuhe wie die Sneakers. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn Sneaker sind nicht nur bequem, sie lassen sich auch auf viele unterschiedliche Arten kombinieren. Sneakers zum Anzug sind undenkbar? Das war einmal. Was sich sonst noch auf dem Mode-Markt getan hat, haben wir hier versammelt.

Sneakers kommen nie aus der Mode

Es scheint fast ein ungeschriebenes Gesetz in der Mode zu sein, aber jede Saison erwarten uns wiederum Sneakers. Waren die sportlichen Schuhe in früheren Jahrzehnten eher den Sportartikel-Herstellern vorbehalten, gehören sie mittlerweile zum Programm aller gängigen Modemarken. Das gute an Sneakers ist aber auch, dass es neben neuen und angesagten Modellen auch diejenigen gibt, die scheinbar gar nicht aus der Mode kommen. Zu diesen Klassikern gehören beispielsweise weiße Sneakers. Diese Variante hatte ihr Hoch zwar in den 80er Jahren, meldete sich aber in den letzten leise zurück und ist nun ein fester Trend, was Sneakers angeht. Ob als High-Top Variante, oder in der klassischen Form, lassen sich diese Sneakers heute zu jedem Outfit kombinieren. Auch zu einem schicken kurzen Abendkleid oder Anzug sind weiße Sneakers heute gern gesehen. Gerade für Frauen eine tolle Alternative zu High Heels. Besonders bei langen Club-Abenden.

Die „klassischen“ Marken bleiben angesagt

Ähnlich verhält es sich mit den „klassischen“ Sneakers-Marken –die spielen immer noch die Hauptrolle und sind nach wie vor die Trendsetter. Nike, Adidas oder Puma haben die Sneakers bekannt gemacht. Da ist es nur folgerichtig, dass diese Marken auch weiterhin zu den Playern in der Branche gehören und man mit Sneakers-Modellen dieser Hersteller nichts falsch machen kann - sofern man angesagt unterwegs sein möchte. Bei snipes finden sich auch dieses Jahr wieder alle neuen coolen Modelle, die sehr gefragt sind - obwohl auch die Vintage-Sneakers ein echter Blickfang sind und bleiben. Dabei reicht die Palette von einfarbigen Low-Top Sneakers bis zu sehr bunten High-Top-Varianten.

Von Retro über Techy – Sneakers sind immer angesagt

Wer noch aus der letzten oder vorletzten Saison seine Retro-Sneakers im Schuhschrank hat, kann sie auch diesen Sommer wieder auspacken. Das heißt aber nicht, dass man nicht gleichzeitig auf die Suche nach neuen Trends gehen darf. Der heißeste Schrei auf dem Sneakers-Parkett sind in dieser Saison techy-Modelle – und die dürfen nicht nur IT-ler tragen. Denn dieser Begriff beutetet mehr als nur den Hang zu etwas Technischem. Die neuen Sneakers-Modelle überzeugen mit neuer Funktionalität und gleichzeitig neuem Design. Das Besonders an den techy-Sneakers ist meist die Sohle, die nicht nur besonders gute Feder-Eigenschaften hat, sondern auch ganz anders geformt ist, als die Sohlen, die wir normalerweise von Sneakers kennen. Eine Aussparung an der Seite ist bei diesen Modellen kein Grund für eine Retoure, sondern so gewollt und beabsichtigt. Genau gesagt macht sie diese neuen Modelle erst aus.

Nach den 80ern kommen auch die 90er zurück

Neben den eher futuristischen techy-Modellen, erwarten uns in dieser Saison aber auch Sneakers, die wir früher schon einmal gesehen haben. Nein, nicht die Retro-Modelle der 80er, sondern Sneakers aus den 90ern sind in dieser Saison wieder voll angesagt. Die Rede ist von eher klobigen Dad Sneakers. Der Begriff wurde zunächst eher ironisch benutzt. Damit meinte man zunächst nämlich die Sneakers, die von den Vätern getragen werden, die nicht ganz so viel Modeverständnis haben, wie Fashionistas. Doch genau die tragen jetzt die etwas unförmig anmutenden Sneakers. Der Trend wurde natürlich auch sofort von den großen Labels aufgegriffen. Daher erwarten uns in diesem Sommer überall Sneakers in dieser Form und mit diesem Design. Wer noch ein solches Paar aus den 90ern im Schuhschrank hat, darf sich doppelt glücklich schätzen.

Auch Plateau ist wieder angesagt

Apropos 90er. Damals gab es besonders eine Variante von Sneakers, die wegen ihrer Plateau-Sohle berühmt war. Wissen Sie es noch? Genau, Buffalo. Das Modell hat es in dieser Saison zwar nicht bis ganz nach oben auf die Beliebtheitsskala geschafft, dafür aber andere Hersteller, die sich an dem Look orientieren. Dicke Sohlen sind in diesem Sommer wieder voll im Trend. Dabei hat man die Wahl, ob man eher Modelle mit einfarbiger Sohle, die zum restlichen Schuh passt, oder eine Kontrast-Sohle bevorzugt. Denn auch das gibt es: Bunte Sohlen im Regenbogen-Look oder dicke Sohlen in einer knalligen Kontrastfarbe werden uns in diesem Sommer auf den Straßen begegnen. Wem das zu viel ist, der kann sich auch einfach für eine transparente Plateau-Sohle entscheiden.

Glitzer, Strass und Glamour

Daneben hat man bei Sneakers immer noch die Möglichkeit, seine alten Modelle, die man noch zuhause hat, hübsch zu pimpen. Die großen Labels machen auch in diesem Jahr vor, wie das geht: Schnürsenkel in den unterschiedlichsten Ausführungen geben alten Modellen einen neuen Look. Ob Glitzer oder lieber mit Quasten, bunt, einfarbig oder mit Aufdruck – mit Schnürsenkeln zaubert man sich schnell einen neuen Style an den Fuß.