Die Wasserpfeife gibt es schon seit vielen Jahrhunderten, die Ursprünge der modernen Shisha lassen sich bis in das alte Ägypten und Indien noch vor dem 16. Jahrhundert verfolgen. Es ist ein geselliger Brauch, der sehr lange überwiegend im arabischen Raum vertreten war und nun seit Jahrzehnten auch in Europa großen Anklang findet. Anders als beim Rauchen von Zigaretten steht bei der Wasserpfeife die Betätigung im Kreise der Freunde im Fokus. Das Rauchen einer Shisha ist eine gemeinsame Aktivität, üblicherweise teilen sich mehrere Menschen eine Wasserpfeife, ob draußen im Freien, im Wohnzimmer, in Shisha-Bars und Shisha-Longe oder auf einem Festival.

Wie ist die Shisha aufgebaut?

Die Wasserpfeife besteht aus einem Glasgefäß gefüllt mit reinem Wasser, meist wird einfaches Leitungswasser verwendet, wobei es mittlerweile auch Aromen dafür gibt, die dem Dampf eine besondere, intensive Note verleihen. Das Wassergefäß wird Bowl oder Vase genannt. Auf die Vase wird eine Rauchsäule befestigt, die mit einem Druckventil versehen ist um den Dampf rauszulassen. Die Rauchsäule besteht aus Metall, auf dem oberen Ende der Säule wird der Kopf befestigt. Dieser besteht wiederum als Glas, Keramik, Stein, seltener aus Metall. Die in Deutschland am häufigsten genutzten Shishaköpfe sind aus Keramik. Um die Wasserpfeife zu verwenden, wird ein Schlauch mit einem Mundstück benötigt.

Anders als Zigaretten oder Zigarren wird der Tabak nicht direkt angezündet, sondern durch Holzkohle erhitzt. Eine Shisha zu rauchen kann je nach Tabakmenge und Kohle 30 bis 90 Minuten dauern.

Eine bunte Auswahl

Wasserpfeifen gibt es in verschiedensten Größen und Formen, die Bowls können ein Fassungsvermögen von einem Liter haben oder über zehn Liter Wasser beinhalten. Auch das Design der Shishas ist sehr unterschiedlich, farbig und bunt, was den orientalischen Ursprung widerspiegelt. Die Vielfalt der Auswahl ist aber nicht nur im Design der Wasserpfeifen selbst, sondern auch im Tabak wiederzufinden.

Der Shishatabak ist sehr vielfältig und hat eine komplett andere Konsistenz als der Zigarettentabak. Er ist deutlich feuchter, meist farbig und riecht intensiv. Durch die hohe Feuchtigkeit und indirekte Hitze verglüht er nur langsam und bildet beim Ausatmen dichten, weißen, dampfartigen Rauch. Es gibt viele verschiedene Geschmackssorten. Besonders beliebt sind frische, süße und fruchtige Tabaksorten, z. B. folgende:

Apfel

Zitrone

Erdbeere

Melone

Minze

Kirsche

Mango

Menthol

Traube

Pfirsich

Neben den fruchtigen Sorten gibt es aber auch diverse Mischungen und ausgefallenere Sorten wie Kaffee oder Schokolade. Die Geschmäcker und Vorlieben sind da sehr unterschiedlich und die tabaksorten haben je nach Anbieter auch unterschiedliches Aroma.

Die Kohle

Um den Tabak zu erhitzen wird Holzkohle genutzt, meist verwendet man selbstzündende Holzkohletabletten, die mit Kleinstmengen Schwarzpulver oder Magnesium versehen sind. Dadurch kann eine Holzkohletablette sehr einfach angezündet werden und hält die Hitze bis zu 90 Minuten. In Shishabars wird häufig noch klassische glühende Holzkohle direkt aus dem Ofen genutzt, diese muss deutlich häufiger ausgetauscht werden, rundet das Erlebnis aber atmosphärisch ab. Für den heimgebrauch sind aber die handelsüblichen Holzkohletabletten zu empfehlen. Die Kohle wird mit Metallzangen umgedreht und bewegt, um eine bessere Wärmeerzeugung zu erlangen und den Tabak gleichmäßig abbrennen zu lassen.

Taschen-Wasserpfeifen

Für große Shisha-Fans gibt es die Wasserpfeifen im Taschenformat. Qualitativ können die kleinen Shishas aber den großen kaum das Wasser reichen. Wer verreist, nur wenig Gepäck mitnehmen kann und trotzdem eine Shisha mitnehmen möchte, kann auf sehr gut anpassbare Rauchsäulen zurückgreifen, die sich auf diverse handelsübliche Glasflaschen aufsetzen lassen.

Verkauf von Shisha und Zubehör

Die Wasserpfeifen sind sowohl online, als auch in spezialisierten Fachgeschäften erhältlich. Zu bedenken ist, dass es sich beim Rauchen der Wasserpfeife genau wie bei Zigaretten, Pfeife oder Zigarren um Tabak handelt, der Nikotin enthält und somit nicht für Jugendliche geeignet ist. Im § 10 des Jugendschutzgesetzes ist der Verbot von Abgabe der Tabakerzeugnisse an Menschen unter 18 Jahren geregelt, darunter fällt auch der Shishatabak. Auch der Verkauf im Internet ist nur den volljährigen Personen vorbehalten.