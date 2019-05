Angefangen von der Reinigung der Böden über Gardinen bis hin zur Säuberung und Pflege der Außenbereiche gibt es im Alltag eine Vielzahl an Reinigungsaufgaben, die täglich oder zumindest regelmäßig erledigt werden müssen. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen haben hier längst die Vorzüge der professionellen Reinigungsservices erkannt. Doch auch immer mehr private Haushalte greifen mittlerweile auf Putzdienste zurück. Auch das Redaktionsteam von MEISTERSAUBER empfiehlt regelmäßig die Zusammenarbeit mit Profis: “Die Vorteile der professionellen Putzdienste liegen auf der Hand. So wissen die Profis, wie verschiedene Materialien am besten gereinigt werden. Außerdem brauchen sie meist deutlich weniger Zeit, weil die Handgriffe verinnerlicht und geübt sind.”

In Esslingen und Umgebung gibt es eine Vielzahl an Firmen, die Verbrauchern, aber auch Betrieben unter die Arme greifen. Neben größeren Anbietern übernehmen auch kleine Reinigungsexperten die regelmäßig anfallenden Aufgaben. Viele der Putzdienste haben übrigens eine lange Tradition und sind in der Stadt sowie dem angrenzenden Umland seit mehreren Jahrzehnten aktiv.

Die kleineren Anbieter trumpfen häufig mit einer sehr persönlichen Betreuung auf. Einer dieser kleineren Putzdienste ist das Unternehmen “Jenni to go”. Hier werden Aufgaben aus den Bereichen Hauswirtschaft und Reinigung kombiniert. Das Leistungsangebot reicht daher von klassischen Putzarbeiten über die Betreuung von Angehörigen und Kindern bis hin zu Einkäufen und Terminbegleitung. Dabei richten sich die Dienstleistungen vorrangig an Haushalte, wobei sowohl Senioren als auch Familien oder Singles angesprochen werden.

Umfangreicher gestaltet sich das Angebot von Mo-Mo Gebäudeservice. Das Unternehmen mit Sitz in Esslingen bietet seinen Kunden alles, was rund um Reinigung und Außenpflege erforderlich ist. Die Esslinger Firma besteht bereits seit 2009 und hat sich für viele Unternehmen, aber auch Privathaushalte zu einem zuverlässigen Partner entwickelt. Neben herkömmlichen Reinigungsarbeiten werden von dem Unternehmen auch Sonderreinigungen übernommen. So sind die Mitarbeiter auch dann die richtigen Ansprechpartner, wenn die eigenen Kenntnisse an ihre Grenzen stoßen. Hierzu gehört insbesondere die Entfernung von Graffitis und Schmierereien, die letzten Endes neben der nötigen Erfahrung schlichtweg auch Fachwissen voraussetzt.

Einer der großen Dienstleister der Region ist übrigens Sokrates Dienstleistungen. Das Unternehmen ist seit mehr als 21 Jahren in der Region aktiv und bietet eine Reihe von Reinigungsdienstleistungen. Neben sämtlichen Bereichen der Innenreinigung deckt das Unternehmen ebenso die Außenreinigung ab. Weiterhin gehören auch hier wieder Sonderreinigungen zu den Dienstleistungen. Der Hauptwohnsitz von Sokrates Dienstleistungen befindet sich zwar in Stuttgart, das Unternehmen selbst bietet aber einen sehr großen Einzugsservice und betreut neben Kunden in Esslingen auch Haushalte sowie Firmen in Böblingen, Ludwigsburg und Sindelfingen.

Die meisten Putzdienste in Esslingen und Umgebung sind ausgesprochen flexibel und stehen den Haushalten sowohl regelmäßig für wiederkehrende Arbeiten wie die Tür- und Fensterreinigung als auch nur für Einzelaufträge zur Verfügung. Grundsätzlich sind sämtliche Reinigungsservices vom Fach. So können die Anbieter auf langjährige Erfahrung verweisen und besitzen professionelles Equipment für die Reinigung. Die Arbeiten, die von den Putzdiensten übernommen werden, werden genau auf die Kundenwünsche abgestimmt. Im Bereich der Innenreinigung können also auch nur einige Tätigkeiten von den Mitarbeitern ausgeführt werden. Die nötigen Reinigungsmittel und Geräte werden von den Unternehmen zu den Einsatzorten mitgebracht.