Um herauszufinden, ob damals wirklich alles günstiger war, hat Verivox verschiedene Alltagsprodukte einem 20-Jahres-Vergleich unterzogen. Berücksichtigt wurden abgeschlossene Verträge und erworbene Konsumgüter. Die Gegenüberstellung der Preise aus den Jahren 1999 und 2019 brachte unterschiedliche Ergebnisse.

Die Stromkosten haben sich in den vergangenen 20 Jahren um 78 Prozent erhöht. Während man 1999 16,53 Cent für eine Kilowattstunde zahlte, fallen heute 29,47 Cent an Stromkosten an. Verivox sieht die Ursache in einem Anstieg von Steuern und Abgaben. Mehr als die Hälfte des Strompreises machen heute Ökostrom-Umlage und Netzentgelte aus.

Den deutlichsten Preisanstieg verzeichnet die aktuelle Studie für Heizöl. Ein Liter Heizöl kostete den Deutschen 1999 lediglich 26,41 Cent. Im Jahre 2019 müssen 67,69 Cent bezahlt werden. Dies entspricht einer Verteuerung von 156 Prozent im Zeitraum von 20 Jahren. Der Preis ist jedoch nicht als feste Größe zu betrachten und in Anlehnung an die politische Lage, den Dollarkurs und dem Geschehen an der Börse starken Schwankungen unterworfen.

An der Gesundheit sollte nicht gespart werden. Die gesetzlichen Krankenkassen verlangten 1999 einen durchschnittlichen Beitragssatz von 13,6 Prozent. Aktuell müssen 15,5 Prozent abgeführt werden. Die Entwicklung der gesetzlichen Krankenkassenbeiträge ist an das allgemeine Lohnniveau angepasst. Die Löhne sind in den genannten Zeitraum ebenfalls gestiegen. Gestiegen sind aber auch die Zuzahlungen für Medikamente, Heilmittel und Zahnersatz. Besonders hart trifft es Selbstständige, die sich selbst versichern müssen. Nicht selten sind Geringverdiener gezwungen, ihre finanziellen Rücklagen anzugreifen oder bestehende Kredite aufzustocken, um die geforderten Beiträge zahlen zu können.

Auch Autofahrer waren vor 20 Jahren günstiger auf den Straßen unterwegs. Für einen Liter Super Benzin mussten 1999 86,08 Cent bezahlt werden. Im Sommer dieses Jahres lag der durchschnittliche Benzinpreis bei 144,80 Cent.

Schlechte Nachrichten auch für Raucher. Für die Packung Zigaretten werden heute knapp sechs Euro fällig. Ende der 1990-er Jahre kostete die Packung Marlboro weniger als drei Euro. Damit sind Zigaretten mehr als 100 Prozent im Preis gestiegen.

Auch der Gerstensaft auf dem Münchner Oktoberfest wird jährlich zu Höchstpreisen gezapft. Die Maß kostete 1999 umgerechnet 5,74 Euro. Wer 2019 zum Feiern auf die Wiesn kam, musste 11,54 Euro für die Maß Bier zahlen. Auch hier ist ein Preisanstieg von mehr als 100 Prozent zu verzeichnen.

Naschkatzen schlemmen heute ebenfalls nicht billiger als vor 20 Jahren. Süßigkeiten sind merklich teurer geworden. Besonders deutlich wurde der Preisanstieg bei Eis am Stiel der Marke Magnum Classic. Im Jahre 1999 musste dafür weniger als ein Euro bezahlt werden. Heute kostet die kühle Erfrischung 2,20 Euro.

Doch nicht alles war damals besser als heute. Telefonieren und im Internet surfen ist billiger und schneller geworden. Deutlich günstiger sind Kredite. Die Zinsen für einen Kredit mit einer Laufzeit von vier Jahren sind um ganze 41 Prozent gesunken. Verbessert haben sich auch die Rahmenbedingungen. So können Kredite heute jederzeit gekündigt oder zurückgezahlt werden.