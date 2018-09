Motivierte Mitarbeiter, geringe Fluktuation, weniger Krankheitstage und effiziente Arbeitsabläufe: All das kann man mit gutem Personalmanagement erreichen. Allerdings ist das weder bei kleinen, noch bei mittelständischen oder großen Unternehmen eine leichte Aufgabe. Es muss genügend Personal zur Verfügung stehen, das sinnvoll eingesetzt und entsprechend bezahlt werden sollte. Neben vielen weiteren alltäglichen To-dos stehen Firmen also auch vor einer Personalmanagement-Herausforderung. Eine ERP-Software kann helfen, diese zu meistern.

Was zeichnet gutes Personalmanagement aus?

In der heutigen Zeit sind die menschlichen Ressourcen aufgrund des demografischen und strukturellen Wandels manchmal knapp. Dabei sind diese doch entscheidende Faktoren, die ein Unternehmen erfolgreich machen. Wer möchte, dass das Personal möglichst zufrieden und motiviert ist sowie lange Zeit in der Firma bleibt, kommt nicht umhin, sich mit Personalmanagement zu beschäftigen. Dabei geht es um die Entwicklung, Führung und Verwaltung von Mitarbeitern eines Unternehmens. Es stützt sich auf verschiedene Säulen:

Personalplanung

Personalbeschaffung

Personaleinsatz und -verwaltung

Personalentwicklung

Controlling

Entgeltmanagement

Um all diese Aufgabenbereiche kommen weder kleine noch große Unternehmen herum, die langfristig Bestand haben möchten. Noch ein weiterer Punkt auf der meist bereits sehr vollen Agenda einer Firma. Nun stellt man sich möglicherweise die Frage, wie man Personalmanagement effizient in den Unternehmensalltag integrieren kann. Eine praktische Lösung stellt in diesem Zusammenhang eine ERP-Software dar.

Was ist eine ERP-Software?

ERP steht für „Enterprise Resource Planning“ und zielt darauf ab, die vorhandenen Ressourcen eines Unternehmens möglichst effizient zu planen. Dazu zählen zum Beispiel Waren, Kapital und Mitarbeiter. Die Datenverwaltung verläuft zentral und zielt darauf ab, einen funktionierenden betrieblichen Ablauf zu gewährleisten und die Unternehmensziele zu erreichen. Für diese Aufgaben gibt es spezielle Software-Lösungen, sogenannte ERP-Systeme, welche die Organisation der Arbeitsabläufe in einem Unternehmen erleichtern.

Was macht ein ERP-System aus? Es unterstützt ein Unternehmen bei betriebswirtschaftlichen Aufgaben. Neben Warenwirtschaft, Customer Relationship Management (CRM), Stammdatenverwaltung, Finanzbuchhaltung, Vertrieb und Ähnlichem zählt dazu auch das Personalmanagement. All diese Unternehmensbereiche haben dieselbe Datenbasis und kommunizieren miteinander. Eine ERP-Software kann unter anderem folgende Aufgaben übernehmen:

Mitarbeiterverwaltung

Lohn- und Gehaltsabrechnungen

Personalrekrutierung

Karriereplanung

Zudem kann es für Reisekostenabrechnungen, Gehaltsanpassungen, Betriebsrenten, Weiterbildungsmaßnahmen und Anderes herangezogen werden. Mit einer solchen vollumfänglichen Lösung überwacht man die Entwicklung eines Unternehmens. Stellt man Probleme in bestimmten Abteilungen fest, kann man Gegenmaßnahmen ergreifen und Prozesse optimieren; etwa Personal freistellen, neue Fachkräfte rekrutieren oder die Einsatzplanung anpassen.

Wie kann ein ERP-System beim Personalmanagement unterstützen?

Zunächst einmal erfasst und verwaltet es alle wichtigen Mitarbeiterdaten. Das sind zum Beispiel Krankenversicherungs- und Steuerinformationen, Entlohnungsstufen oder eventuelle Zulagen. Aber die Arbeit eines ERP-Systems geht noch weiter: Mitarbeiter haben individuelle Fähigkeiten und Schlüsselqualifikationen. Mithilfe eines solchen Programms kann man Kompetenzen mit den Anforderungen einer bestimmten Position abstimmen. Bevor man neues Personal sucht, sollte man prüfen, ob man die eigenen Mitarbeiter durch Coachings auf neue Aufgaben vorbereiten kann. Das ist essentiell, da die Struktur des Marktes sich immer wieder ändert. Zwar sinken dank eines Herbstaufschwungs die Arbeitslosenzahlen derzeit, trotzdem sind qualifizierte Mitarbeiter oft schwer zu finden sind. Mit ERP kann man die neuen Jobs, die man intern besetzt, über verschiedene Standorte hinweg im Blick behalten.

Übrigens erleichtert ein ERP-System auch die Arbeit des Personals selbst. Arbeitszeiten können einfach erfasst und direkt zur Rechnungsstellung oder für die Gehaltsabrechnung herangezogen werden. Außendienstmitarbeiter beispielsweise müssen Spesen nicht mehr händisch aufschreiben. Zudem kann man Urlaubsanträge elektronisch einreichen und genehmigen lassen.

Fazit – Eine vollumfängliche Software-Lösung lohnt sich

Überstunden, Krankheitstage, Personalkostenentwicklung, Einsatzplanung: Solche und andere wichtige To-dos müssen Unternehmen nicht mehr mit unterschiedlichen Programmen erledigen, wenn sie eine ERP-Software nutzen. Wer diese fürs Personalmanagement verwendet, profitiert von folgenden Vorteilen:

Menschliche Ressourcen kann man an verschiedenen Standorten zentral und effizient verwalten

Prozesse werden effizienter und nachhaltiger

Mitarbeiter sind zufriedener und motivierter, vor allem wenn man transparent vorgeht

Die Verwaltungskosten werden langfristig reduziert

Für wen eignen sich ERP-Systeme?

Sie sind nicht nur großen Firmen eine enorme Hilfe. Kleine und mittelständische Unternehmen profitieren ebenfalls von einer solchen Software. Es gibt sowohl Standardprogramme als auch branchenspezifische. Letztere werden speziell für eine bestimmte Fragestellung entwickelt. Mit On Premise-Lösungen behält man die volle Kontrolle über die unternehmensinternen Daten. Was diese ausmacht, kann man hier nachlesen. Cloud-ERP stellt dagegen ein Softwarepaket dar, auf welches man online zugreift. Vorteilhaft ist das besonders für kleine Unternehmen, die Kosten für Hardware und IT-Service einsparen können. Dank dieser Vielfalt an Möglichkeiten finden Unternehmen beinahe jeder Größe und Branche ein passendes Tool.