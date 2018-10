Es ist mal wieder soweit - das größte Volksfest der Welt hat am vergangenen Samstag begonnen und zieht Millionen Besucher in ihren Bann. Und die wollen nicht nur Karussell fahren, sondern vor allem eins: Bier trinken. 7,5 Millionen Liter waren es beim Oktoberfest 2017. Das bleibt nicht ohne Folgen. Auch in diesem Jahr werden die Wiesn-Sanitäter wieder viel zu tun haben. Alkohol hebt die Stimmung, doch die kann auch schnell auf dem Nullpunkt sein, wenn man zu viel trinkt.

Erst essen, dann trinken

So weit muss es natürlich nicht kommen. Auf der Wiesn Spaß haben kann man auch ohne Delirium. Um möglichst keinen ausgewachsenen Kater zu bekommen, ist eine gewisse Grundlage im Magen vor dem ersten Bier empfehlenswert. Nirgends geht das so gut wie auf dem Oktoberfest, denn Hendl und Haxn sind ideal, weil sie fettig und salzig sind. Das beschäftigt den Körper und der Alkohol braucht länger bis ins Blut. Ungeeignet hingegen ist Süßes, denn es begünstigt die Alkoholwirkung. Zuckerwatte sollte man daher eher den Kindern überlassen.

Nach jeder Mass ist ein Glas Wasser ratsam. Schmeckt nicht, aber verlängert den Abend aus zwei Gründen: Der Körper braucht die Mineralien und zwischendurch mal kein Bier schadet auch nicht. Apropos Bier - dabei sollte man bleiben. Das liegt nicht unbedingt am Schnaps selbst, sondern hat mit unserer Psyche zu tun. Nur Bier wird vielen auf Dauer langweilig. Also will man Abwechslung und dieses Durcheinander sorgt letztendlich dafür, dass mehr getrunken wird. Deswegen lieber bei Bier ODER Wein bleiben. Wer dann noch ab und an das Zelt verlässt und an der frischen Luft etwas spazieren geht, der sollte den Abend auf dem Oktoberfest gut überstehen.

Viel trinken, aber nicht nur Bier

Beginnt der nächste Tag dennoch mit einem Kater, sollte viel Wasser getrunken werden. Am besten bereits vor dem Zubettgehen damit anfangen. Wenn der Körper Alkohol abbaut, verliert er Flüssigkeit und die muss wieder rein. Flüssigkeitsverlust ist übrigens auch der Grund für Kopfschmerzen beim übermäßigen Trinken, denn beim Alkoholkonsum müssen wir öfter auf die Toilette. Salz und Vitamine sind am Morgen danach ebenfalls förderlich. Deswegen wird immer zu Rollmops und Saft geraten. Ansonsten hilft nur: Augen zu und durch.

Trotz Katergefahr: Das Münchener Oktoberfest ist ein Publikumsmagnet. 2017 kamen 6,2 Millionen Besucher. Viele kaufen sich extra Dirndl, Lederhose und Trachtenweste für die Wiesn. Und mal ehrlich: Es sieht doch einfach auch viel schöner aus als Jeans und T-Shirt. Schließlich handelt es sich um ein traditionsreiches Fest und dafür kann man sich ruhig schick machen. Inzwischen sind Trachten nämlich durchaus salonfähig, während sie früher eher dem niederen Volk überlassen wurden.

Auch 2018: leichte und schwere Verletzungen

Übrigens haben es die Wiesn-Sanitäter nicht nur mit Alkoholopfern zu tun, sondern immer wieder auch mit Kuriositäten. Unter den rund 200 Behandlungen am ersten Wiesn-Montag 2018 war beispielsweise eine Bedienung, der ein Besucher Ketchup ins Ohr gespritzt hatte. Das war am Ende zwar harmlos gegenüber den sieben Patienten in lebensgefährlichem Zustand, aber für die Frau dennoch nicht lustig.

Andere kommen weniger glimpflich davon und haben Kopfverletzungen mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma, Schnittwunden oder Herz-Kreislauf-Probleme. Auch Finger mussten in diesem Jahr bereits angenäht werden. Immer wichtiger scheint es auch zu sein, dass die Mitarbeiter auf der Wiesn wissen, wie sie mit aggressiven Besuchern umzugehen haben. Nicht selten kommt es zu Übergriffen. Aber dafür gibt es ja die Wiesn-Wache.