Die Festivalsaison ist in vollem Gange! Zum Southside Festival in Neuhausen ob Eck, das in diesem Jahr 20. Jubiläum feierte, kamen rund 60.000 Besucher. Und andere Festivals ziehen noch mehr Musikfans an. Bei hoffentlich gutem Wetter wollen alle nur eines: feiern und Spaß haben. Was danach bleibt? Gute Erinnerungen und angeschlagenen Stimmbänder auf der einen Seite, haufenweise Müll auf der anderen Seite. Nachhaltig sieht anders aus!

Vier Tipps zum nachhaltigen Campen auf Festivals

Auf grünen Wiesen schlagen die Festivalbesucher ihre Zelte auf. Wenn sie wieder gehen, ist von den Wiesen meist nicht mehr viel zu erkennen. Stattdessen: Plastikteller, Zigarettenkippen, Getränkedosen, Schlafsäcke, Campingstühle und zerfetzte Zelte. Das geht auch anders! Zum Beispiel, wenn sich Musikfans vor und während des Festivals einige Gedanken zur Nachhaltigkeit machen. Der nachhaltige Textilhersteller Trigema aus Burladingen hat dafür die passenden Tipps.

1. Umweltfreundliche Anreise

Sicherlich lässt sich das Campingequipment mit dem Auto besonders bequem zum Festivalort transportieren. Doch Bequemlichkeit hin oder her: Der ökologische Fußabdruck wird dadurch nur größer. Wieso nicht eine Fahrgemeinschaft bilden, schon während der Fahrt neue Leute kennenlernen und in Stimmung kommen? Auch per Fernbus und Zug ist die Anreise umweltfreundlicher und lustiger als alleine im Pkw. Manche Veranstalter organisieren auch Sonderzüge und Shuttles von den nächstgelegenen Bahnhöfen zum Festivalcamp.

2. Langlebige Campingausrüstung

Zelt, Schlafsack und Isomatte gibt es schon für kleines Geld. Da kann man sich ja das Aufräumen sparen und die Ausrüstung einfach vor Ort liegen lassen. Klingt verlockend, ist aber alles andere als nachhaltig. Besser: Hochwertiges Campingzubehör kaufen, bei dem es sich lohnt, es pfleglich zu behandeln. Und das auch wirklich vor Wind und Wetter schützt! Auf manchen Festivals stehen auch Mietzelte gegen Kaution zur Verfügung. Da bleibt das Gepäck von Anfang an überschaubar.

3. Müll vermeiden

Ein Festivalbesucher produziert im Durchschnitt 15 Kilogramm Müll – kein Wunder, dass nach dem Feiern von der Wiese nicht mehr viel zu erkennen ist. Dabei geben sich die Veranstalter alle Mühe, vor Ort genügend Müllcontainer aufzustellen. Sie müssen natürlich auch genutzt werden. Für den Fall, dass die Container nicht ausreichen: vorsorglich Müllbeutel einstecken und den eigenen Müll dann zu Hause entsorgen. Das entlastet auch die Aufräumhelfer.

4. Nachhaltige Selbstversorgung

Einweggrills und Pappteller sind praktisch. Aber leider alles andere als nachhaltig. Selbstversorger setzen besser auf leichtes Mehrweggeschirr aus Melamin oder Bambus sowie Campingbesteck, schwingen zwischen den Konzerten Spüllappen und Geschirrhandtuch. Oder sie gönnen sich statt Dosenravioli und Würstchen leckere und gesunde Mahlzeiten von den Food Trucks, die bei jedem Festival Halt machen und oft eine große Auswahl biologischer und regionaler Snacks bieten. Kommen wir zu den Getränken: Auf Festivals gibt es in der Regel Trinkwasserstationen, hier können sich Besucher Wasser abfüllen. Glasflaschen sind in der Regel nicht erlaubt, Alutrinkflaschen hingegen schon. Alternativ eignen sich auch PET-Flaschen. Wer Getränke im Pfandbecher kauft, kann den leeren Becher an Viva con Agua geben – die gemeinnützige Organisation ist auf nahezu jedem Festival vertreten und spendet das Pfand für gute Zwecke.