Holz ist der absolute Dauerbrenner unter den Materialien für den Möbelbau. Kein Wunder, denn kaum ein Baumaterial ist so vielseitig wie Massivholz: Es reguliert ganz selbstständig das Raumklima, ist antibakteriell, hat eine wissenschaftlich belegte beruhigende Wirkung – und sieht einfach gut aus. Denn im Bereich Design von Holzmöbeln hat sich mittlerweile einiges getan und es gibt sie auch in hochmodernen Designs.



Nur: Wie kann man den Umweltsünder Tropenholz umgehen und worauf muss man eigentlich achten, wenn man wirklich umweltfreundlich mit Massivholz einrichten will? Die folgenden 5 besten Tipps sollen diese Frage beantworten.

Tipp 1: Auf Plantagenholz verzichten

Hersteller von Holzmöbeln werben gerne damit, ihr Rohmaterial aus nachhaltiger Bewirtschaftung zu gewinnen. Das gilt sowohl für Tropenholz als auch für heimische Massivhölzer und klingt auf den ersten Blick ziemlich gut – mit „nachhaltig“ kann man doch wohl nichts falsch machen oder?



Leider doch, denn Plantagenholz ist nicht wirklich umweltfreundlich: Um die Plantagen anzulegen, werden oft natürliche Wälder gerodet bzw. können sie an dieser Stelle nicht mehr wachsen. Auch der Lebensraum für viele Tiere fällt damit weg, da die Bäume stark mit Pestiziden behandelt sind.



Im Vergleich mit Tropenhölzern, die einerseits über lange Transportwege zu uns gelangen und andererseits auf Kosten des Regenwalds gewonnen werden, sind Plantagenhölzer also nicht wesentlich besser. Es lohnt sich also für das neue Massivholzbett auf heimisches Holz zurückzugreifen. Vor allem dann, wenn es aus natürlichen Wäldern gewonnen wird.

Tipp 2: Genau nachhaken

Ein guter Händler von Massivholzmöbeln hat kein Problem damit, über die Herkunft der verarbeiteten Hölzer Auskunft zu geben. Es ist ein gutes Zeichen, wenn auf Anfrage oder von vornherein viele Informationen zur Verfügung gestellt werden. Sind allerdings die Angaben schwammig gehalten und bestehen nur aus allgemeinen Phrasen über Nachhaltigkeit etc., sollten die Alarmglocken schrillen.



Das gilt übrigens nicht nur für den Aspekt der Holzgewinnung, sondern auch für die Art der Behandlung. Denn der nachhaltigste Anbau bringt herzlich wenig, wenn dafür das fertige Möbelstück mit diversen chemischen Stoffen bearbeitet wird. Viel umweltfreundlicher sind natürliche, möglichst lösungsmittelfreie Öle und Wachse. Letztere sollten vor allem im Kinderzimmer zum Einsatz kommen, denn der Trend geht auch hier ganz klar in Richtung Massivholz.



Auskünfte über Holzherkunft und -verarbeitung darf man als Käufer durchaus verlangen, schließlich sind Massivholzmöbel in der Regel nicht ganz billig.

Tipp 3: Auf Umwelt-Gütesiegel achten

Nicht alles ist Gold, was glänzt: Das gilt auch für Holzmöbel, und zwar für Tropen- als auch für heimische Massivhölzer. Denn schon der Name kann trügerisch sein. „Heimische“ Hölzer stammen nicht selten aus Sibirien, Nordamerika und anderen eindeutig nicht-heimischen Gebieten. Der Begriff beinhaltet nur, dass die betreffende Holzart theoretisch auch in Deutschland oder Österreich wachsen könnte.



Kann man sich also beim umweltfreundlichen Holzmöbel-Kauf auf gar nichts mehr verlassen? Doch, denn zum Glück gibt es einige Umweltsiegel, die für strenge, unabhängige Kontrollen und externe Überwachung der Produktionsbedingungen stehen. Wohl am bekanntesten sind das FSC-Siegel der NGO Forest Stewardship Council sowie der „Blaue Engel“, der vom deutschen Bundesumweltamt vergeben wird. Diese Gütesiegel zertifizieren schadstoffarme Produktion und nachhaltigen Anbau.



Die erste Regel beim umweltfreundlichen Einkaufen, seien es nun Möbel oder andere Dinge, ist es also, nicht alles bedingungslos zu glauben. Die Bezeichnung „Bio“ folgt zum Beispiel nur im Lebensmittelbereich offiziellen Vorschriften. Ein angebliches Bio-Möbelstück aus Massivholz kann also theoretisch auch aus Raubbau in Osteuropa stammen. Wieder gilt: Vertrauen ist gut, gründliches Nachfragen ist besser.

Tipp 4: Die Wohnbedingungen beachten

Umweltfreundlich mit Massivholz einrichten, das bedeutet auch, die Langlebigkeit der Möbelstücke bestmöglich zu fördern. Massives Holz kann generell sehr gut Luftfeuchtigkeit und Temperaturverhältnisse ausgleichen, aber völlig unbesiegbar ist es nicht. Das heißt: In einem sehr feuchten oder besonders warmen Raum muss das Holz ganz schön arbeiten und bekommt unter Umständen Risse oder Flecken.



Auch die Sonneneinstrahlung macht einen Unterschied, denn wenn eine Hälfte des Möbelstücks dem Sonnenlicht ausgesetzt ist und die andere nicht, entstehen auf Dauer unschöne Farbunterschiede. Das kann und sollte man verhindern, schließlich sollen Schrank, Regal oder Bett aus Holz auch auf lange Sicht gut aussehen und nicht nach einigen Jahren schon wieder ersetzt werden.

Tipp 5: Holzmöbel richtig pflegen

Massivholz macht viel mit, erst recht, wenn es richtig gepflegt wird. Der effektivste Weg zu einer Einrichtung, die auch nach vielen Jahren noch den Neid aller Besucher weckt, ist also die regelmäßige Pflegebehandlung der Möbelstücke.



Bei hochwertigen Holzmöbeln kann man die Lebensdauer verlängern, indem man sie regelmäßig mit biologisch unbedenklichem Öl einreibt. Es gibt zum Beispiel Hartwachsöle, die das „Blauer Engel“-Siegel tragen und ganz einfach auf die Holzoberfläche aufgetragen werden können. Sie machen schädliche Lackversiegelungen unnötig, halten das Möbelstück glatt und lassen die Holzfarbe umso schöner wirken. Viele Holzsorten lassen sich zudem mit etwas Schmirgelpapier gut abschleifen, wenn die Oberfläche doch einmal kleine Kratzer bekommt.

Nachhaltiges Massivholz: Umweltbewusstsein mit Köpfchen

Einrichtung, die lange hält, ist an sich bereits umweltfreundlicher als billige, häufig auszutauschende Möbelstücke. Massivholz bietet sich zu diesem Zweck stark an, da es im Vergleich zu Tropenholz eine bessere Umweltbilanz haben kann. Kann – denn ein paar Dinge sollten beim Kauf von umweltfreundlichen Massivholzmöbeln doch beachtet werden:



- Ist das Holz heimisch oder regional?

- In welchem Ausmaß stellt der Händler Informationen zu Herkunft und Verarbeitung des Holzes bereit?

- Stammt das Holz von Plantagen oder aus natürlichem Wuchs?

- Ist es mit vertrauenswürdigen Siegeln zertifiziert?



Wenn sich diese Fragen positiv beantworten lassen, steht dem nachhaltigen Einrichtungsspaß nichts mehr im Weg!