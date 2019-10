Rhein-Neckar-KreisNicht nur im Rhein-Neckar-Kreis suchen viele übergewichtige Menschen vermehrt nach ketogenen Rezepten. In der gesamten Bundesrepublik sind Abnehmrezepte sehr gefragt, mit denen sich schnell und einfach leckere Gerichte ohne Kohlenhydrate zubereiten lassen. Ein übergewichtiger Bremer hat dabei einen ganz eigenen Weg gefunden, dem Körperfett den Kampf anzusagen: Benjamin Oltmann hat ein Konzept entwickelt, welches sich sehr an einer Low Carb Ernährung orientiert, aber auch andere Elemente aus erfolgreichen Diät-Konzepten beinhaltet.

Seinen ganz persönlichen Weg stellt Oltmann in einem Kochbuch vor, wo interessierte Menschen proteinreiche und kohlenhydratarme Abnehmrezepte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen finden. Eine der Besonderheiten an Bennys Konzept ist es, seiner Leserschaft Abnehmtipps und Tricks zu präsentieren, bei denen Übergewichtige jeden Alters, ohne zu hungern abnehmen können.

Warme & kalte Gerichte ohne Kohlenhydrate auf dem Ernährungsplan einer gesunden Diät

Auch ohne Kochen lassen sich viele von Benjamin Oltmanns raffinierten Ideen zu Hause nachmachen, diese sind nicht nur als leichte Sommergerichte überaus beliebt. Anfängern und Fortgeschrittenen einer Diät bieten sich gesunde Abwechslungen zu anderen Essen ohne Kohlenhydrate auf dem Tagesplan. Einige ketogene Rezepte sind absolut kohlenhydratfrei, andere Rezept-Ideen kommen mit wenig Kalorien aus und sind arm an Kohlenhydraten. Daher lassen sich diese Abnehmtipps und Tricks eigentlich nicht als reine Low Carb Diät bezeichnen. Im Mittelpunkt von Bennys Konzept steht dabei stets der Leitgedanke, während der Diät auf nichts verzichten zu müssen, und vor allem ohne Hungergefühle abnehmen zu können.

Mit seinen Methoden zum Abnehmen ohne Hunger hat Benjamin Oltmann selbst über 30 Kilo abgenommen. Wegen seiner langsamen Nahrungsumstellung über viele Monate hinweg und einem gut durchdachten Plan für ein gesundes Leben, hat er es geschafft, bis heute schlank zu bleiben. Auf seinem Wochenplan standen dabei stets auch tierische Produkte, wobei Fleisch und Fisch bei den Gerichten ohne Kohlenhydrate in großen Mengen enthalten sein dürfen. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, kann mit Benjamin Oltmanns Tipps zwar ebenso schnell schlank werden, sollte aber pflanzliche Alternativen in den Ernährungsplan einbauen, damit es nicht zu einer Unterversorgung mit lebenswichtigen Vitalstoffen und Proteinen kommt. Bei Bennys Konzept gibt es vielfältige Abnehmtipps und Tricks, welche teilweise auf eine besonders proteinreiche Ernährung ausgelegt sind. Für Veganer ist es mit oder ohne Kochen eine Herausforderung, pflanzliche Proteine in den kulinarischen Tagesplan aufzunehmen.

Wochenplan mit leckeren Abnehmrezepten mit wenig Kalorien und einem gesunden Maß an Sport

Wer zusätzlich zu einer kohlenhydratfreien und kalorienreduzierten Diät Sport treibt, kann noch einfacher und wesentlich schneller abnehmen. Damit Muskelmasse aufgebaut werden kann, werden vornehmlich Proteine benötigt. Da Eiweiße aber nicht dick machen, kann bei einer angepassten Ernährung besonders schnell abgenommen werden. Um auf Dauer schlank zu bleiben, ist es aber nötig, nach der Diät nicht wieder so viel zu naschen. Anfänger sollten sich nicht verausgaben und das Trainingsniveau lieber langsam steigern im Wochenplan. Bennys Konzept des Abnehmens ohne Hunger soll schließlich auch Spaß machen und nicht zu lästigem Muskelkater führen. Der Plan ist dabei, so viel Sport wie möglich treiben zu können, ohne aufgrund von Schmerzen in den Muskeln tageweise auszufallen.

Ketogene Rezepte eignen sich besonders gut in Kombination mit Fitnessübungen und einem ausgewogenen Ernährungsplan, denn so kann die Muskulatur sehr schnell aufgebaut werden. Viele Sportler und Trainer in Sportvereinen greifen auf diese allseits bekannten Tipps zurück, und essen keine Kohlenhydrate vor wichtigen Wettkämpfen und Turnieren. Rezepte ohne Kohlenhydrate dürfen weder Reis noch Nudeln oder Kartoffeln enthalten, alle stärkehaltigen Lebensmittel sind reich an Kohlenhydraten und bei einer Low Carb Diät daher nicht auf dem Ernährungsplan geeignet.

Wo gibt es Benjamin Oltmanns Konzept des Abnehmens ohne Hunger?

Seine leckeren und schnellen Rezepte ohne Kohlenhydrate hat Benjamin Oltmann nicht nur in einem reich bebilderten Kochbuch zusammengetragen, welches in mehreren online Plattformen bereits Bestseller-Status erreicht hat. Seine Tipps und Ideen gibt es auszugsweise auch kostenlos auf seinem Blog, welchen Oltmann mit viel Liebe zum Detail pflegt. Hier findet sich nicht nur Bennys Konzept in vollem Umfang: www.abnehmtricks-und-abnehmtipps.de. Ferner können sich Anfänger und Fortgeschrittene einen eigenen Tagesplan erstellen, auf dem die proteinreichen und kohlenhydratarmen Abnehmrezepte beliebig kombiniert werden können.

Wer aber Abnehmtipps und Tricks für das Frühstück, Mittagessen und auch das Abendessen von Benjamin Oltmann persönlich erhalten möchte, muss sich kostenpflichtig auf dem Blog des Erfolgsautors anmelden. In der öffentlich zugänglichen Version, die allen Internetnutzern zur Verfügung steht, finden sich ausschließlich Gerichte ohne Kohlenhydrate für das Abendessen. Es wird jedoch kein Abo benötigt, um Bennys Konzept voll und ganz auszuschöpfen. Als besonderen Clou wartet auf Käufer des Kochbuches und Menschen, die schlank werden möchten und sich auf dem Blog registrieren lassen, die exklusive Möglichkeit, sich von Fachleuten einen eigenen Plan zum gesunden Abnehmen erstellen zu lassen.

Jeder Mensch nimmt anders ab: Neben Alter und Geschlecht sind auch die individuellen Lebensumstände entscheidend bei einer Diät

Abnehmen ohne Hunger klingt überaus verlockend. Nicht nur stark adipöse Menschen, die 20 Kilo oder mehr abnehmen möchten, fühlen sich von Bennys Konzept angezogen und kochen begeistert die abwechslungsreichen Abnehmrezepte nach. Auch nur leicht übergewichtige Menschen sind entzückt von Benjamin Oltmanns Abnehmtipps und Tricks, welche durch einen individuellen Wochenplan schnell dazu führen können, den gesamten Lebenswandel umzukrempeln und gesünder durch den Alltag zu kommen. Kalte und warme Gerichte ohne Kohlenhydrate können dabei ebenso interessant sein, wie der Verzicht auf Zucker und eine Ernährung mit wenig Kalorien.

Aber auch das eigene Fitnesslevel kann von Oltmann persönlich analysiert werden. Hier hält er nach dem Log-in spannende Tipps und Ideen bereit, welche sich auf den individuellen Tagesablauf beziehen und dabei helfen, nicht nur schnell abzunehmen, sondern vor allem nachhaltig schlank zu bleiben und das Gewicht auf Dauer zu halten. Anfänger machen oft den Fehler, ohne Plan eine Diät zu starten, die in einer Illustrierten beworben wird. Essen ohne Kohlenhydrate kann dabei schnelle Erfolge liefern. Jedoch kann eine gesunde Ernährung nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen umgesetzt werden, vor allem wenn die Menschen stark übergewichtig sind.

Welche Möglichkeiten bleiben, wenn alle Diäten versagen?

Bei manchen organischen Störungen kann es zu Ausfällen im Stoffwechsel kommen, bei denen dann auch keine Diät mehr dazu führt, dass diese Personen auf natürliche Weise schlank werden können. Hier kann der behandelnde Arzt eine Kur einleiten, bei der auf eine kohlenhydratarme Ernährung geachtet wird. Erfahrene Ernährungsberater kümmern sich liebevoll und fürsorglich um die Patienten und stehen beratend zur Seite mit Tipps und Ideen für ein schlankes Leben nach der Schlankheitskur. Wichtig ist, dass auch nach dem Ende der Kur regelmäßige Fitness-Einheiten in den Wochenplan integriert werden, der Erfolg kann weiterhin ärztlich überwacht werden.

Es gibt jedoch auch Operationsmethoden, bei denen ein Teil des Magens abgenommen werden kann. Zunächst darf lediglich Schonkost nach der OP gegessen werden, welche nur wenige Kalorien enthält. Nach dem vollständigen Verheilen der Operationswunde kann auf natürliche Weise weniger gegessen werden, da ein Teil des Magenvolumens fehlt. Einen ähnlichen Effekt können Mediziner auch mit einem Magenband herbeiführen, welches als der schonendere Eingriff gilt.

Und wenn die eigenen Kinder dick sind?

Für dicke Kinder und Jugendliche sind derartige Methoden nicht geeignet. Jedoch können Jugendliche in den Ferien auf eine Abmagerungskur geschickt werden, wobei die Kosten in besonders schweren Fällen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Auf dem Tagesplan stehen leckere, kalte und warme Gerichte ohne Kohlenhydrate, die nicht nur dafür sorgen, dass die jungen Menschen schlank werden, sondern auch zu einer Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls beitragen. Manche Menschen, die an Übergewicht leiden, müssen schon in jungen Jahren regelmäßig stimmungsaufhellende Medikamente einnehmen, da sie stark unter ihrem enormen Gewicht leiden.

Leichtem Übergewicht der eignen Kinder kann man jedoch sehr gut zunächst im familiären Umfeld begegnen. Jugendliche nehmen meist freiwillig die reizvolle Möglichkeit an, sich im Internet über Rezepte ohne Kohlenhydrate zu informieren und Expertentipps zu studieren, um ohne Hunger abzunehmen. Dicke Jungs können zusätzlich dadurch motiviert werden, dass eine proteinreiche Form der Ernährung dazu beiträgt, die Muskeln schnell wachsen zu lassen. Es kann also recht einfach sein, an Fett zu verlieren und dabei gleichzeitig den Körper zu definieren.

Für junge Mädchen mögen Rezepte ohne Kohlenhydrate mit nur wenigen Kalorien besonders reizvoll sein. Viele Jugendliche möchten ihren Idolen aus den Teenie-Zeitschriften nacheifern und genauso aussehen wie die Models auf den Hochglanzseiten, die verführerisch in die Kamera lächeln.

Dauerhaft schlank bleiben nach der Diät

Damit es nach einer erfolgreichen Gewichtsreduktion, zum Beispiel durch die schnellen und einfach Methoden nach Bennys Konzept, nicht wieder zu einer Gewichtszunahme kommt, sollten auch weiterhin nur wenige Kalorien auf dem täglichen Ernährungsplan stehen. Zucker ist nicht nur in Obst und süßen Getränken versteckt, auch in Alkohol und Fertiggerichten ist jede Menge Industriezucker enthalten. Kohlenhydrate selbst machen zwar nicht dick, fördern aber die Fettaufnahme aus den Lebensmitteln. Daher kann Essen ohne Kohlenhydrate auch dann weitergeführt werden, wenn das Wunschgewicht erreicht ist.

Wer es sich angewöhnt, jeden Tag für ausreichend Bewegung zu sorgen, bleibt außerdem langfristig schlank und gesund. Dabei können schon kleine Tipps im Alltag dazu verhelfen, das eigene Fitnesslevel zu steigern. So können zum Beispiel im Kaufhaus lieber die Treppen genommen werden, auch regelmäßige Spaziergänge an der frischen Luft sind eine gute Idee, um die Ausdauer zu steigern und für sportliche Aktivität zu sorgen. Noch besser ist Joggen geeignet, wobei Anfänger nicht sofort einen Marathon laufen sollten. Schon eine kleine Runde durch den Park reicht aus, um den Organismus zu kräftigen und für den Erhalt einer schlanken Figur zu sorgen. Abnehmen ohne Hunger kann mit leckeren und ausgefallenen Rezepten ohne Kohlenhydrate immer wieder dabei helfen, das Gewicht auf einem niedrigen Level zu halten.