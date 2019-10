Licht vermag sichtbar zu machen, was die Dunkelheit zu verschlucken droht. In diesem Zusammenhang beeinflusst das Licht unsere Wahrnehmung und kann selbst unser inneres Wohlbefinden maßgeblich beeinflussen. Abgesehen von der Natur des Lichtes sind dessen künstlerische Komponenten, die visuelle Vielfalt sowie Farbtiefe. Dass diese Künstlichkeit jedoch nicht immer positiv zu betrachten ist, verdanken wir der Lichtverschmutzung, die das schönste Licht vonseiten des Universums, das Sternenlicht, nicht mehr vermag in unser Sichtfeld zu stellen.

Abgesehen davon wird dem Licht jedoch die Aufmerksamkeit zuteil, welches sich sowohl in unserer Freizeit, dem Beruf als auch unserem Lebensumfeld, dem zu Hause widerspiegelt. Gerade in der Nacht, wenn die Dunkelheit uns beschleicht werden angenehme Lichteffekte zu einer Choreografie, welche den Betrachter unmittelbar in eine Traumwelt begleitet. Moderne Lichtkünstler nutzen dazu, die ihnen dazu zur Verfügung stehenden Lichtpunkte, Laser und vieles mehr, um in einem Theater, der Disco oder anderen Bühnenshows kreativ einen Raum mit einem Staunen zu gestalten. Unmittelbar angesprochen vergisst daraufhin jeder Besucher seinen Alltag.

Licht, die Basis jeden guten Auftritts!

Um zum Beispiel einen Neuwagen, Gebrauchtwagen oder den geliebten Oldtimer attraktiv seiner Umgebung zu präsentieren, ist es notwendig, die Garage beziehungsweis die Bühne repräsentative des Gegenstandes geeignet auszustaffieren und zu beleuchten. Mit intelligenten Steuerungsprotokollen kann somit nicht nur eine Bühnenshow wie auf einer Internationalen Automobilausstellung geschaffen werden, sondern garantiert einen Auftritt, der jedes Stillleben ins richtige Licht rückt.

Sichern Sie sich die besten Gebrauchtwagen-Angebote online und holen Sie sich ein Schmuckstück nach Hause oder zum Weiterverkauf in Ihr Geschäft, so ist die Choreografie einer Lichtpräsentation, dass ausdrucksstarke Stilmittel mit dem sich die Schönheit des Wagens bereichern lässt. Fest verankerte Lichter, wie Fluter und Blinder beziehungsweise LED-Bars und Par-Scheinwerfer eignen sich hervorragend zur wirksamen Beleuchtung einer Autorepäsentation und können sowohl vom Profi als auch vom Amateur gleichermaßen verwendet werden.

Was ist beim Kauf von Lichteffektgeräten zu beachten!

Automobilclubs oder Vereine, die regelmäßig getunte oder visuell hervorragend gestaltete Automobile auf ihren Treffen präsentieren möchten, sollten beim Kauf von Effektlichtern einiges beachten. Neben Flutlichtern und Scheinwerfern zählen Laserlichter, Effektstrahler und Stroboskopblitze zu jenen Bühneneffekten, die in der Szene neben viel Nebel und attraktiver Weiblichkeit immer wieder äußerst geschätzt werden.

Zur Unfallvermeidung ist es wichtig, zu erkennen, dass es sich bei der Licht- und Beleuchtungstechnik um elektrische Geräte handelt, deren Installation Fachkenntnis voraussetzt und somit nur von elektrotechnischem Fachpersonal durchgeführt werden darf. Deswegen gilt es zunächst zu ermitteln, ob die Lichtanlage im Außenbereich oder im Innenbereich verwendet werden soll. Neben der Schutzart des Endgerätes ist es außerdem notwendig, die Art des Laserlichtes genauestens zu überprüfen. Bestimmte Laserlichtarten können die Augen schädigen und sind im öffentlichen Gebrauch nicht zulässig. Die Kompatibilität der Geräte sollte demnach auch der landesüblich genormten Stromversorgung entsprechen. Abgesehen davon sind bei entsprechender Installation jedoch Bühnenshows möglich, wie sie auch bei jedem anderen Großevent in Erscheinung treten und somit das Beste aus jeder Umgebung herausholen. Dementsprechend effektiv und emotional vermittelt uns Licht sowohl freundliche, entspannende, mystische oder tieftraurige Stimmung, die abgestimmt mit entsprechender Musik einem Lichttheater, der Lichtshow entsprechen.