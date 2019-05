Lärmschutz beim Arbeiten

Der Lärmbelastung am Arbeitsplatz entgegenwirken



Die Lärmbelastung im Alltag und am Arbeitsplatz steigt. Bauprojekten vor der eigenen Haustür oder dem Fluglärm bei Nacht steht die erhöhte Lärmbelastung am Arbeitsplatz gegenüber. Schätzungen zufolge sind bis zu fünf Millionen Menschen in Deutschland täglich einer Lärmbelastung am Arbeitsplatz ausgesetzt. Eine durch anhaltende Lärmbelastung ausgelöste Schwerhörigkeit gilt in der Bundesrepublik als einer der häufigsten Berufskrankheiten.