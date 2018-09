Zeitschriften-, Zeitungs- oder auch Illustrierten-Abos können grundsätzlich immer widerrufen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Vertrag im Internet, per Telefon, direkt an der Haustüre oder auch per Bestellcoupon oder auf einer Messe abgeschlossen wurde. Wichtig ist nur, dass der Widerruf innerhalb der ersten 14 Tage erfolgt. Folgt jedoch von Seiten des Verkäufers keine ordnungsgemäße Belehrung über das Widerrufsrecht, so verlängert sich die Frist um zwölf Monate und 14 Tage.

Knapp 70 Prozent haben schon einmal die Kündigungsfrist verpasst

96 Prozent der Deutschen wissen nicht, wie viele Abonnementverträge sie überhaupt abgeschlossen haben. Geht man nach den Ergebnissen diverser Umfragen, so hat jeder Deutsche rund acht Abos - vier Abos jedoch, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, dass diese je abgeschlossen wurden. Befasst man sich mit dem Thema Kündigung eines Abos, so wird schnell klar, dass sich 53 Prozent wünschen, der Kündigungsprozess würde einfacher werden: 70 Prozent gaben etwa an, ausschließlich nur per E-Mail kündigen zu wollen.

Interessant ist vor allem auch die Tatsache, dass rund 69 Prozent schon einmal die Kündigungsfrist verpasst haben, sodass das Abo automatisch verlängert wurde. Wer sich also für ein Abo entscheidet, der sollte sich einerseits mit dem Widerrufsrecht befassen, andererseits auch mit der Kündigungsfrist. Mitunter kann man auch die Dienste von sepastop in Anspruch nehmen. Dabei handelt es sich um einen Kündigungsdienstleister, der einerseits kostenlose Formulare zur Verfügung stellt, andererseits auch die Kündigung übernimmt (kostenpflichtig).

Widerrufsfrist beginnt nach Zustellung der ersten Zeitung

Wer sich für ein Abo entscheidet, jedoch nach wenigen Tagen zu dem Ergebnis gelangt, eigentlich keine (weitere) Zeitschrift zu benötigen, der sollte sich unbedingt mit dem Recht auf Widerruf und der Widerrufsfrist befassen. Diese tritt übrigens mit Zustellung der ersten Zeitung oder Zeitschrift in Kraft. Jedoch auch nur dann, wenn der Unternehmer den Kunden über das Widerrufsrecht informiert hat - und das noch vor dem Abschluss des Vertrages. Wurde der Kunde nicht oder mitunter auch nicht korrekt informiert, so endet die Widerrufsfrist erst ein Jahr und 14 Tage nach Lieferung der allerersten Zeitung oder Zeitschrift. Wird die Belehrung jedoch innerhalb eines Jahres nachgeholt, so beträgt die Frist 14 Tage - beginnend mit der ordnungsgemäßen Belehrung.

Worauf Kunden achten müssen

Wird der Vertrag außerhalb des Geschäftsraums - also direkt an der Haustüre, im Zuge einer Messe oder auch auf einer sogenannten Kaffeefahrt - abgeschlossen, so muss der Verkäufer nach dem Vertragsschluss eine korrekte wie auch lesbare Widerrufsbelehrung zur Verfügung stellen. Wurde hingegen ein Abo im Internet abgeschlossen, genügt es, wenn es auf der Homepage des Händlers eine (korrekte) Information über das Widerrufsrecht gibt. Entscheidet man sich für ein Abo per Bestellcoupon, so muss das Widerrufsrecht auf dem Coupon vorzufinden sein. Schließt man einen Vertrag telefonisch ab, so müssen die Informationen schon im Zuge des Telefongesprächs mitgeteilt werden.

Wie wird ein Vertrag widerrufen?

Soll der Vertrag nun doch widerrufen werden, so ist es wichtig, dass die Erklärung eindeutig ist. Wer glaubt, dass man nur die Zeitung retournieren muss, der irrt - und wird am Ende auch keine Chance vor Gericht haben, wenn er meint, den Preis für das Abo nicht bezahlen zu wollen. Wer also vorprogrammierten Ärger vermeiden will, der sollte den Abonnementvertrag schriftlich kündigen. Das heißt: Schreiben aufsetzen, per Post und auch per E-Mail an das Unternehmen übermitteln und als Betreff „Widerruf“ angeben. Der Widerruf muss übrigens nicht begründet werden.