Wenn Väterchen Frost alljährlich an die Tür klopft, wird es für viele Zeit, die dicke Winterjacke, den Schal und die Mütze aus dem Schrank zu holen. Insbesondere Eltern wissen wie wichtig es ist, gut gerüstet für den Winter zu sein, denn Kinder gehen gerne nach draußen sobald die ersten Schneeflocken fallen. Da ist es gut, wenn der Nachwuchs passend gekleidet ist. Kopf, Füße, Hände und Ohren müssen bei frostigem Wetter immer gut eingepackt sein. Dabei gibt es einige wichtige Kriterien zu beachten, die die Wahl der richtigen Kleidung für das Kind erleichtern.

Mäntel, Schneeanzüge und Co.

Schneeanzüge eignen sich besonders gut für ausgedehnte Ausflüge und Outdoor-Spielspaß im Winter. Der Vorteil eines Schneeanzuges gegenüber einer Kombination aus Mantel und Hose ist, dass dieser schnell an- und ausgezogen werden kann. Unter dem Schneeanzug können Leggins, Strumpfhosen oder dünne Pullover getragen werden. Das Zwiebelprinzip hält zudem das Kind sehr schön warm, da sich die Luftschichten zwischen den Kleidungsstücken gut erwärmen können. Der Vorteil einer Schneekombi ist, dass Hose und Mantel separat, je nach Wetter, getragen und auch gewaschen werden können. Doch egal ob Schneeanzug oder –kombi, die Winterkleidung kann stets eine Nummer größer gekauft werden. Denn für den Fall, dass man dickere Pullis oder Jäckchen darunterziehen möchte, wird ein wenig mehr Platz benötigt. Eine große Auswahl an Wintermode für Kinder in allen Größen gibt es zum Beispielhier online oder im stationären Handel direkt vor Ort. Die Wahl der richtigen Materialien ist ebenso wichtig. Wasser- und winddichte Kleidung ist vor allem bei Schnee und Eis oder längeren Ausflügen angeraten. Stoffe aus Mischgewebe und Kunstfasern eignen sich insbesondere für Pullis und Hosen, die unter der Winterkleidung getragen werden, da diese die Feuchtigkeit nicht speichern. Generell gilt es, speziell Babys nicht zu warm anzuziehen. Das Überhitzen und übermäßige Schwitzen verursacht oft Erkältungen.

Hände und Füße

Die beliebteste und einfachste Variante für Kinderhandschuhe sind Fäustlinge. Sie sind im Gegensatz zu Fingerhandschuhen schnell angezogen und wärmen kalte Kinderhände schnell auf. Eine Kordel, die an den Handschuhen befestigt ist und durch die Jackenärmel gefädelt wird, verhindert, dass am Ende des Tages nur noch ein Handschuh auffindbar ist. Auch hier sollte auf ein weiches Innenfutter und ein wasserdichtes Außenmaterial geachtet werden. Lange Armstulpen an den Handschuhen oder auch separate Stulpen sind ebenso sinnvoll, damit der Übergang zur den Jackenärmeln bedeckt bleibt.

Vor allem die Füße müssen warm und trocken gehalten werden. Idealerweise fällt die Wahl auf gefütterte, atmungsaktive und wasserdichte Schuhe, die in Kombination mit dicken Socken getragen werden. Von gefütterten Gummistiefel ist generell eher abzuraten, da die Füße darin sehr schnell schwitzen können und die Feuchtigkeit nicht entweichen kann.

Kopf und Ohren

Die meiste Wärme verlieren Babys und Kinder über den Kopf. Deshalb ist es besonders wichtig auf eine warme Kopfbedeckung zu achten, bei der auch die Ohren geschützt werden. Kälte und Wind reizen die Gehörgänge und bewirken eine geringere Durchblutung im Ohr. Mützen aus Wolle, Fleece oder Mischgewebe halten die Ohren warm und trocken und sorgen für ein insgesamt warmes Körpergefühl. Schlupfmützen, die den gesamten Kopf, die Ohren, den Hals und die Stirn bedecken, sind für kalte Temperaturen ideal. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Modelle sowie Ohrenschützer und Stirnbänder, die je nach Bedarf gewählt werden können.

Schutz für das Gesicht

Die Haut von Babys und Kindern ist sehr empfindlich. Eine fetthaltige Creme schützt das Gesicht und die freien Hautpartien vor der Kälte. Außerdem wird die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und kann so nicht austrocknen. Die Creme sollte etwa eine halbe Stunde bevor man rausgeht aufgetragen werden. Ein UV-Schutz muss eine Creme nicht unbedingt haben. Auch die empfindlichen Lippen sollten mit fetthaltigen Pflegestiften ohne künstliche Duft- und Farbstoffen gepflegt werden. So ist das Kind rundum versorgt und den Schlittenfahrten und winterlichen Exkursionen steht nichts mehr im Weg.