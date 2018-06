Partner in allen Rechtsgebieten: Dr. Kroll & Partner. Rechtsanwaltskanzlei aus Esslingen

Wie umfangreich das Gebiet der Justiz und Rechtspflege geworden ist, zeigt ein Blick auf die Fachbereiche der Kanzlei Dr. Kroll & Partner, die mit 36 Rechtsanwälten 55 Rechtsgebiete bedienen können. Um im Schadensfall gut abgesichert zu sein, setzen Verbraucher nämlich nicht nur auf eine valide Rechtschutzversicherung (dazu später mehr), sondern auch auf einen Rechtsbeistand mit Kompetenz und Tradition. Immer häufiger setzen Verbraucher auf Anwälte, die in einer Anwaltskanzlei tätig sind – und damit ebenfalls umringt sind von vielen Kollegen mit ganz unterschiedlichen Fachgebieten.

Dr. Kroll & Partner ist eine dieser Kanzleien, die in Balingen, Stuttgart, Tübingen und Reutlingen zu finden ist. Erst kürzlich haben die Anwälte in Reutlingen ein neues Büro in der Pfenningstraße bezogen. Dort sowie an den drei anderen Standorten sind in Summe 36 Rechtsanwälte vertreten, die sich auf ganz unterschiedliche Fachbereiche spezialisiert haben. Insgesamt 55 Rechtsgebiete werden hier gepflegt. Vertreten werden Privatpersonen ebenso wie Kommunen, Unternehmen, Versicherungsunternehmen oder Banken.

So wird anwaltliche Unterstützung erst möglich: die Rechtschutzversicherung

Der GDV zeigt, dass zwar die Anzahl der Versicherungsunternehmen, die eine Rechtschutzversicherung offerieren, mit Blick auf die vergangenen Jahre stabil geblieben ist und zwischen 46 und 49 Unternehmen liegt, Beiträge, Leistungen und Schaden-Kosten-Quote allerdings kontinuierlich angestiegen sind.

- Die gebuchten Bruttobeiträge ohne Versicherungssteuer sind von 3.248 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 3.828 Millionen Euro im Jahr 2016 angestiegen.

- Die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle, sprich: die Leistungen, sind von 2.336 Millionen Euro im Jahr 2010 auf 2.792 Millionen Euro im Jahr 2016 angestiegen.

- Die Schaden-Kosten-Quote stieg von 99,6 Prozent im Jahr 2010 auf 100,2 Prozent im Jahr 2016.

Am häufigsten kommt die Rechtschutzversicherung übrigens bei Vertragsstreitigkeiten zum Einsatz. Meist geht es um den Kauf einer Immobilie, um ein ungewollt abgeschlossenes Abo oder um Reisestreitigkeiten. Auch aufgrund arbeitsrechtlicher Streitigkeiten wird die Rechtschutzversicherung häufig bemüht. Darüber hinaus kümmert sie sich um den Zoff zwischen Mieter, Vermieter und Nachbar, um Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr und um Schadensersatzklagen.

So viele Gerichtsverfahren werden jährlich behandelt

Die Zivilgerichte haben mit Abstand am meisten zu tun. 1.308.135 Fälle bekamen sie im Jahr 2016 auf den Tisch. 1.343.337 erledigten sie im selben Jahr. Ein Blick auf die weiteren Zahlen zeigt, wer sich im Jahr 2016 mit den anderen Gerichtsverfahren beschäftigte:

- Arbeitsgerichte: 361.639 neue Fälle, 361.626 erledigte Fälle

- Familiengerichte: 617.859 neue Fälle, 651.883 erledigte Fälle

- Finanzgerichte: 35.169 neue Fälle, 36.675 erledigte Fälle

- Sozialgerichte: 356.562 neue Fälle, 367.760 erledigte Fälle

- Strafgerichte: 683.304 neue Fälle, 675.372 erledigte Fälle

- Verwaltungsgerichte: 230.801 neue Fälle, 164.160 erledigte Fälle

Ein Blick in die Region zeigt: Im Amtsgericht Bad Cannstatt ist erst im Januar 2018 der neue Direktor, Bernd Odörfer, eingezogen. Im Amtsgericht Esslingen war erst kürzlich ein Ausnahmezustand ganz anderer Couleur: Im Rahmen des Secret-Places-Projekts durften junge Menschen am Gericht hinter die Kulissen blicken.

In diesen Bereichen sind die Verurteilten straffällig geworden

Auch mit Blick auf die Zahl der Verurteilten lassen sich Zahlen recherchieren, die zeigen, wie sich die Arten der Straftaten verteilen.

- Den Mammutteil der Straftaten im Jahr 2016 (insgesamt 737.873 Straftaten) entfällt auf die sogenannten Straftaten gegen das Vermögen (343.438 Fälle). Darunter fallen Diebstahl und Unterschlagung (138.795 Fälle), Betrug (88.814 Fälle), Urkundenfälschung (16.363 Fälle) sowie Raub und Erpressung (7.518 Fälle).

- 154.331 Fälle waren Straftaten im Straßenverkehr.

- 110.694 Fälle waren Straftaten gegen die Person. 60.663 Körperverletzungen, 1.817 sexueller Missbrauch von Kindern, 1.202 Verletzung der Unterhaltspflicht, 1.017 Fälle von sexueller Nötigung/Vergewaltigung sowie 507 Fälle von Mord und Totschlag fallen hierunter.

- 57.539 Fälle waren Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

- 23.033 Fälle waren Straftaten gegen Staat, öffentliche Ordnung und Amt.

- 6.789 Fälle waren Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz.

Zum Vollzug hat Bayern und NRW den meisten Platz, in Baden-Württemberg ist die Auslastung am höchsten

In Baden-Württemberg gibt es 19 von deutschlandweit 181 Strafvollzugsanstalten. 7.221 Plätze sind in Baden-Württemberg belegbar, deutschlandweit sind es 73.411. Zum Stichtag 31.03.2017 warn 98 Prozent der in Baden-Württemberg verfügbaren Plätze belegt. Deutschlandweit lag die Belegungsdichte bei 87 Prozent. Mit dieser Belegungsdichte führt Baden-Württemberg das Ranking an. Auf dem letzten Platz im Deutschlandvergleich liegt das Saarland mit gerade einmal 76 Prozent an belegten Plätzen. Die meisten Strafvollzugsanstalten gibt es in Bayern und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 36 Anstalten.