Vor allem in der Geschäftswelt hat die moderne Telekommunikation einen hohen Stellenwert eingenommen. Das Business ist in vielen Branchen globaler geworden, Unternehmen unterhalten Niederlassungen in der ganzen Welt und Meetings mit Geschäftspartnern finden längst nicht mehr nur stationär im Konferenzraum statt. Auch im privaten Bereich unterhalten die Menschen längst Kontakte über die ganze Welt, chatten oder telefonieren mit Familie und Freunden am anderen Ende der Welt oder teilen ihre Urlaubserlebnisse gleich an Ort und Stelle.

Die Möglichkeiten der modernen Telekommunikation haben die Grenzen der Welt vielfach verschwimmen oder sogar ganz verschwinden lassen. Dem sprichwörtlichen „aus der Welt sein“ geht es damit mächtig an den Kragen, denn dank der heutigen Technik ist kein Kontakt mehr unmöglich, ganz gleich, wie weit zwei Parteien voneinander entfernt sind. Nachrichtensysteme wie E-Mail, SMS oder WhatsApp sind ein täglicher Begleiter geworden. Innerhalb von Sekunden fliegt eine Botschaft über den großen Teich oder werden die Geschäftspartner am anderen Ende der Welt über den aktuellen Stand eines Projektes in Kenntnis gesetzt. Chatprogramme wie Skype ermöglichen zusätzlich Telefon- oder Videokonferenzen über das Internet, bei dem der Gesprächspartner sogar visuell mit am Tisch sitzen kann.

Aber auch die mehr oder weniger altmodische Kommunikationsform des Telefonierens hat kaum an Bedeutung verloren. Die meisten Menschen greifen immer noch gerne zum Hörer und suchen das zumindest halbwegs persönliche Gespräch. Die Emotionen, die über den Klang der Stimme vermittelt werden können, geben einen Gespräch eine völlig andere Note und haben deshalb vor allem im privaten Miteinander noch immer einen großen Stellenwert. Aber auch im immer globaler werdenden Geschäftsleben hat der halbpersönliche Kontakt über das Telefon noch immer einen hohen Stellenwert. Telefonate über Landesgrenzen und häufig sogar über ganze Kontinente hinweg sind deshalb ein fester Bestandteil des Alltags, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich. Wie sieht es aber mit den Kosten für ein Gespräch ins Ausland aus? Wer bezahlt wofür, wie wird eine Verbindung günstiger und wie können Verbraucher selbst an der Kostenschraube drehen?

Vorsicht vor Flatrates

Wer einen Telekommunikationsvertrag gleich welcher Art abschließen möchte, kommt kaum an ihr vorbei: Gemeint ist die Flatrate, die die unbegrenzte Nutzung von Telekommunikationsangeboten zu einem Pauschalpreis verheißt. Die meisten Verbraucher haben die eine oder andere Form der Flatrate in ihrem Vertrag mit dem Telekommunikationsanbieter verankert. Nicht immer lässt sich von diesen Komplettangeboten aber so stark profitieren, wie bei Vertragsabschluss erhofft.

Eine Flatrate für Festnetz und Internet ist heute das gängigste aller verkauften Modelle. Unbegrenztes Surfen ist im Rahmen der vertraglich vereinbarten Geschwindigkeit meist tatsächlich drin. Beim Telefonieren sollten Verbraucher aber unbedingt auf das Kleingedruckte achten. Hier fallen nämlich oft nur normale Gespräche in das inländische Festnetz in die Flatrate. Sondernummern wie zum Beispiel Telefonhotlines oder Telefonate ins Ausland verursachen bei den meisten Verträgen trotz gebuchter Flatrate Zusatzkosten, die sich ganz schön summieren können.

Selbst Gespräche in unsere europäischen Nachbarländer lassen sich Anbieter von Festnetzflatrates in der Regel zusätzlich vergüten. Das gilt übrigens auch für die meisten Flatrates bei Handyverträgen, sofern ein Telefonieren ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland nicht explizit vertraglich inkludiert ist. Sehr häufig wird auch ein Vertragsmodell verkauft, bei dem Handynutzer aus dem europäischen Ausland kostenlos nach Deutschland telefonieren können. Wenn sie allerdings aus Deutschland in ein europäisches Ausland telefonieren möchten, fallen zusätzliche Kosten an.

Das Sparpotential liegt im Detail. Verbraucher sollten sich deshalb ganz genau anschauen, was sich in ihrem Vertrag verbirgt und welche Verbindungen sie besonders kostengünstig nutzen können.

Roam like at home: Auslandstelefonate mit dem Handy

Mit dem 15. Juni 2017 sind die überarbeiteten gesetzlichen Richtlinien zum Roaming in Kraft. Diese betreffen das Telefonieren mit dem Handy im Ausland. Vor dem Stichtag fielen für Telefonate ins europäische Ausland und aus dem europäischen Ausland zusätzliche Roaming-Gebühren an, die je nach Verbindung teils vom Anrufer und teils vom Angerufenen getragen wurden. Auch beim Surfen oder Versenden von SMS fielen zusätzliche Gebühren an.

Diese Richtlinie wurde mit Inkrafttreten der neuen Roaming-Verordnung der Europäischen Union jetzt grundlegend überarbeitet. Unter dem Motto „Roam like at home“ dürfen Mobilfunkanbieter künftig keine vom vertraglich vereinbarten Verbindungspreis abweichenden Kosten mehr berechnen, wenn innerhalb der Europäischen Union telefoniert, gesurft oder getextet wir. Dies gilt sowohl für die berufliche als auch private Nutzung.

Einschränkungen bleiben aber weiterhin bestehen. Im Rahmen des „Fair Use“-Prinzips dürfen Mobilfunkanbieter auch bei Flatrates eine bestimmte Begrenzung der Nutzung mobiler Daten einbauen. Das kann bedeuten, dass Mobilfunknutzern beispielsweise nicht ihr gesamtes Datenvolumen zum Surfen zur Verfügung steht. Über Einschränkungen müssen Mobilfunkanbieter Verbraucher allerdings vorab informieren, um ungewollte Mehrkosten zu vermeiden. Das auch im Vertragsland genutzte Datenvolumen muss Verbrauchern aber auch innerhalb der Europäischen Union vollumfänglich zur Verfügung stehen. Mehrkosten dürfen nur erhoben werden, wenn das gewöhnliche Volumen der mobilen Daten überschritten wird.

Besondere Vorsicht ist beim Telefonieren aus Deutschland ins europäische Ausland geboten. Hier haben Verbraucher trotz neuer Roaming-Verordnung den Preis zu zahlen, den der Mobilfunkanbieter vertraglich festgelegt hat, und das kann ganz schön ins Geld gehen.

Außerhalb der Europäischen Union fallen in der Regel immer Zusatzkosten für Telefonate in das Mobilfunknetz oder auf einen Festnetzanschluss an. In der Regel wird pro angefangener Gesprächsminute oder pro SMS abgerechnet. Besonders teuer kann es für das Senden von Bilddateien, so genannten MMS werden. Welche Kosten aufgerufen werden, hängt von der Länderzone ab, in die ein Land eingeordnet wird. Die Länderzonen werden vom Mobilfunkanbieter verteilt. Verbraucher sollten sich deshalb vor jedem Auslandsanruf anschauen, ob gegebenenfalls zusätzliche Kosten für sie anfallen und in welcher Höhe diese zu erwarten sind.

Wer entspannter ins außereuropäische Ausland telefonieren möchte, ist bei spezialisierten Anbietern gut beraten. Dort kann eine separate SIM-Karte für das Handy erworben werden, über die sich besonders günstige Tarife für Telefonieren, SMS und Surfen im und ins Ausland nutzen lassen. Häufig wird eine geringe Verbindungsgebühr pro Anruf erhoben und anschließend können Verbraucher zu Gebühren im Centbereich pro Minute ins ausländische Mobilfunknetz oder Festnetz telefonieren, Textnachrichten verschicken oder im Internet surfen. Auch ein kompletter Wechsel zum neuen Anbieter unter Übernahme der bisherigen Mobilfunknummer ist auf Anfrage vielfach möglich. Welches Sparpotential durch einen Wechsel möglich ist, hat der Anbieter Lebara in seiner Tarifübersicht für Auslandsverbindungen beispielhaft aufgeschlüsselt. Die günstigen Auslandstarife können häufig sowohl als Prepaid-Guthaben als auch als fortlaufender Rechnungsposten gebucht werden.

Großes Sparpotential bergen Handygespräche auch aufgrund der Möglichkeiten der Internettelefonie. Das so genannte VoIP (Voice over IP) baut ein Gespräch über eine bestehende Internetverbindung auf. So kann das mobile Datenvolumen genutzt werden, um ein Telefonat zu führen. Damit VoIP problemlos funktioniert, sollte allerdings eine DSL-Verbindung von mindestens 2 MBit pro Sekunde vorhanden sein, wie die Zeitschrift Computerbild informiert. VoIP lohnt sich damit also vor allem dann, wenn das Handy auf eine stabile WLAN-Verbindung zugreifen kann, die ein entsprechendes Datenvolumen zur Verfügung stellt. Für die Möglichkeit zum VoIP ist ein Zugang über den DSL-Anbieter oder einen separaten VoIP-Anbieter erforderlich. Sind beide Gesprächsparteien beim selben Anbieter, sind Gespräche per VoIP meist kostenlos. Bei anderen Verbindungsarten fallen zusätzliche Kosten an, die in der Regel kein Sparpotential mehr bergen.

Auslandsflatrate, Call by Call und Co.: Mit dem Festnetz ins Ausland telefonieren

Noch vor einigen Jahren ließen sich Telefonanbieter eine Verbindung in weit entfernte Regionen teuer bezahlen. Mit dem Ausbau der Telekommunikationsnetze, dem stärkeren Wettbewerb unter den immer zahlreicheren Anbietern und Möglichkeiten der modernen Telekommunikationstechnik hat sich das zum Glück ein wenig relativiert. Wer aus dem Festnetz ins Ausland telefonieren möchte, zahlt aber in den meisten Fällen immer noch drauf. Die Gebühren variieren je nach Länderzone, in die telefoniert wird, und können von wenigen Cent bis zu 1,49 € pro Minute oder sogar mehr gehen. Eine Auflistung aller Ländervorwahlen mit den jeweils gültigen Auslandstarifen aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz hat das Internetportal billiger-telefonieren.de bereitgestellt.

Vor allem aus dem Festnetz gibt es aber großes Sparpotential. Beliebt sind zum Beispiel günstige Vorwahlen, die beim Gesprächsaufbau der eigentlichen Ländervorwahl vorangestellt werden. So können Verbraucher bei jedem Gespräch von günstigeren Tarifen ins Ausland profitieren. Call by Call heißt das Prinzip, das seit einigen Jahren von Festnetzkunden der Telekom für Telefonate ins Ausland stark genutzt wird. Wer kein Kunde der Telekom ist, kann ein ähnliches Prinzip unter dem Namen Callthrough unter Verwendung anderer Sondervorwahlen nutzen. Welche Sparvorwahl die richtige ist, hängt zum Beispiel vom Telefonanbieter ab. Die Zeitschrift Computerbild hat in einem Sonderbeitrag die gültigen Sparvorwahlen für In- und Auslandsgespräche aufgeschlüsselt und in einer Tabelle aufbereitet, die Verbraucher kostenlos herunterladen können. Die günstigen Vorwahlen können übrigens teilweise sowohl aus dem Festnetz als auch aus dem Mobilfunknetz heraus genutzt werden. Je nach Anbieter ist es sogar möglich, eine gerne genutzte Sparvorwahl fest einprogrammieren zu lassen, sodass sie nicht bei jedem Gespräch vorweggewählt werden muss. Auch für einzelne Rufnummern, zum Beispiel für bestimmte Gespräche ins Ausland, kann eine Vor-Vorwahl beim Anbieter hinterlegt werden. Nachfragen lohnt sich, um den Call by Call Service beziehungsweise das Callthrough möglichst effizient nutzen zu können.

Seit August 2012 ist es für Telefonanbieter verpflichtend geworden, bei der Nutzung von Call by Call oder Callthrough vor jedem Gespräch die anfallenden Gebühren anzusagen. Verbraucher sollten hier genau hinhören, ob der angesagte Tarif mit den Vorgaben der gewählten Sparvorwahl übereinstimmt und ob die Preise in Cent- oder Eurobeträgen angegeben werden, um nicht in eine unerwünschte Kostenfalle zu tappen.

Wer sehr häufig ins Ausland telefoniert, zum Beispiel geschäftlich, kann bei seinem Telefonanbieter auch eine zusätzliche Auslandsflatrate buchen. Diese kann für bestimmte Regionen, für einzelne Länder oder vielfach sogar für einzelne Rufnummern oder Nummerngruppen gewählt werden. Telefonieren ins Ausland oder im Ausland sollte immer möglichst individuell gestaltet werden, um langfristig hohe Kosten vermeiden zu können. Wer sich im Vorfeld ausführlich informiert und günstige Sparangebote nutzt, kann auch zukünftig zu überschaubaren Preisen in die ganze Welt telefonieren.