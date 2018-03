Spätestens seit dem letzten Glücksbericht ist klar: Skandinavier – vor allem Dänen und Norweger – gehören zu den glücklichsten Menschen überhaupt. Kein Wunder also, dass sich alle Welt an deren Geheimrezepten orientieren und das eigene Leben ein wenig umgestalten möchte. Mit dem Schlagwort „Hygge“, für das es im Deutschen keine konkrete Übersetzung gibt, liegen Frauen und Männer dabei richtig. Hygge bedeutet, das Leben in vollen Zügen zu genießen und dabei auf Gemütlichkeit, Freundschaft und Wertschätzung für die kleinen Dinge zu setzen. Auch im Alltag kann das funktionieren.

Einrichtung nach dem Hygge-Vorbild umgestalten

Die eigene Wohnumgebung spielt eine große Rolle, wenn es um ein authentisches Hygge-Gefühl geht. Sich dort wohlfühlen zu wollen, wo ein Großteil des Lebens stattfindet, leuchtet ein. Dabei setzt Hygge nicht auf die besonders teuren und extravaganten Dinge, sondern vielmehr auf das, was wirklich gefällt und glücklich macht. Von Omas altem Porzellan über den Ohrensessel vom Antik-Markt bis hin zum XXL-Kuschelsofa für das Wohnzimmer ist alles erlaubt.

Natürlich können im Rahmen der Umgestaltung nicht einfach alle alten Einrichtungsgegenstände gegen neue ausgetauscht werden. Vor allem dann nicht, wenn der neue Look vergleichsweise budgetschonend umgesetzt werden soll. Ein Glück ist es da, dass sich der Hygge-Stil auch im bestehenden Umfeld schnell und einfach integrieren lässt. Schöne Wohntextilien beispielsweise kommen gut an und können die Atmosphäre bewusst verändern. Mit Kissenhüllen oder auch Wohnprogrammen, wie sieh-an.de sie zusammenstellt, verwandeln sich Sofa, Kissen und Sessel binnen kürzester Zeit in einen gemütlichen Wohntraum. Gut zum Hygge-Stil passen auch Duftkerzen, schöne Schalen und Windlichter.

Allzu überladen sollte die eigene Wohnung jedoch nicht wirken. Daher ist es besser, sich auf wenige schöne Dinge zu konzentrieren und diese an prominenten Plätzen zu platzieren. Wer im gleichen Atemzug noch etwas ausmistet und aufräumt, kann das neue Wohngefühl gleich noch etwas mehr genießen.

Sorgen und Problemen nicht zu viel Raum schenken

Was nützt die schönste Wohnumgebung, wenn das sogenannte „Mindset“ nicht stimmt? Wer in seinem hyggeligen Wohnzimmer sitzt und von kreisenden Gedanken geplagt wird, hindert sich selbst am Genießen und Entspannen. Ein bewusster Umgang mit Sorgen und Problemen ist daher besonders empfehlenswert, wenn es um mehr Wohlbefinden geht.

Nicht wirklich hilfreich ist es dabei, sich Gedanken an Probleme zu verbieten. Denn wie Forscher laut sueddeutsche.de herausfanden, kann das unter Umständen sogar dazu führen, dass sich die schlechten Gedanken umso hartnäckiger aufdrängen und sogar den Schlaf negativ beeinflussen. Der erste Schritt ist daher nicht das Ablehnen und Wegschieben von Sorgen, sondern das bewusste Annehmen dieser Gedanken. Auf diese Weise verringert sich der unbewusste Druck, um jeden Preis glücklich sein zu wollen und manches Gedankenkreisen verschwindet von ganz alleine.

Wer sich dabei ertappt, immer wieder über die gleichen Dinge nachzudenken und sich dabei schlechter und schlechter zu fühlen, sollte zu Stift und Papier greifen. Sorgen aufzuschreiben und deren Inhalte detailliert zu notieren, bringt zunächst ein intensives Auseinandersetzen mit sich. Danach jedoch können sich Frauen und Männer meist entspannter zurücklehnen. Auch kann es helfen, die notierten Sorgen im Kamin zu verbrennen, oder als Papierschiffchen an einem nahegelegenen Fluss auf Reisen zu schicken. Das schafft bewusste Distanz und der Kopf wird freier.

Freundschaften pflegen

Geht es um Hygge, so sind soziale Kontakte einfach unverzichtbar. Ein stabiles Netz aus Freunden und Familienmitgliedern schenkt mehr Selbstbewusstsein und kann im Ernstfall über schlechte Tage hinweg helfen. Auch eine Umfrage zeigt, dass Familie und Freunde im Vergleich zu anderen Lebensinhalten deutlich wichtiger sind.

Doch das Pflegen von Freundschaften sollte nicht in Stress ausarten. Wer sich gelegentlich gut damit fühlt, auf Tauchstation zu gehen und sich einige Tage lang nur auf sich selbst zu konzentrieren, darf das selbstverständlich auch weiterhin tun. Wichtig ist nur, dass danach wieder Zeit für Freunde bleibt. Um das Hygge-Gefühl mit geliebten Menschen möglichst stilecht zu erleben, eignen sich kleine Feste, gemeinsame Abendessen und auch gemütliche Kaffeekränzchen bei Kerzenlicht und guter Musik.

Auch Nichtstun zelebrieren

Der Weg hin zu einem entspannteren Leben wird oftmals vom klassischen Alltagsstress versperrt. Deadlines im Job, Familienfeiern, der Haushalt und viele weitere Verpflichtungen sorgen für unangenehmen Druck. Manche dieser Pflichten lassen sich jedoch weder bekämpfen noch ignorieren, sondern müssen wohl oder übel in Kauf genommen werden.

Hier hilft Hygge vor allem durch das bewusste Setzen kleiner Erholungsinseln im Alltag, die ganz ohne Programm oder Agenda auskommen. Ein langer Nachmittag auf dem Sofa, Ausschlafen und Kuscheln bis am Nachmittag oder auch schlichtes Faulenzen lassen den Stress des Alltages verblassen und schenken Kraft für das, was noch kommt.

Essen und Trinken mit Genuss

Ein zentraler Aspekt von Hygge ist gutes Essen und entsprechendes Genießen. Ob gemeinsam mit Freunden oder auch alleine: Wer sich hyggelig fühlen will, sollte sein negatives Körpergefühl unbedingt über Bord werfen und es sich gut gehen lassen. Mit Kuchen, Cupcakes, einem leckeren Eintopf oder auch typisch skandinavischen Rezepten lassen sich die eigenen Sinne perfekt verwöhnen. Einige Rezepte, die gut zu Hygge und kalten Außentemperaturen passen, stellt refinery29.de vor.

Und wer Sozialkontakte und Genuss verbinden möchte, lädt die eigenen Freunde kurzerhand zu einem gemeinsamen Kochabend ein. Beim Schnippeln, Kneten und Braten bleibt dann genügend Zeit zum Lachen und Entspannen. Gegessen wird dann später ganz stilgerecht natürlich an einem schön gedeckten Tisch mit Kerzen und schöner Dekoration.