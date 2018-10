„Schaffe, schaffe Häusle baue“ ist als Leitsatz weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus bekannt. Es hat sich herumgesprochen, dass ein Eigenheim eine gute Investition in die Zukunft ist und sich heute schon durch selbstbestimmtes Leben und hohen Wohnkomfort bezahlt macht. Zunehmend spricht sich auch herum, dass ein Holz-Fertighaus heute eine echte Alternative zum gemauerten Neubau darstellt. Die Fertigbauquote legte zuletzt immer weiter zu, sodass inzwischen schon bundesweit jedes fünfte neu genehmigte Ein- oder Zweifamilienhaus ein Fertighaus ist. Vorreiter der Bauweise ist Baden-Württemberg. Hier ist bereits jedes dritte neue Ein- oder Zweifamilienhaus ein Fertighaus. Doch warum entscheiden sich angehende Bauherren für die Fertigbauweise?

Schnell und sicher ins eigene Haus

Unvorhergesehene Baukosten und Verzögerungen auf der Baustelle haben schon so manchen Traum vom Eigenheim zunichte gemacht. Die Fertigbauweise liefert hier mehr Sicherheit für Bauherren, denn schon beim Vertragsabschluss erhält der Bauherr einen Festpreis und einen fixen Fertigstellungstermin. Möglich macht das unter anderem die industrielle Vorfertigung der Dach-, Wand- und Deckenelemente in witterungsunabhängigen Werkshallen, die den elementaren Bauabschnitt der Fertigbauweise darstellt. Mit industrieller Routine und computergestützter Präzision und Perfektion setzen Mensch und Maschine das jeweils Beste ein, um jeden individuellen Hausplan Wirklichkeit werden zu lassen.

Gerade einmal zwei Tage dauert es, bis die vorgefertigten Bauteile vor Ort beim Kunden montiert sind und ein wetterfester Rohbau steht. Wenige Wochen später ist auch der Innenausbau abgeschlossen. Die bei konventionellen Bauweisen üblichen Trocknungszeiten sind beim Fertigbau nicht nötig. Eine schlüsselfertige Bauausführung verspricht dem Bauherrn den größtmöglichen Komfort und eine hohe handwerkliche Qualität – garantiert.

Fertighaushersteller: Alle Leistungen kommen aus einer Hand

Bei den führenden Hausherstellern des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF), von denen mehrere auch in Baden-Württemberg ansässig sind, ist die Einhaltung und regelmäßige Überwachung strenger Qualitätsanforderungen obligatorisch. Das zeigt sich beim Fachberater im Musterhaus, beim Ansprechpartner in der Firmenzentrale und auch beim Handwerker auf der Baustelle. Sie verpflichten sich, ihr Wissen und Geschick regelmäßig an den Stand der Technik anzupassen, damit Bauherren die höchste Service- und Ausführungsqualität erhalten.

Ein entscheidender Vorteil der Fertigbauweise ist, dass alle Leistungen aus einer Hand kommen. Ein fester Ansprechpartner des Hausherstellers kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf, damit alle Qualitätsversprechen auch wirklich eingehalten werden. Ärger und Abstimmungsproblemen mit unterschiedlichen Gewerken wird so von vornherein aus dem Weg gegangen. Dafür hat ein Fertighaus-Bauherr umso mehr Zeit, den Umzug fristgerecht vorzubereiten und dem alltäglichen Leben mit Familie, Beruf, Freunden und Hobbies nachzugehen. Das kommt bei konventionellen Bauprojekten oft zu kurz. Übrigens sind die meisten Fertighaushersteller mittelständisch geprägte Familienunternehmen. Hier weiß der Firmenchef selbst noch um die Vorzüge des Baustoffs Holz und kann mit seinem geschulten Auge nicht nur Kassenbücher, sondern auch Produktionsabläufe überblicken. Diese basieren größtenteils auf jahrzehntelanger Erfahrung und Branchenkenntnis.

Energieeffizienz als Schlüsselkompetenz von Fertighäusern

Fertighäuser kommen heute längst nicht mehr von der Stange, sondern werden von jeder Baufamilie kundenindividuell geplant. Ein kompetenter Fachberater des Hausherstellers hilft bei der Planung und Umsetzung des Traumhauses und kann auch schon bei den Vorbereitungen unterstützen. Er hat ebenso Tipps zur Grundstückssuche und Finanzierung wie zur Grundrissplanung und architektonischen Umsetzbarkeit ausgefallener Wünsche zur Hand. Auch bei den Fördermöglichkeiten rund um den Hausbau kennt er sich aus, denn diese sind für so ziemlich jedes Fertighaus vorhanden.

Fast alle Fertighäuser werden heute als besonders energiesparsame KfW-Effizienzhäuser realisiert. Hierfür winken dem Bauherrn ein Tilgungszuschuss und ein zinsgünstiges Darlehen von der staatlichen KfW-Bank. Möglich wird die Energieeffizienz von Fertighäusern durch einen intelligenten Wandaufbau, die hervorragenden Dämmeigenschaften des Baustoffs Holz und nicht zuletzt durch eine gründliche energetische Gesamtplanung des Hauses. Hierbei macht es sich ebenfalls bezahlt, dass alle Leistungen aus einer Hand kommen. Mehr als jedes vierte Fertighaus von BDF-Unternehmen wird heute außerdem bereits mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Das zahlt sich in den sonnigen Regionen Baden-Württembergs besonders aus. Die Fertigbauweise trägt damit zur dringend notwendigen Energiewende bei.

Musterhausparks vor Ort in Baden-Württemberg

Wer sich für die moderne Holz-Fertigbauweise interessiert, kann sich am besten in einem der deutschlandweit 19 großen Musterhausparks mit eigenen Augen von der Vielfalt und den Vorzügen überzeugen. Die Musterhäuser der verschiedenen Hersteller liefern dabei gleichermaßen Inspiration für den Hausbau wie Wohnideen zur Einrichtung des eigenen Zuhauses. Sie sollen die Bandbreite an Möglichkeiten darstellen, werden allerdings so gut wie nie eins zu eins nachgebaut. Ein Besuch in den Musterhäusern ist immer unverbindlich. Fachberater stehe gerne Rede und Antwort und erklären Einzelheiten ihres ausgesprochen wohnlichen und gemütlichen Arbeitsplatzes. Die nächsten Musterhausparks befinden sich in Fellbach bei Stuttgart, Mannheim, Offenburg, Villingen-Schwenningen und Ulm sowie knapp über die Landesgrenze in Günzburg direkt neben dem Legoland.