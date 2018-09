Halloween, so ist es oft zu hören, ist nicht Teil der deutschen Kultur. Und im Grunde stimmt das auch, denn dieses Fest stammt aus anderen Gegenden der Welt. Dennoch bedeutet das nicht, den schaurigen Tag ignorieren oder gar ablehnen zu müssen. Halloween nämlich kann insbesondere mit Kindern richtig viel Spaß machen. Als kleine Übung für Fasnet oder auch einfach so. Wissenswertes rund um das Fest hilft bei der Vorbereitung.

Wie Halloween nach Deutschland kam

Wie der Brauch des Halloweenfeierns genau entstand, ist bis heute unklar. Einerseits spricht vieles dafür, dass irische Katholiken das Fest geprägt haben, während andererseits auch keltische Einflüsse denkbar sind. Fest steht aber: Halloween hat seinen Ursprung in Irland und wurde von Auswanderern in die USA gebracht. Dort findet der gruselige Tag schon seit Jahrzehnten großen Anklang und wird mit großen Festen und aufwändigen Kostümen gefeiert.

Auch der Kürbis, den Kinder mit ihren Eltern heute so gerne aushöhlen, war nicht immer ein Kürbis. Die Grundlage für das Aushöhlen ist die Geschichte von „Jack O'Lantern“. Sie erzählt von einem zwielichtigen Knecht aus Irland, Jack Oldfield, der mit dem Teufel verhandelte und ihn überlistete. Der Teufel, so Jack, solle seine Seele trotz des Handels niemals holen dürfen. Ein Problem: Denn als Jack schließlich starb, durfte er weder in den Himmel noch in die Hölle gehen und war dazu verdammt, für immer in der Dunkelheit „herumzugeistern“. Etwas Licht spendete ihm eine ausgehöhlte Rübe. In Irland verwendete man daher Rüben. Da diese in den USA allerdings nicht zu finden waren, nutzten die frühen Halloween-Feiernden kurzerhand Kürbisse.

Doch zurück zur Geschichte von Halloween: Die Bezeichnung rührt von „The Eve of All Hallows“ daher, was soviel bedeutet wie „Der Abend vor Allerheiligen“. Hier liegt der mögliche Ursprung des Festes im Katholischen, denn an Halloween wurde Allerheiligen und Allerseelen gedacht. Was die Kelten betrifft, so feierten diese an „Samhain“ (1. November) das keltische Neujahr. Da später Römer Einzug in Irland hielten, wurde das Fest durch deren Tradition der Totenfeste ergänzt. An Halloween, so der Glaube, ist die Barriere zur Welt der Toten geöffnet. Man verkleidete sich schaurig, um sich vor Geistern und Dämonen zu schützen.

Später, während des zwanzigsten Jahrhunderts, hatte sich Halloween in den USA bereits etabliert und kehrte mit Reisenden zurück nach Europa. Es sollte noch einige Jahrzehnte dauern, bis der Brauch auch in Deutschland Fuß fassen sollte, inzwischen aber feiern viele Menschen hier ebenso gerne wie die Amerikaner.

Eine Party organisieren

Eine schöne Halloweenparty mit Kindern zu feiern, macht auch Eltern viel Spaß. Natürlich sollte hier darauf geachtet werden, dass es nicht so gruselig zugeht wie bei einem Halloween-Event für Erwachsene, aber ein wenig schaurig darf es ruhig sein. Nicht fehlen darf selbstverständlich passende Dekoration. Spinnweben aus Kunststoff, Reisigbesen und auch Kürbisse passen gut zur Kinderparty. Auch gibt es längst schönes Pappbesteck mit gruseligen Motiven. Die kleine Festtafel ist daher schnell gedeckt. Auf ihr servieren Eltern am besten Speisen, die auch optisch an den Anlass erinnern. Einige spannende Halloween-Rezepte hat Springlane.de zusammengestellt.

Da sich Kinder beim Feiern gerne unterhalten lassen, lohnt sich auch das Aufstellen eines Programms. Gemeinsames Kürbis-Aushöhlen, ein kleiner Kostüm-Wettbewerb und weitere Spiele halten die Feiergesellschaft auf Trab und lassen keine Langeweile aufkommen. Unter hallo-eltern.de finden Partyplaner eine Auswahl passender Halloween-Spiele.

Unverzichtbar bei der Halloweenfeier mit Kids sind in jedem Fall auch schaurige Kostüme. Jeder Gast sollte daher mindestens zwei Wochen vor der Party eingeladen werden, denn so bleibt genügend Zeit für das Besorgen einer Verkleidung. In welche Rollen Kinder an Halloween schlüpfen können, ist sehr vielfältig. Alleine bei Karneval Universe gibt es unterschiedlichste Kostüme von Zombie über Hexe bis hin zu Sensenmann und Vampir. Natürlich sollten Eltern nicht vergessen, auch sich selbst zu verkleiden, den dann macht das gemeinsame Feiern gleich noch mehr Freude.

Kinder an der Tür empfangen

Während drinnen die Party in vollem Gange ist, bleibt es an Halloween auch in den Straßen nicht ruhig. Immerhin sind hier viele Kinder in kleinen Gruppen unterwegs, um an Haustüren zu klingeln und „Süßes oder Saures“ zu rufen. Schlechte Karten also haben Hausbesitzer, die nicht vorsorgen und an diesem Abend mit leeren Händen dastehen. Auch wenn sich das „Saure“ natürlich in Grenzen halten und niemals an Sachbeschädigung oder Belästigung grenzen sollte, ist die Freude über eine kleine Überraschung Grund genug.

Was genau Kinder an Halloween möchten, wenn sie vor der Tür stehen, liegt auf der Hand: Süßigkeiten! Das schlägt sich sogar statistisch nieder. So gaben rund 95 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage an, Kindern an Halloween Süßigkeiten zu schenken. Mit Obst oder Nüssen versuchen es einige Haus- und Wohnungsbesitzer zwar ebenfalls, das aber kommt deutlich seltener vor.

Beim Schenken von Süßigkeiten an der Tür sollten einige Aspekte beachtet werden. So ist es empfehlenswert, Dinge zu verteilen, die einzeln verpackt sind. Meist nämlich laufen Kinder mit großen Tüten umher und werfen ihre Beute hinein. Unverpacktes sorgt dann für Sauerei in der Tasche und wird von den Eltern nach dem Abend aussortiert. Auch sollten die Mitgebsel möglichst klein ausfallen. Vor allem in Gegenden mit vielen Halloween-Kindern leert sich die Schale sonst viel zu schnell. Gut zum Schenken eignen sich Bonbons, Lutscher, kleine Tüten Gummibärchen, Kaubonbons oder auch Mini-Schokoriegel. Nach diesem Abend sollte sicher niemand vergessen, sich gründlich die (Vampir)Zähne zu putzen.