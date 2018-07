Wie entwickelte sich der Goldkurs in der Vergangenheit?

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt: der Goldkurs zeichnet sich durch ein reges Auf und Ab aus. Etliche Kriege und Wirtschaftskrisen haben ihn in der Vergangenheit beeinflusst. Hierbei fällt besonders ins Auge, dass das Edelmetall vor allem zu Krisenzeiten absolute Spitzenwerte verzeichnet. So auch den absoluten Höchstwert von 1.920,49 Dollar im Jahre 2011. Zu diesem Zeitpunkt wurden Europa und die Vereinigten Staaten erschüttert. Eine genauere Darstellung der Preisentwicklung in den vergangenen 100 Jahren sowie weiterführende Informationen können in diesem Informationsportal eingesehen werden.

Wodurch wird der Goldpreis beeinflusst?

Verschiedene Faktoren lenken den Goldkurs sowie prinzipiell den Wert von Edelmetallen. Einfluss auf den Preis haben unter anderen folgende Punkte:

· Dollar

Gold und Dollar scheinen in einer Wechselwirkung zueinander zu stehen. Wenn der Dollar fällt, steigt der Goldpreis und umgekehrt. Der Preis des Edelmetalls wird in Dollar angegeben, was dazu führt, dass europäische Käufer vor allem bei einem schwachen Dollar-Kurs in Gold investieren.

· Zinsen

Sie bedingen den Preis des Edelmetalls bzw. dessen Nachfrage. Beschließt die Federal Reserve (FEDS) die Zinsen anzuheben, verlieren Anleger ihr Interesse an Gold, da dieses keine laufenden Zinsen abwirft. Das ausbleibende Interesse führt zu einem sinkenden Preis des Edelmetalls.

· Schmuckindustrie

Die Schmuckindustrie ist der größte Abnehmer bzw. Verbraucher von Edelmetallen. Steigt deren Nachfrage steigen die Preise, so auch in Bezug auf Gold.

· Weltweite Krisen

Gold gilt als sichere Geldanlage, weshalb in Krisenzeiten häufig darin investiert wird. Das wiederum sorgt für steigende Preise.

Die Aufzählung zeigt, dass die Entwicklung von verschiedenen Angebots- und Nachfragefaktoren abhängt. Weitere Nachfragefaktoren sind zum Beispiel neue Bestimmungen der Zentralbank oder die Entwicklung der Nachfrage nach Investmentanlagen.

Der Angebotsaspekt ergibt sich unter anderem aus der Wiederverwertung von Schmuck oder Gold aus technologischen Anwendungen. Außerdem führen immer neue Verträge zwischen Regierungen und Bergbauunternehmen dazu, dass mehr Gold abgebaut wird und so die verfügbare Menge des Edelmetalls steigt.

Wie steht es aktuell um die Preisentwicklung?

Für 2018 gehen Experten von einer stabilen Seitwärtsbewegung aus. Nach einem vielversprechenden Start erreichte der Goldpreis am 25.01. seinen bisherigen Jahres-Höchstwert mit 1.358,50 Dollar. Zum Jahresende hin wird von einem Wert um die 1290 Dollar je Unze ausgegangen.

Tipps für Anleger

Gold gilt als sichere Anlagequelle. Da es sich hierbei um kein Finanzprodukt handelt, kann es nie seinen vollständigen Wert verlieren. Allerdings ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass Gold risikofrei sei. Das Gegenteil ist der Fall.

Aufgrund der ausbleibenden laufenden Einnahmen, sollten nie mehr als 10 Prozent des Vermögens in Gold investiert bzw. umgewandelt werden.

Fazit

Gold ist ein volatiler Rohstoff. Der Preis des Edelmetalls ist von zahlreichen Faktoren abhängig, dennoch lohnt sich eine Investition. Trotz aller Einflüsse und Schwankungen gilt Gold als sicher, da es seinen Wert nie ganz verlieren kann. Anleger müssen sich jedoch im Klaren darüber sein, dass keine laufenden Einnahmen erzielt werden können. Außerdem sollten sie sich bewusst sein, dass es sich durchaus um eine risikoreiche Anlageform handelt, da niemand den Kurs vorhersagen kann.