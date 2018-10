Es beginnt bereits bei der Bausubstanz

Alles beginnt am Anfang bekanntlich. So selbstverständlich auch beim Wohnraum. Wer in die glückliche Situation kommt, Bauherr zu werden und selbst zu bestimmen, woraus sein Eigenheim bestehen soll, kann bereits bei der Bausubstanz wichtige Eckpfeiler setzen, sodass das Haus am Ende der Nachhaltigkeit und Gesundheit zuträglich gestaltet ist.

Ziegel, Dämmung, Bodenbeläge und Co. gibt es in den verschiedensten Ausführungen und eben auch in chemischen und natürlichen Varianten. Holzwolle statt Mineralwolle trägt vielleicht nicht unbedingt in erster Linie zum gesünderen, dafür aber umso mehr zum nachhaltigen Wohnraum bei. Das reicht bis zu den Wandfarben, die teilweise schädliche Stoffe ausdünsten können. Ähnlich verhält es sich bei Kunstfaserteppichen und PVC-Böden. Ein nachhaltiger Wohnraum sollte tunlichst davon Abstand nehmen.

Natürliche und schadstofffreie Materialien

Wie im vorherigen Absatz eigentlich bereits teilweise vorweggenommen, gilt es bei sämtlichen Einrichtungsgegenständen auf natürliche Materialien zu setzen. Sie emittieren in den meisten Fällen keine giftigen Dämpfe und manche unterstützen sogar die Gesundheit. Betten und Co. aus möglichst unbehandeltem Massivholz in die Schlaf- und Wohnzimmer zu stellen kann das Klima nicht nur neutral halten, sie können sogar gesundheitsfördernd wirken indem sie dem Holz eigene Inhaltstoffe ausströmen.

Viele Naturstoffe wirken zudem antistatisch, was verhindert, dass sich besonders im Schlaf störende Magnetfelder bilden können. Anhänger einer porentief reinen Hygiene können ebenfalls aufatmen, denn entgegen allgemeiner Befürchtungen sind die meisten natürlichen Stoffe antibakteriell und sie atmen außerdem selbst auf sozusagen, nehmen Luftfeuchtigkeit auf, neutralisieren sie und tragen somit zu einem gesünderen Raumklima bei.

Luftfeuchtigkeit und Temperatur: richtig Lüften

Apropos Luftfeuchtigkeit: diese ist wesentlich, wenn es darum geht, eine gesunde Raumatmosphäre zu schaffen, ebenso wie die Temperatur. Dabei ist darauf zu achten, dass in unterschiedlichen Räumen auch unterschiedliche Temperaturen herrschen sollten. Das Badezimmer kann gerne etwas wärmer sein, als die Küche (die sich oft ohnehin durch das Kochen von allein aufheizt), ebenso wie das Schlafzimmer. Für eine geruhsame Nacht reichen beispielsweise bereits 18-20°.

Das heißt jetzt allerdings nicht, dass man, um die Temperatur so niedrig halten zu können, ohne schlechtes Gewissen die ganze Nacht das Fenster offenlassen kann, im Winter zumindest. Frische Luft ist zwar gesund, keine Frage, aber bei Minustemperaturen jenseits des offenen Fensters holt man sich schnell eine Erkältung. Außerdem ist der Heizwärmeverbrauch dabei horrend und ziemlich unnötig. Ordentlich Stoßlüften vor dem Zubettgehen reicht vollkommen aus.

Nachhaltig und gesund Heizen

Damit sei nahtlos übergeleitet zum Thema „Heizen“. Was es bedeutet, nachhaltig zu heizen, dazu fällt einem ziemlich schnell etwas ein: nachwachsende Brennstoffe, wie bei der Holzheizung, oder gar keine Brennstoffe, siehe Solarheizung oder Wärmepumpe, liegen im Puls der Zeit, wenn es um die Wärmegewinnung im Eigenheim geht. Mit Strom zu heizen war lange Zeit verpönt, ist es wahrscheinlich auch noch immer, denn Strom ist teuer und zu wertvoll, um diesen effektiv in Wärme umwandeln zu können.

So dachte man sich das zumindest. Nun ist es allerdings so, dass manche Heizgeräte immer effizienter werden und zudem auch noch gesundheitsfördernde Strahlungswärme erzeugen. Infrarotheizungen sind in Puncto Kosten bzw. Verbrauchswerte das Paradebeispiel. Gezielt eingesetzt, um gewisse Bereiche im Haus oder der Wohnung zu heizen und vielleicht gar mit dem Strom einer Photovoltaikanlage betrieben, rücken sie die strombetriebene Heizung wieder ein Stück weit in ein besseres Licht – sowohl in Bezug auf die Nachhaltigkeit, als auch die Gesundheit.

Schimmelbildung vorbeugen

Bezüglich der Gesundheit wird die Bildung von Schimmel im Wohnraum und deren Folgen oftmals unterschätzt. Die sich bildenden Sporen setzen sich nämlich in der Luft und schließlich in den Atemwegen der in diesen Räumen Wohnenden ab. Um dem vorzubeugen, muss Feuchtigkeit tunlichst aus den Räumen gehalten werden, damit sie sich nicht im Gemäuer festsetzen kann.

Ein erster Punkt, um das zu tun, ist das richtige Heizen. Heizelemente sollten nicht verstellt werden und schon gar nicht mit feuchten Textilien bedeckt werden. Das Trocknen der schneebedeckten Winterkleidung sollte also besser wo anders passieren. Eine Fußbodenheizung sollte nicht mit großen, schweren Teppichen bedeckt sein. Das fördert nicht nur die Schimmelbildung, sondern hemmt zusätzlich natürlich auch die Wärmeentwicklung.

Außerdem muss richtig gelüftet werden. Das berühmte Stoßlüften, oder auch das Querlüften, bei dem alle Türen und Fenster kurz geöffnet werden, sollte das dauerhafte Kippen der Fenster ablösen. Zusätzlicher Lüftbedarf besteht, wenn man die Wäsche in einem Raum trockenen muss, statt sie idealerweise im Freien trocknen zu lassen, oder nach dem Bügeln oder Kochen.

Wenn man vielleicht auch nicht die meiste Zeit zuhause verbringt, so verbringt man dort immerhin die wichtigste Zeit. Schlaf, Entspannung, Vergnügen und Wohlbefinden finden vorzugsweise dort statt, wo man ein gesundes Umfeld vorfindet. Bereits durch den Austausch mancher Einrichtungsgegenstände und Gewohnheiten kann mehr getan werden, als man das vielleicht erwarten mag.