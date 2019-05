Wie aus dem Gesetzentwurf hervorgeht, soll die Übergangsphase bis 30. Juni 2021 dauern. Vor wenigen Tagen hat die Jamaika-Koalition, die sich aus Vertretern von Grünen, FDP und CDU zusammensetzt, den neuen Entwurf unterzeichnet. Noch im Mai soll der Entwurf offiziell verabschiedet werden. Am Gesetzentwurf hat neben der Jamaika-Koalition ebenso der SSW mitgewirkt.

Lizenzen für Online Casino Spiele sind in Deutschland eher die Ausnahme. “Bislang ist das norddeutsche Schleswig-Holstein das einzige Bundesland der Republik, das sich für die Vergabe der Lizenzen entschieden hat.”, so Steffen Breitner von Betrugstest.com. Die nun neu gesetzte Übergangsfrist wurde von der Landesregierung bewusst gewählt. Sie läuft zeitgleich mit dem aktuell geltenden Glücksspielstaatsvertrag aus. Im Anschluss muss zwangsläufig ein neuer Regulierungsrahmen geschaffen werden. Wie Breitner betont, wird es hier erneut Diskussionsbedarf zwischen den Bundesländern geben.

Eines der großen Themen des neuen Regulierungsrahmens wird weiterhin der Jugend- und Spielerschutz sein. Aber auch Präventionsmaßnahmen zur Geldwäsche müssen beschlossen und in dem neuen Rahmen verankert werden. Wie wichtig eine Regulierung ist, zeigen aktuelle Fakten. Liegt keine Regulierung vor, wird auch auf eine Kontrolle verzichtet. In den letzten Jahren ist vor allem der nicht regulierte Markt gewachsen. Er konnte unter Berücksichtigung des Bruttospielertrags in den letzten Jahren seinen Anteil auf über 80 Prozent ausbauen.

Allein im unregulierten Glücksspiel werden damit Spieleinsätze in Höhe von 50 Milliarden Euro in Deutschland getätigt. Der Regulierungsrahmen ist angesichts dieses Volumens zwingend erforderlich. Die bislang ausgegebenen Nord-Lizenzen, die für die Online Casino Spiele definiert wurden, sind übrigens im Februar 2019 ausgelaufen. Durch die Verlängerung bis 2021 steht einem Betrieb wie bisher nun jedoch nichts mehr im Weg. Die Jamaika-Koalition unterstrich mit Blick auf die Übergangsfrist allerdings, dass innerhalb dieser Zeit alles für den Jugend- und Spielerschutz getan werde. Weiterhin setze sich das Bundesland intensiv für den Verbraucherschutz und damit für mehr Sicherheit beim Online Glücksspiel ein.

Auch während der Übergangsfrist müssen die zuständigen Anbieter der Online Casino Spiele zudem auf die sogenannten Safe-Server zurückgreifen. Durch diese Anforderungen will die Landesregierung sicherstellen, dass von den Anbietern zumindest die bislang vorhandenen Anforderungen des Glücksspielgesetzes erfüllt werden.

Nach Einigung auf den neuen Gesetzentwurf betonte Hans-Jörn Arp, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU in Schleswig-Holstein, dass eine Regulierung auch für den Online-Glücksspielmarkt angesichts des Volumens zwingend erforderlich sei. Es würde sonst immer die Gefahr bestehen, dass der Markt in Illegalität abrutsche. Dort wäre der so wichtige Jugend- und Verbraucherschutz nicht mehr gegeben. Die Koalition Schleswig-Holsteins möchte sich auch in den anderen Bundesländern stark dafür machen, eine neue Form der Glücksspiel-Politik umzusetzen.

Dass Glücksspiel dabei fest in der Gesellschaft verankert ist, ist den Landes-Politikern bewusst. Jan Marcus Rossa von der FDP erklärte, dass es sich genauso wenig abschaffen lassen würde wie Tabakwaren und Alkohol. Gerade aufgrund der festen Etablierung in der gesellschaftlichen Mitte sei es wichtig, einen funktionierenden rechtlichen Rahmen auf den Weg zu bringen. Hier geht es vorrangig darum, die Risiken zu überwachen. Darüber hinaus soll neuen Gefahren damit aber auch entgegen gewirkt werden.