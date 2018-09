Bulgarien. Das ist Yordan Letchkov, wie er bei der Fußball-WM 1994 in den USA die deutsche Nationalmannschaft aus dem Turnier köpft. Das sind Gold- und Sonnenstrand, beide gesäumt mit Hotelblöcken und zugepflastert mit deutschen und britischen Feier-Touristen. Bulgarien, das kann aber auch Ruhe und Entspannung für Familien und andere normale Urlauber sein – und das alles schon für ein geringes Budget. Die wenigsten Deutschen kennen diese Seite von Bulgarien, einem der günstigsten Urlaubsländer der ganzen EU. Damit sich das ändert, stellen wir Ihnen hier vier weniger bekannte Reiseziele als Geheimtipp vor.

Das Schwarze Meer – die ruhigen Flecken

Vergessen Sie die Namen Sonnenstrand, Goldstrand, Burgas oder Varna! Die beiden letztgenannten sind für Sie als Urlauber ohne Interesse an Partytourismus nur aus zwei Gründen wichtig:

In Varna und Burgas sind die Zielflughäfen, zu denen Sie von Stuttgart aus mit Billigfliegern wie SunExpress für einen Apfel und ein Ei in Urlaub fliegen. Hier können Sie für sich und Ihre Familie einen preiswerten Mietwagen zur Flucht hin an einen relaxteren Ort mieten.

Ihre möglichen Urlaubsziele heißen bei Ankunft in Varna „Albena“ oder „Konstantin und Elena“ bzw. „Sinemorets“ und „Pomorie“, wenn Sie in Burgas landen. Alle diese Orte weichen stark von den typischen Partyhochburgen Goldstrand bzw. Sonnenstrand ab. Sie besitzen Qualitäten, die sie besonders für Familien- oder Wellness-Urlaube attraktiv machen.

Urlaubsorte in der weiteren Umgebung von Varna

Das älteste Seebad der bulgarischen Schwarzmeerküste trägt nach einem Kloster den schönen Namen „Konstantin und Elena“. Sweti Konstantin besitzt angeblich das gesündeste Klima der Schwarzmeerküste und beeindruckt durch seine idyllische Lage direkt zwischen dem Schwarzen Meer und den Ausläufern des Balkan-Gebirges. Die Kombination aus direktem Meereszugang, dem weiten natürlichen Laubwald sowie den sieben Mineralquellen schafft eine ganz besondere Atmosphäre nur zehn Kilometer entfernt von der Großstadt Varna. Sicher, auch hier gibt es größere Hotels, aber alles ist gefühlt ein gutes Stück weit geerdeter als in den bekannten Touristenorten. Und die Preise für die in „Konstantin und Elena“ angebotenen Spa- und Wellnessanwendungen sind für deutsche Verhältnisse unschlagbar.

Albena hingegen ist touristischer geprägt. Der Ort wurde in den späten 60ern von der kommunistischen Regierung als Ferienort für verdiente Arbeiter geschaffen. Dennoch besitzt Albena eine Besonderheit: Es ist im Gegensatz zum nahen Varna nicht voll und ganz auf Partypeople und Abschlussfahrten, sondern auf Familien spezialisiert. Die Küste fällt sanft ab, die Wasserqualität ist hervorragend und neben Sonne und Strand ist auch die waldreiche Umgebung mit dem Nationalreservat Baltata für Wanderausflüge und Picknicks mit den Kleinen geeignet.

Ruhigere Oasen in und um Burgas

Gleich neben Burgas liegt das kleine und romantische Städtchen Pomorie auf einer idyllischen Halbinsel, die ca. zwei Kilometer ins Schwarze Meer hineinragt. Wer es etwas ruhiger mag oder Kinder hat und einen preisbewussten Strandurlaub sucht, wird hier fündig. Als besonderer Bonus locken diverse lokale Weinkeltereien sowie der Heilschlamm, der aus dem Pomorie-See gewonnen wird. Man sagt, dieser helfe bei Gelenkbeschwerden sowie Venen- und Nervenleiden.

Sinemorets hingegen ist etwas weiter entfernt von Burgas, nämlich eine gute Stunde mit dem Auto. Dazu braucht es nur einen Katzensprung bis an die nahe türkische Grenze. Bisher touristisch noch nicht allzu sehr erschlossen, verbringen hier insbesondere Bulgaren ihre Ferien. An den Stränden herrscht in der Regel Ruhe, Eskapaden von Feierwütigen sind unbekannt. Hier kann man das Land Bulgarien noch relativ unverstellt kennenlernen. Die Kombination aus feinen Sandstränden und dichten Buchenwäldern (siehe z. B. auf diesem Video) hat einen ganz besonderen Reiz und ermöglicht Erholungssuchenden einen entspannten Urlaub.