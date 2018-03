Die Gebäudereinigung im Objektbereich gehört ausschließlich in Profi-Hände. Nur so können Firmen sicherstellen, dass die Reinigung der Büro-, Geschäfts- oder Industrieflächen von geschultem Personal ausgeführt wird – fachgerecht und unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsbestimmungen. Einen feuchten Putzlappen schwingen kann jeder, aber umweltschonende Reinigungsmethoden anwenden und Hygiene- sowie Qualitätsstandards einhalten nicht. Erfahren Sie hier, worauf es bei der gewerblichen Gebäudereinigung ankommt und wie Sie einen geeigneten Putz-Profi finden.

Gebäudereinigung mit Zertifizierung

Glänzen die Büroflächen oder Praxisräume, fühlen sich Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden gleichermaßen wohl. Um Möbel, Fenster und Böden wie neu strahlen zu lassen, lohnt sich die Beauftragung einer professionellen Reinigungsfirma. Bei der Auswahl einer Fachfirma für Gebäudereinigung im Internet ist es ratsam, auf die Qualitätssicherung nach EN ISO 9001 zu achten. Diese Qualitätsmanagement-Norm garantiert einen gleichbleibend hohen Servicestandard der Reinigungs-Dienstleistung. Professionelle Fachfirmen für Gebäudereinigung wie Holte Hausservice bieten diesen Reinigungsstandard und arbeiten ausschließlich mit geschultem Personal. Neukunden bekommen im Vorfeld des Auftrags immer ein professionelles Reinigungskonzept für die Gebäudereinigung – so wird nichts dem Zufall überlassen und genau festgelegt, worauf es ankommt.

Safety First gilt auch beim Putzen

Für professionelle Reinigungsfirmen spricht, dass sie die Hygienestandards bei der Gebäudereinigung einhalten. So wandert ein versierter Gebäudereiniger niemals in einem Büro mit dem gleichen Reinigungstuch von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und Tastatur zu Tastatur, ohne desinfizierende Maßnahmen zu treffen. Denn ansonsten verwandelt sich der Lappen rasch in eine Bazillenschleuder, die die Gesundheit der Angestellten gefährdet.

Putz-Profis haben das passende Equipment für jeden Reinigungsfall parat und kennen die neusten Verfahren der Gebäudereinigung sowie Techniken, die die Raumpflege vereinfachen. Ein Aushängeschild für Reinlichkeit sind die Fenster. Professionale Dienstleister reinigen die gläsernen Fronten nicht nur gründlich, sondern effizient – das spart Zeit und Geld.

Qualifizierte Fachkräfte im Reinigungssektor achten zudem penibel auf die Sicherheitsvorschriften und Richtlinien der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG Bau). So wird sichergestellt, dass keine gesundheitsgefährdenden Chemikalien oder ungeeignete Putzmittel zum Einsatz kommen. Das erhöht die Sicherheit für Angestellte und Besucher. Beim Reinigen sollten ohnehin nur modernste Reinigungsmittel eingesetzt werden, die nachhaltig die Umwelt schonen und auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind.