Sinkendes Rentenniveau als Hauptgefahr

Frühere Generationen konnten sich auf eine starke gesetzliche Rentenversicherung verlassen. Oft war sie fast so hoch wie das letzte Einkommen. Heute noch setzen zahlreiche Deutsche ausschließlich auf ihr staatliches Ruhegeld. Doch das Rentenniveau – also das Verhältnis zwischen der Standardrente und dem Durchschnittseinkommen der Versicherten im selben Jahr – sinkt seit Jahren. Lag es früher bei 60 Prozent, wird es im Jahr 2030 voraussichtlich auf unter 45 Prozent gefallen sein. Folge: Für viele entsteht eine große Lücke zwischen der Höhe der Rente und den Lebenshaltungskosten. Wer nicht rechtzeitig vorsorgt, wird Abstriche beim Lebensstandard machen müssen oder sogar in die Altersarmut abrutschen.

Aktien als Ansparform

Während früher Kapitallebensversicherungen und Sparbücher eine beliebte Ansparform waren, ist es in Zeiten der Niedrigzinspolitik schwer, lohnende Alternativen zu finden.

Ein interessantes Angebot sind Aktien-Indexfonds („Exchange Traded Funds“, kurz ETFs). Diese börsengehandelten Fonds bilden die Wertentwicklung eines Indexes ab, beispielsweise den Deutschen Aktienindex (DAX). Sie vereinigen die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Finanzprodukt und werfen bei beherrschbarem Risiko relativ hohe Gewinne ab.

Individuell planbar: Banksparpläne

Eine andere Alternative sind Banksparpläne. Dabei zahlt der Sparer monatlich einen fixen Betrag auf ein bestimmtes Bankkonto ein. Meistens ist ein solcher Sparplan an ein Renditeversprechen gekoppelt, in Form eines festen Zinssatzes. Banksparpläne lassen sich individuell gestalten. So können die monatlichen Sparbeträge beispielsweise zu bestimmten Phasen auf Wunsch des Sparers ansteigen oder sinken.

Beratung hilft bei der Orientierung

Wer noch am Beginn seiner privaten Altersvorsorge steht und Beratung benötigt, kann entweder mit seinem Bankberater sprechen oder ein Finanzberatungsunternehmen wie Swiss Life Select kontaktieren. Swiss Life Select bietet eine Beratung, die detailliert auf die individuelle Lebenssituation ihrer Klientel eingeht. Die Finanzberater von Swiss Life Select sind im ganzen Bundesgebiet vertreten. Eine weitere Option sind Honorarberater, die nicht auf Provisions-, sondern auf Honorarbasis arbeiten und als besonders objektiv gelten. Auch Verbraucherverbände helfen gegen eine Gebühr bei der Planung.

Bestandsaufnahme als erster Schritt

Der erste Schritt bei Planung der privaten Altersvorsorge ist eine Bestandsaufnahme. Sie beginnt mit einer Übersicht über Einnahmen und Ausgaben. Dabei wird festgestellt,

· wie viel Rente zu erwarten ist,

· wie viel Geld im Alter benötigt wird und

· wie viel Geld gegenwärtig für die private Altersvorsorge übrig ist.

Ein Anhaltspunkt über die zu erwartende Altersrente ist der jährliche Brief von der Deutschen Rentenversicherung. Er informiert darüber, wie hoch die gesetzliche Rente ausfällt; vorausgesetzt, die Zahlungen bis zum Renteneintrittstermin fallen weiterhin so hoch aus wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Eine weitere Rolle spielen eventuelle zusätzliche Einnahmequellen. Zu ihnen gehören:

· Bausparverträge

· Betriebsrenten

· Versicherungen

· Immobilien

· mögliche Erbschaften.

Wieviel Geld letztendlich im Alter zum Erhalt des Lebensstandards benötigt wird, lässt sich am besten aus den Lebenshaltungskosten der Gegenwart ableiten. Dabei ist es sinnvoll, auch unregelmäßige Ausgaben einzurechnen, die bis zum oder nach dem Renteneintritt noch getätigt werden sollen oder müssen – etwa die Anschaffung eines Pkw. Durch diese Aufstellung entsteht ein erstes Bild von den eigenen finanziellen Möglichkeiten vor und nach dem Eintritt ins Rentenalter.