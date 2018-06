Schon am Flughafen sollten die ersten Schritte erledigt werden.

Schon am Flughafen sollten die ersten Schritte erledigt werden. Foto: MichaelGaida (CC0-Lizenz)/ pixabay.com)

Ob während der Hauptreisezeit oder in der Nebensaison: Verspätete Flüge sind für die meisten Urlauber ein echtes Ärgernis. Nicht nur gehen so wertvolle Stunden am Urlaubsort verloren, denn auch eventuell verpasste Anschlussflüge machen aus dem Schriftzug „delayed“ eine kleine Katastrophe. Da sich Verspätungen jedoch nicht immer vermeiden lassen, sollten Fluggäste ihre Rechte kennen.

Die Gründe für die Verspätung sind entscheidend

Warum sich ein Flugzeug verspätet, ist eine entscheidende Frage. Nicht immer nämlich haben Reisende auch Anspruch auf eine Entschädigung. Das gilt vor allem in Fällen, bei denen die Fluggesellschaft selbst keine Chance hatte, das Flugzeug pünktlich bereitzustellen. Von „außergewöhnlichen Umständen“ und „höherer Gewalt“ ist dann die Rede. In einer solchen Situation bleibt die Verspätung zwar weiterhin ärgerlich, lässt sich jedoch nicht auf das Unvermögen der Fluggesellschaft zurückführen. Urlauber, die dann mit ihren Reisedokumenten am Flughafen sitzen, müssen sich wohl oder übel gedulden.

Welche Gründe aber gibt es, die eine Flugverspätung rechtfertigen?

Hier sei zunächst das Wetter genannt. Es kann praktisch zu jeder Jahreszeit passieren, dass sich die klimatischen Umstände auch auf Flugpläne und deren Einhaltung auswirken. Starke Sommergewitter, Stürme, Schnee und Eis beispielsweise würden den Start eines Flugzeuges zur riskanten Angelegenheit machen. Hier ist es nur verständlich, wenn sich Fluggesellschaften zur Sicherheit aller Beteiligten auf einen späteren Abflugzeitpunkt festlegen.

Zusätzlich können auch anderweitige Gefahrensituationen eine Verspätung legitim erscheinen lassen. Gibt es beispielsweise politische Unruhen am Abflug- oder auch Zielland, möchten sich Fluggesellschaften zunächst darüber versichern, ihre Gäste sicher befördern zu können. Erst wenn das möglich ist, startet der Flieger.

Weitere Gründe für legitime Flugverspätungen sind Vogelschlag oder auch Streiks. In beiden Fällen sind der Fluggesellschaft die Hände gebunden und sie kann die Einhaltung der Abflugzeiten nicht garantieren. In jedem Fall aber ist es zwingend nötig, dass der Anbieter jede erdenkliche Option nutzt, um die Pünktlichkeit des Flugzeuges doch noch zu gewährleisten. Zügige Reparaturen nach Vogelschlag beispielsweise sind durchaus zumutbar, weswegen sich Passagiere mit diesem Grund nicht sofort abwimmeln lassen sollten.

Zeit und Entfernung bestimmen über die Entschädigungshöhe

Ist klar, dass kein triftiger und legitimer Grund für die Verspätung des Flugzeuges vorliegt, steht Fluggästen grundsätzlich eine finanzielle Entschädigung zu. Schließlich ist das Nicht-Einhalten des Flugplanes in dieser Situation auf Unvermögen der Fluggesellschaft zurückzuführen. Passagiere, die sich am Flughafen mit langen Wartezeiten herumärgern müssen, sollten daher stets im Hinterkopf behalten, sich zügig um die Forderung einer Entschädigung zu kümmern. Geregelt sind die sogenannten Fluggastrechte in der „Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments“ (hier nachzulesen). Es lohnt sich, die wichtigsten Grundsätze zu kennen, denn dann können sich Reisende ein besseres Bild von der Ausgangslage machen.

Komplizierte Gesetzestexte sind allerdings nicht jedermanns Sache. Auch die Diskussion mit der Fluggesellschaft verlangt verärgerten Reisen nicht selten einiges ab, denn freiwillig werden Entschädigungen nur in den seltensten Fällen gezahlt. Aus diesem Grund nutzen heute immer mehr Urlauber nach einer Verspätung die Angebote eines professionellen Dienstleisters, der die Entschädigungshöhe berechnet und sich um die Durchsetzung bei der Fluggesellschaft kümmert. Auf der Webseite von Flightright.de können Fluggäste unter Angabe ihrer Flugnummer und des jeweiligen Datums berechnen lasse, welche Entschädigung ihnen potenziell zusteht.

Wie hoch die Entschädigung ausfällt, ist grundsätzlich abhängig von der Verspätungszeit und der jeweiligen Flugstrecke. Hierbei gilt: Je länger der Flug, desto mehr Geld kann der Reisende verlangen. Eine Verspätung von rund drei Stunden gilt als Mindestanforderung für das Verlangen einer Entschädigung. Dabei sollten sich Fluggäste jedoch nicht alleine an dieser Grundregel orientieren, sondern stets auch die Umstände berücksichtigen und sich gegebenenfalls den Rat eines Experten einholen. Theoretisch sind bei einer dreistündigen Verspätung Entschädigungen bis zu 600 Euro möglich. Mit kleinen Zahlungen ohne entsprechende Grundlage sollten sich Fluggäste daher nicht zufriedengeben, sondern verlangen, was ihnen konkret zusteht.

Worauf Fluggäste sofort achten müssen

Schon während des Aufenthaltes am Flughafen können Fluggäste die Weichen für ihre Entschädigungszahlung stellen. Fluggesellschaften nämlich kommen nur in äußerst seltenen Fällen von selbst auf ihre verärgerten Passagiere zu, um eine Entschädigung anzubieten. Der erste Weg am Flughafen sollte daher an den Schalter der Fluggesellschaft führen. Hier ist es wichtig, nicht nur mündlich zu kommunizieren, sondern auch eine schriftliche Aussage der Fluggesellschaft zu verlangen. Ein einfaches Schreiben inklusive der Begründung für die Verspätung genügt, um eine Basis zu schaffen. Wer bereits weiß, wie lange sich die Wartezeit hinziehen wird, sollte sich auch diese Zeitspanne schriftlich bestätigen lassen.

Entstehen durch die Flugverspätung weitere Kosten, etwa für Verpflegung oder auch eine Übernachtung im Flughafenhotel, sollten Reisende alle Quittungen aufbewahren. Die Auslagen nämlich können im Zweifel ebenfalls zurückverlangt werden, da Reisende keine andere Wahl hatten, als sich vor Ort selbst zu helfen. Und wer möchte, kommt auch mit anderen Wartenden ins Gespräch. Der Austausch von Telefonnummern oder Adressen kann nützlich sein, falls der Streit um die Entschädigung gerichtlich entschieden werden muss.