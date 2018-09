Sie denken darüber nach, Ihre Brille gegen Kontaktlinsen einzutauschen? Bei Ihnen wurde erst kürzlich eine Sehschwäche diagnostiziert und nun möchten Sie sich über Kontaktlinsen informieren? Hier finden Sie einen kleinen Überblick über die verschiedenen Typen und ihre Vorteile.

Kontaktlinsen sind eine sehr praktische Alternative zur Brille. Sie gewinnen mehr und mehr an Beliebtheit und das natürlich nicht ohne Grund. Mit Linsen können Sie jederzeit und bei Wind und Wetter eine freie Sicht genießen. Ob beim Sport oder bei körperlicher Arbeit – mit Kontaktlinsen haben Sie Ihr Ziel stets klar vor Augen. Wie auch Brillengläser sind Kontaktlinsen je nach Bedarf in den unterschiedlichsten Dioptrien-Stärken im Plus- und Minusbereich erhältlich und sorgen so für optimale Sehschärfe.

Kurzsichtigkeit meets Weitsichtigkeit – Eine kleine Einführung

Sowohl Kurzsichtigkeit als auch Weitsichtigkeit sind weltweit und in allen Altersgruppen stark verbreitet. Zur Korrektur dieser Sehschwächen greifen viele auf sphärische Kontaktlinsen zurück. Gleich dem Prinzip der Brille, fokussieren die Linsen Lichtstrahlen auf der Netzhaut und der Sehsinn wird effektiv verschärft. Die Linsen-Oberfläche ist abgerundet und genau an die Form des Auges angepasst. So kann ein ausgeglichener Sichtradius gewährleistet und die Lichtbrechung auf einen bestimmten Punkt zusammengeführt werden. Während sphärische Kontaktlinsen bei Kurzsichtigkeit eine Minusstärke aufweisen und zur Mitte hin dünner zulaufen, ist bei Weitsichtigkeitslinsen das Gegenteil der Fall. Hier wird eine Plusstärke benötigt und die Linsen werden zur Mitte hin etwas dicker. Egal, von welcher der beiden Sehschwächen Sie betroffen sind – Sie können diese mit dem entsprechenden Linsentyp korrigieren.

Kleine Linse – großer Effekt

Neben klassischen sphärischen Kontaktlinsen finden Sie ein breit gefächertes Spektrum an Spezial-Kontaktlinsen. Mit sogenannten multifokalen Kontaktlinsen, oft auch als Gleitsichtlinsen bezeichnet, lässt sich beispielsweise eine Alterssichtigkeit korrigieren. Daneben gibt es torische Linsen, die der Korrektur von Astigmatismus, der sogenannten Hornhautverkrümmung, dienen. – Dank modernster Kontaktlinsen-Technologie können so auch Brillenträger, die auf Spezialgläser angewiesen sind, von den Vorteilen von Kontaktlinsen profitieren.

Tages-, Wochen- oder Monatslinsen? So treffen Sie die richtige Wahl

Grundsätzlich haben alle Kontaktlinsen individuelle Vorteile. – Sie legen ganz besonderen Wert auf Hygiene und es macht Ihnen nichts aus, dafür etwas mehr Geld in Ihre Sehhilfe zu investieren? Dann eignen sich Tageslinsen, auch bekannt als Einweglinsen, gut für Ihre Bedürfnisse. Monatslinsen sind die günstigste Variante unter den Kontaktlinsen. Mit einer adäquaten Pflege und dem richtigen Pflegemittel können solche Linsen bis zu 30 Tage lang getragen werden. Diese Modelle sind ideal für alle, die ihre Linsen nicht täglich oder wöchentlich wechseln möchten. Für Linsenträger mit einem hohen Hygieneanspruch sind Wochenlinsen ein guter Kompromiss aus Tages- und Monatslinsen. Egal, wie Sie sich entscheiden, mit Kontaktlinsen haben Sie in jeder Situation den perfekten Durchblick.