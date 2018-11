Eine Sportlerkarriere, das wissen die meisten, dauert kein Leben lang. Zu groß sind die Anforderungen an den eigenen Körper und seine Leistungen, als dass man ihnen ab einem bestimmten Alter noch gerecht werden könnte. Eine Menge großer Spieler entwickeln sich innerhalb des Profisport-Kosmos weiter und werden Trainer, Manager oder TV-Experte. Andere wiederum verschlägt es in fachfremde Ecken, in denen sie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Dieser Artikel zeigt am Beispiel deutscher sowie internationaler Top-Sportler, wie es nach der Karriere weitergehen kann.

Steffi Graf: Vom Tennisstar zur Teetrinkerin

Eingeleitet wird diese Liste von einer Frau. Was war Steffi Graf in den Achtzigern und Neuzigern für ein leuchtender Stern am Tennishimmel! Mit knapp achtzehn Jahren übernahm sie bereits die Führung der Weltrangliste in ihrem Sport und konnte ihre Karriere danach auch noch ein weiteres Jahrzehnt erfolgreich fortsetzen. Nach einem letzten Grand-Slam-Sieg im Jahre 1999 gab sie im gleichen Jahr noch ihren Rücktritt bekannt – doch auch heute noch sieht man ihr Gesicht regelmäßig im Fernsehen: Steffi Graf macht unter anderem Werbung für den Teeproduzenten Meßmer. Auch Wohltätigkeit liegt ihr am Herzen: So gründete sie mit Children for Tomorrow eine Stiftung, deren Anliegen traumatisierte Kinder weltweit sind.

Stefan Kretzschmar: Vom Spielfeld ins Tippbüro

Diesem Sportler wurde das Talent in die Wiege gelegt: Bereits sein Vater Peter Kretzschmar gewann in der DDR wichtige Handballspiele. Und auch Stefan Kretzschmar legte eine solide Handballerkarriere hin. Auch außerhalb des Feldes war nach dem Rücktritt seine Expertise gefragt: Er arbeitete lange Zeit als TV-Experte. Mittlerweile ist eine neue Facette zu seiner zweiten Karriere hinzugekommen: Seit einiger Zeit unterstützt Kretzschmar den Sportwettenanbieter LeoVegas SPORT, für den er als Markenbotschafter auftritt. Auch er scheint seine guten Sportlergene im Übrigen weitergegeben zu haben: Tochter Lucie-Marie spielte bereits im Kader der deutschen Jugend-Nationalmannschaft.

Jan Ullrich: Später Absturz

Besonders traurig ist das Schicksal des ehemaligen Radsportlers, der vor allem dieses Jahr viele Negativschlagzeilen machte. Nachdem er sich bereits 2007 aus dem Radsport verabschiedet hatte, schien der Einstieg in eine zweite Karriere zunächst schwer: Die Dopingvorwürfe aus seiner Radrennsportzeit hafteten ihm an und machten ihn unattraktiv für potentielle Arbeitgeber im Bereich der Werbeträger und Sportberater. Bereits 2002 verursachte er den ersten Unfall unter Alkoholeinfluss, 2012 und 2014 geschah es wieder. Die öffentliche Aufmerksamkeit richtete sich zuletzt in diesem Jahr auf ihn, als er in betrunkenem Zustand auf Til Schweigers Grundstück auf Mallorca randalierte und kurz darauf eine Escort-Dame gewalttätig behandelte. Zu hoffen bleibt nun, dass der ehemals gefeierte Star Hilfe bekommt, sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen.

Sven Hannawald: Von der Piste auf den Asphalt

Auch um Sven Hannawald war es am Ende seiner Karriere zunächst nicht gut bestellt. Er musste aufgrund eines Burnouts den Skisport an den Nagel hängen, scheint dies aber nun überwunden zu haben und widmet sich fortan – dem Motorsport. Obwohl es kaum zu vermuten ist, dass er hier die gleichen Erfolge einfahren wird wie auf der Schanze, schlägt er sich Berichten zufolge ausgezeichnet.

Diese Beispiele zeigen: Es gibt auch noch ein Leben nach dem Sport! Und das kann oft ebenso erfolgreich sein.