Die Flucht vor dem Alltagsstress

Urlaub ist nicht nur eine der schönsten Zeiten im Jahr, sondern auch extrem wichtig für Körper und Seele. Der berufliche wie auch der private Alltag sind immer mehr von Stress und zu vielen Terminen und Verpflichtungen geprägt, sodass man kaum noch zur Ruhe kommt. Auch wenn es verschiedene Tipps für den Kampf gegen den Stress gibt, ist der Urlaub nach wie vor das beste Mittel, um zu neuer Energie zu gelangen. Ganz gleich, ob man sich seinen langen Jahresurlaub gönnt oder einfach ein paar Tage wegfährt - alleine schon der räumliche Abstand zum alltäglichen Stress wirkt wahre Wunder.

Urlaubsreisen der unterschiedlichsten Art

Wer den Urlaub plant, wird schnell feststellen, dass die Varianten immer vielfältiger werden. Auch wenn man möglicherweise schnell den Überblick verliert, ermöglicht diese Vielfalt jedem genau die Reise, die er persönlich für ein besonders hohes Maß an Urlaubsgefühl und somit für den optimalen Abstand zum Alltag benötigt. So hat jeder seine ganz speziellen Bedürfnisse. So gibt es schon von vornherein die Personen, die sich einen Urlaub ohne Berge nicht vorstellen können, wie auch die Menschen, für die das Meer auf jeden Fall dazu gehört, um von einem richtigen Urlaub sprechen zu können. Manche möchten einfach nur raus aus dem grauen Alltag, um sich im weißen Sand der schönen Strände liegend mit dem blauen Meer vor Augen von allen anstrengenden Aufgaben zuhause erholen möchten, was häufig auch verschiedene Wellnessangebote einschließt, um richtig abschalten zu können. Andere wiederum benötigen als Flucht aus dem Stress mehr den aktiven Urlaub, der sich im Wandern in den Bergen oder durch ein enormes Maß an sportlichen Aktivitäten äußert. Nicht wenige möchten den Urlaub auch dafür nutzen, um möglichst neue Länder und Städte kennen zu lernen, die historischen Hintergründe anderer Kulturen zu entdecken und einfach sehr viel zu sehen, was als bleibende Eindrücke mit nach Hause genommen werden und dort noch für weitere Entspannung sorgen kann.

Optimale Kombination aus Erholung und Erlebnis

Für all diejenigen, die sich noch nicht ganz entscheiden haben, ob es nun ein Erlebnis- oder ein Erholungsurlaub werden oder wohin es einen überhaupt verschlagen soll, bietet die travelantis.de Startseite ein tolles Angebot für jeden Geschmack. Neben den normalen Pauschalreisen ist dieses Portal ein Spezialist für so genannte Kombireisen. Dabei wird eine attraktive Kombination aus Abwechslung und Erholung geschaffen, um rundum alle Wünsche erfüllt zu bekommen. Häufig bestehen diese Touren dann aus dem natürlich angebotenen Hotel und der entsprechenden Anreise sowie einer Rundreise voller Sehenswürdigkeiten und dem entspannenden Aufenthalt am Strand. Ein Urlaub also, der auf entspannende und gleichzeitig erlebnisreiche Art und Weise zu einer unvergesslichen Reise wird. Interessant für neue Erlebnisse und die Kombination aus Entspannung und Besichtigungen sind die Kreuzfahrten, die immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Ganz gleich ob man sich im Mittelmeer oder im europäischen Norden bewegt, die Weltmeere bereist wie in Richtung USA oder im Indischen Ozean oder auch im Rahmen einer Flusskreuzfahrt die kleineren Gewässer nutzt - Kreuzfahrten bieten immer einen attraktiven Urlaub, bei dem Entspannung an Bord groß geschrieben wird und die Erlebnisse an den per Schiff angesteuerten Zielen immer für eine schöne Abwechslung sorgen, ohne dass zusätzliche Fahrten oder neue Hotels gebucht werden müssen, weil man ja schließlich mit dem Kreuzfahrtschiff sowohl seine Unterkunft als auch das Verkehrsmittel immer dabei hat.