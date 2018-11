Im vergangenen Jahr stiegen Einbrecher 151.265-mal in deutsche Wohnungen und Häuser ein. Die Zahl der Einbrüche sank im Vergleich zu 2015 zwar leicht um 9,5 Prozent, verharrt aber weiter auf hohem Niveau. Und: Die allermeisten Fälle bleiben nach wie vor unaufgeklärt, die bundesweite Aufklärungsquote bei Einbrüchen beträgt gerade einmal 16,9 Prozent. Besonders schlimm sieht es in Stuttgart aus: Hier sank die Quote von 28,1 Prozent in 2015 drastisch auf nur noch 12,4 Prozent in 2016. 685 Einbrüche registrierte die Polizei 2016 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt, nur 85 Delikte konnten die Ermittlungsbehörden aufklären.

Schutz durch Außenwandleuchten mit Bewegungsmeldern

Ein effektiver Einbruchsschutz beginnt mit mechanischen Sicherungen an Türen und Fenstern. Fast genauso wichtig ist eine gute Außenbeleuchtung, die sämtliche Ecken und Winkel von Haus und Grundstück ausleuchtet und auch Kellerfenster und -eingänge umfasst. Die Polizei empfiehlt, Außenwandleuchten mit Bewegungsmeldern zu kombinieren. Spezielle Sensoren lassen die Lampen angehen, sobald sie in ihrem Erfassungsraum eine Bewegung registrieren. Springt plötzlich das Licht an, kann das Einbrecher in die Flucht schlagen. Wichtig ist, dass die Sensoren nicht zu empfindlich reagieren und dass nicht bei jeder vorbeihuschenden Katze die Beleuchtung angeht. Ansonsten könnte bei Bewohnern und Nachbarn ein Gewöhnungseffekt eintreten – und sie gehen womöglich auch bei einem tatsächlichen Einbruchsversuch von einem Fehlalarm aus.

Eine gute Außenbeleuchtung dient darüber hinaus dem Komfort und der Sicherheit von Bewohnern und erwünschten Besuchern. Sind Wege und Treppen gut beleuchtetet, droht abends und nachts keine Stolpergefahr. Idealerweise sind auch Hausnummer, Briefkasten und Klingelschild bei Dunkelheit dank Außenwandleuchten gut zu erkennen.

Stilvolle Außenbeleuchtung für Fassade und Garten

Mit einer stimmigen Außenbeleuchtung lassen sich zudem Haus und Grundstück stilvoll beleuchten und tolle Effekte erzielen. Spots setzen die Fassade in Szene, Fackelleuchten am Wegesrand zaubern ein besonderes Flair und Strahler sorgen für faszinierende Lichtspiele im Eingangsbereich sowie in Sträuchern und Bäumen.