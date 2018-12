So manch junger Fußballfan kann es sich womöglich gar nicht mehr vorstellen: einen spannenden Titelkampf in der Bundesliga. Doch nach sechs Jahren gnadenloser Dominanz, in denen der FC Bayern mit teilweise 25 (!) Punkten, mindestens aber 10 Punkten Vorsprung, deutscher Meister wurde, deutet in dieser Spielzeit alles auf ein ausgewogenes Titelrennen hin. Die Gründe hierfür sind kurz vor der Winterpause so vielfältig wie lange nicht.

Der Rekordmeister wankt

Bestimmendes Thema in den Medien war die zwischenzeitliche Krise des FC Bayern unter Niko Kovac. Nach konfusen Auftritten in der Bundesliga (unter anderem einer 0:3-Heimniederlage gegen Mönchengladbach oder dem peinlichen 3:3-Unentschieden gegen Aufsteiger Düsseldorf) machte sich eine ungewohnt angespannte Stimmung im sonst so erfolgsverwöhnten Verein breit. Im Zuge dessen zeigten nicht nur die Spieler auf dem Platz Nerven, sondern auch die Verantwortlichen um Hoeneß und Rummenigge, die auf einer unsäglichen Pressekonferenz zur Generalabrechnung mit den Medien ansetzten. Gegen Jahresende stabilisierte sich die sportliche Leistung zwar wieder, trotzdem will der Abstand auf den Spitzenreiter Dortmund nicht schrumpfen.

Dortmund und Favre mischen die Liga auf

Indes nutzten die Dortmunder die Schwächephase der Münchener gnadenlos aus. Die extrem verjüngte Mannschaft des BVB lief den Bayern, die im Durchschnitt die älteste Mannschaft aller 18 Bundesligisten aufs Spielfeld schicken, wiederholt den Rang ab. Trainer Lucien Favre impfte den Schwarz-Gelben ein neues Selbstverständnis ein und durfte sich bereits nach dem 15. Spieltag zum Herbstmeister krönen. Die Erfolgsstory beim BVB hat jedoch noch weitere Gesichter, viele der Neuzugänge wie Paco Alcacer vom FC Barcelona etablierten sich umgehend in der Mannschaft. Gleichzeitig blühen erfahrene Kräfte wie Marco Reus auf, der 29-Jährige spielt seine beste Bundesliga-Hinserie seit langem und ist Topscorer der Liga. Nach zuletzt sechs Siegen in Folge spricht momentan alles dafür, dass die beeindruckend aufspielenden Dortmunder ihre Leistung über die ganze Saison hinweg halten können.

Gladbach und Frankfurt schielen auf die Champions League

Dahinter positionieren sich zwei weitere Teams, mit denen im Vorfeld der Saison nicht zwangsläufig zu rechnen war: Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt. Während die Gladbacher mit einem starken Mittelfeld um den wiedererstarkten Jonas Hofmann auftrumpfen, überzeugt bei der Eintracht allen voran das Sturmtrio Haller-Jovic-Rebic. Die drei Angreifer bringen es bislang auf starke 24 Tore in der Bundesliga. Prognose: Beide Mannschaften werden auch in der Rückrunde stark aufspielen, das Rennen um die Meisterschale bleibt jedoch den etablierten Vereinen aus Dortmund und München überlassen. Frankfurt hat außerdem noch Großes in der Europa League vor.

Schalke und Stuttgart im Niemandsland

Weniger erfreulich verlief die aktuelle Spielzeit bislang für die Traditionsvereine aus Schalke und Stuttgart. Die Königsblauen starteten als Vizemeister in die Saison und kommen nach einem katastrophalen Saisonstart nur langsam in Fahrt. Viele Fans ärgern sich über die defensive Grundausrichtung von Trainer Tedesco – die Schalker schossen in 15 Saisonspielen erst magere 16 Treffer. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass der Verein parallel zur schwierigen Situation in der Bundesliga im Achtelfinale der Champions League steht.

Von solchen Sphären kann der VfB Stuttgart nur träumen. Die ambitioniert gestarteten Schwaben finden sich im unteren Tabellendrittel wider und hadern wie so oft mit sich selbst. Der Trainerwechsel von Korkut auf Weinzierl leitete nicht die erhoffte Trendwende ein und so muss sich der VfB ein weiteres Mal mit dem Abstieg als mit Europa befassen.