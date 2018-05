Nirgendwo auf der Welt gibt es so viele verschiedene Brotsorten wie in Deutschland. Dafür gibt es auch zwei gute Gründe: Zum einen herrschen in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands beste Anbaubedingungen für die verschiedensten Sorten von Getreide. Zum anderen bestand Deutschland über Jahrhunderte hinweg aus einer Vielzahl an Kleinstaaten, in welchen sich eine ganz eigene Backkultur entwickelte.

Beim örtlichen Bäcker ist die Auswahl allerdings begrenzt, weil üblicherweise nur eine bestimmte Zahl ausgewählter Sorten angeboten wird. Weil sie eben die Vielfalt schätzen, backen deshalb viele Verbraucher zu Hause ihr eigenes Brot.

Das Brot aus dem eigenen Ofen bevorzugen vor allem Allergiker. Denn dann wissen sie genau, was im Brot drin ist, weil sie selbst die Zutaten zusammenstellen. Zudem haben sie Gewissheit, dass das Brot auch wirklich glutenfrei ist. Allerdings sollten Allergiker darauf achten, keine Backmischungen zu verwenden, weil sie dann diese Gewähr eben nicht mehr haben.

In welchem Ofen gelingt das Brot am besten?

Am einfachsten ist das Brotbacken in einem Brotbackautomaten. Der Grund: Das Gerät nimmt dem Besitzer das lästige Kneten ab, zudem kann der Teig in der Maschine ruhen und aufgehen. Viele Geräte besitzen außerdem eine Timer-Funktion, sodass das frisch gebackene Brot pünktlich zum Frühstück fertig ist. Vor dem Kauf sollten interessierte Verbraucher aber Infos zu den besten Brotbackautomaten einholen. Dazu eigenen sich Testberichte von Verbraucher-Organisationen und Erfahrungsberichte sehr gut.

Der Backofen bietet den Vorteil, dass das Brot bei einer konstanten Temperatur gebacken wird. Das garantiert ein gutes Ergebnis. Allerdings nimmt der Backofen, anders als ein Brotbackautomat, dem Besitzer nicht die Vorarbeit ab.

Besonders im Holzofen lassen sich hervorragend schmeckende Brote backen. Beim Backen mit diesen Öfen ist jedoch einige Erfahrung notwendig. Die Temperatur lässt sich nämlich in einem Holzofen nur über die Befeuerung regulieren. Es kann also durchaus passieren, dass das Brot anfangs nicht gelingt.

Wichtige Tipps zum Brot backen

Egal, ob der Bäcker ein einfaches Bauernbrot backen oder beispielsweise ein Kartoffelbrot-Rezept für den Backofen ausprobieren möchte, einige Grundregeln gilt es in jedem Fall zu beachten. So braucht der Brotteig ausreichend Zeit zum Aufgehen. Der Teig sollte dafür abgedeckt an einem warmen Ort abgestellt werden. Für das Aufgehen kann der Bäcker dem Teig ruhig auch mehr Zeit geben, als im Rezept angegeben ist.

Generell spielt die Temperatur eine wichtige Rolle. Keinesfalls sollte der Bäcker kalte Zutaten verwenden. Alle Ingredienzien sollten bereits Zimmertemperatur erreicht haben.

Wichtig ist vor allem, dass der Teig gut durchgeknetet wird. Das hat den Grund, dass der Teig durch das Kneten viel Sauerstoff aufnimmt, wodurch er schön luftig wird. Nach dem Kneten sollte sich der Teig ganz leicht aus der Schüssel lösen und nicht festkleben.

Entscheidend dafür, dass das Brot gelingt, ist vor allem die richtige Backtemperatur. Beim Backen im Back- oder Holzofen muss der Ofen also gut vorgeheizt werden. Wer eine schöne Kruste an seinem Brot schätzt, sollte den Brotlaib während des Backens gelegentlich mit Wasser besprühen.

Auf das Mehl kommt es an

Das entstehen immer neuer Ernährungssysteme hat auch dafür gesorgt, dass immer neue Brote auf den Markt kommen. Besonders Eiweißbrot und Paleo-Brot liegt derzeit voll im Trend. Beide Brotarten enthalten viel Eiweiß und einen reduzierten Anteil an Kohlenhydraten.

Besonders gern wird zum Brotbacken Weizenmehl verwendet. Es enthält sehr viel Stärke und kann somit den Brotteig hervorragend binden. Allerdings hat Mehl aus Weizen auch einen großen Anteil an Gluten, weshalb es sich für Allergiker nicht eignet.

Dinkelmehl ist dem Weizenmehl nicht unähnlich, gilt aber als wesentlich verträglicher. Leider sind die Backeigenschaften von Dinkelmehl etwas schlechter, weshalb der Teig besonders schonend geknetet werden muss. Mehl aus Roggen zeichnet sich durch sein kräftiges Aroma und einen hohen Gehalt an Mineralstoffen aus. Um Roggenbrot zu backen, muss der Hobbybäcker einen Sauerteig herstellen.

Hafermehl wird gern für Mehrkornbrote verwendet, weil es einen hohen Gehalt an wertvollen Nährstoffen hat. Ferner ist Hafermehl arm an Gluten. Weil es einen bitteren Geschmack hat, wird Hafermehl gern in Mischungen zusammen mit anderen Mehlarten verwendet.