Es liegt in der Natur des Menschen nach Selbstverwirklichung zu streben. Dazu gehört es etwas Eigenes zu schaffen oder sich von der Masse abzuheben. Ob das nun durch ein Hobby geschieht oder eben über eine berufliche Tätigkeit, ist in erster Linie gleichgültig. Es gibt bei vielen den Wunsch, das Hobby zum Beruf zu machen und das am besten auf selbstständiger Basis. Der Weg zur Selbstständigkeit ist nicht unmöglich, allerdings gibt es einige Hürden und Hindernisse zu bewältigen. Das beginnt mit den grundlegenden Fragen, warum selbstständig werden, was bringt das an Veränderungen mit sich oder was soll man anbieten und geht weiter mit der umfangreichen Planung aller betrieblichen Tätigkeiten. Im folgenden Artikel sollen einmal die wichtigsten Fakten zum Thema der Selbstständigkeit erklärt werden. Dabei soll vor allem auf das Warum und das Wie eingegangen werden.

Welche Gründe gibt es für die Selbstständigkeit

Wahrscheinlich gibt es unzählige Beweggründe, den Weg in Richtung der Selbstständigkeit einzuschlagen. Zusammengefasst lässt sich aber erkennen, dass ein großer Teil damit versucht (und es auch schafft) aus der Arbeitslosigkeit zu kommen. Weitere Gründe sind das höhere Einkommen, die berufliche Selbstverwirklichung, das Hobby zum Beruf gemacht als auch die Übernahme des Familienbetriebs. Es gibt auch viele Fälle, bei denen der Nebenerwerb zu einem Hauptberuf wird. Die Motivation dabei kommt vom Gedanken der zeitlichen Unabhängigkeit, der eigene Chef zu sein und nicht mehr vom Kollegen abhängig zu sein, welche unter Umständen nicht zuverlässig sind. Durch die Selbstständigkeit gibt es auch eine Steigerung im Berufsleben. Das Gefühl einen eigenen Betrieb zu haben und selbst ein schaffender Teil der Gesellschaft zu sein, erfüllt viele mit Glück, Euphorie und neuem Selbstvertrauen, denn mit einer selbstständigen Arbeit werden Werte geschaffen.

Es gibt allerdings auch einige Beweggründe, welche nicht positiv oder ausreichend überlegt sind. Dazu gehört vor allem die Motivation anderen Personen etwas beweisen zu vollen oder aus Trotz gegenüber der angestellten Arbeitswelt diesen Weg einzuschlagen. Das muss zwar nicht gleich heißen, dass das nicht erfolgreich enden wird, aber es führt oft zu unüberlegten Handlungen.

Der Grundstein für die Selbstständigkeit

Es ist aber der wichtigste Aspekt der Selbstständigkeit und dem Weg dahin, jeden einzelnen Schritt zu überdenken und bis ins kleinste Detail zu planen. Am Anfang steht immer eine Idee. Die Geschäftsidee sorgt für die ersten Überlegungen, in welche Richtung die selbstständige Tätigkeit gehen soll und für die notwendige Motivation. Die Idee für ein Geschäft muss nicht einmal von einem selbst stammen. Sie kann durch Hinweise von Freunden und Bekannten oder auch aufgrund äußerer Entwicklungen, wie zum Beispiel die Erkennung einer Marktnische, zustande kommen. Der Ursprung der Idee ist für den späteren Prozess mehr oder weniger irrelevant, allerdings ist die Idee notwendig, um alle weiteren Schritte zu planen, zu organisieren und letztendlich auch durchzuführen. Die Idee kann aufgrund einer speziellen Entwicklung auf dem Markt sein, eine potenziell bald ansteigende Nachfrage an einem Produkt oder Dienstleistung sowie spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche das eigene Angebot unvergleichlich und wertvoll macht.

Die Geschäftsidee führt zum Businessplan

Wenn die Idee vorhanden ist und die Aussichten für die Realisierung sind gut, später werden noch die Hürden auf dem Weg in die Selbstständigkeit erklärt, kommt es zur Planung des Geschäfts und dem Angebot. Der Businessplan umfasst alle Details des Betriebs. Dazu gehört die Rollenverteilung im Unternehmen, und falls man es nicht alleine leitet oder betreibt, die Unternehmensstruktur, die Organisation, die Ablaufplanung, einzelne Prozesse im Unternehmen, ein Marketingplan sowie spezifische Angaben zum Angebot, der Angebotsschaffung, der Zielgruppe, der Absatzmarkt und der Distribution der Leistung. Kurz und knapp muss alles in einen Businessplan festgehalten werden, was direkt und indirekt mit dem Unternehmen zusammenhängt. Dabei werden die einzelnen Schritte der Ziele, Planungen, Organisation, Durchführung, Kontrolle als auch das Controlling festgehalten. Auf dieser Basis kann der Betrieb strukturiert aufgebaut werden. Der Businessplan ist einer Agenda sehr ähnlich und dient während der Schaffung des Betriebs dazu, sich an den Planungen und Überlegungen zu orientieren. Der Grund, warum ein Businessplan so wichtig für die Unternehmensschaffung ist, dass dieser Prozess langanhaltend und sehr komplex ist. Deshalb dient der Plan als eine Art Checkliste, sodass man immer wieder einzelne Schritte abhaken und überprüfen kann.

Die Hürden und Hindernisse auf dem Weg

Nun sind die meist genannten Gründe für die Entscheidung für die Selbstständigkeit bekannt und die wichtigsten Grundlagen für diesen Schritt mit der Geschäftsidee und Businessplan geschaffen. Das hört sich bisher noch simpel an. Deshalb ist die Frage berechtigt, warum dann einige auf ihrem Weg scheitern. Der Hauptgrund liegt im finanziellen Aspekt. Oft fehlen die finanziellen Rücklagen, um das Vorhaben überhaupt in Angriff zu nehmen oder sie gehen während dem Prozess der Unternehmungsschaffung aus. Es ist ebenfalls ein oft genannter Grund, warum der Wunsch nach Selbstständigkeit nicht weiterverfolgt wird, dass man sich selbst nicht mit den bürokratischen, steuerlichen, unternehmerischen und wirtschaftlichen Änderungen und Tätigkeiten auskennt. Es ist auch zu erkennen, dass die bloße Angst vor dem Scheitern dazu führt, dass der Prozess nicht ins Rollen kommt. Die Angst vor der Zukunft ist bei vielen vorhanden, dabei stehen vor allem die Finanzen im Fokus. Die Furcht, das ersparte Geld, die wenige Zeit und die letzte Kraft in etwas zu investieren, was unter Umständen nicht funktionieren könnte, führt dazu, dass viele den Wunsch nach Selbstständigkeit nicht mehr verfolgen.

Die Selbstständigkeit als ein Wagnis

Der Schritt in die Selbstständigkeit bedeutet, von nun an selbst und ständig zu arbeiten. Vor allem in der Anfangszeit kommen viele und neue Herausforderungen auf einen zu. Man muss von nun an sprichwörtlich alles selber machen. Das führt dazu, dass man zu Beginn der selbstständigen Tätigkeit mehr arbeitet, als es noch als Angestellter der Fall war. Es ist im Normalfall auch nicht möglich, von Anfang an mehr Geld auf der Seite zu haben. Der simple Grund dafür ist, dass zu Beginn meist zahlreiche Neuanschaffungen und Investitionen notwendig sind. Deshalb ist bei vielen der Weg zu erkennen, dass sie sich einen Namen in einer Branche erarbeitet haben, beziehungsweise sich selbst sicher zu sein können, dass ihre Leistungen erfolgreich und profitabel sind.