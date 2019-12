Barrierefreies Wohnen: Worauf muss man achten?

Nicht nur im Alter, auch in jungen Jahren können Einschränkungen der Mobilität das eigenständige Leben in den privaten vier Wänden sowie im öffentlichen Raum erschweren. Barrierefreie Lösungen für Bad, Treppenhaus und Küche sollen die Probleme beheben. Aber was gilt eigentlich als barrierefrei und ist jede barrierefreie Wohnung auch gleichzeitig rollstuhlgerecht?