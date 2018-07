Schuppenflechte geht unter die Haut: Vermeintlich ist es nur eine Hautkrankheit. Doch ein Großteil der Patienten leidet zusätzlich unter seelischen Beeinträchtigungen. Grund dafür sind soziale Zurückweisungen, die den Alltag erschweren: Diskriminierungen erschüttern das Selbstbewusstsein, haben negative Auswirkungen auf Privat- und Berufsleben. Das belegt die Studie eines Pharmakonzerns mit aufrüttelnden Zahlen: 82 Prozent der Befragten in Deutschland haben aufgrund ihrer Erkrankung bereits Erniedrigungen erlebt.

Schuppenflechte beeinträchtigt viele Lebensbereiche

Fast die Hälfte (41 Prozent) aller deutschen Patienten mit Schuppenflechte wurde schon einmal gefragt: „Sind Sie ansteckend?“ 39 Prozent der Umfrageteilnehmer, die alle unter einer mittelschweren bis schweren Form der Schuppenflechte leiden, wurden angestarrt, 17 Prozent von ihnen wurde das Händeschütteln verweigert.

Die Krankheit führt bei den Betroffenen zu Hautveränderungen, die sich nur schwer verstecken lassen. Typische Symptome von Schuppenflechte: Große Teile der Haut sind mit den namensgebenden Schuppen übersät, die stark jucken. Doch nicht nur die körperlichen Beschwerden machen den Patienten zu schaffen. In vielen Fällen geht die Hautkrankheit auch mit psychischen Erkrankungen einher: 38 Prozent der Befragten haben zusätzlich mit Depressionen und anderen seelischen Leiden zu kämpfen.

Das hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche: Bei mehr als einem Drittel der Betroffenen hat die Partnerschaft schon mindestens einmal unter der Krankheit gelitten, 42 Prozent vermeiden Liebesbeziehungen gänzlich. 55 Prozent der Befragten berichten zudem von Auswirkungen auf das Berufsleben. Der anhaltende Juckreiz, der mit den Krankheitsschüben einhergeht, mindert die Leistungsfähigkeit. Jeder Fünfte hat Angst, wegen der Erkrankung seinen Job zu verlieren.

Dank Selbsthilfegruppen den Alltag meistern

Eine gründliche Hautpflege und die medikamentöse Behandlung der Symptome sind wichtig. Daneben spielt aber eben auch die psychologische Unterstützung eine große Rolle bei der Therapie von Schuppenflechte. Betroffene können sich beispielsweise in Selbsthilfegruppen Rat von anderen Patienten holen und sich mit ihren Sorgen an geschulte Mitarbeiter wenden. Wie die Webseite des Deutschen Psoriasis Bundes (DPB) berichtet, treffen sich in Baden-Württemberg diverse Regionalgruppen zum regelmäßigen Austausch – in Böblingen, Hilzingen, Meckenbeuren, Stuttgart und Ulm. Anlaufstellen wie diese Selbsthilfegruppen sind eine große Hilfe für die Patienten: Bei Stammtischen und Fachvorträgen werden der Umgang mit Schuppenflechte im Alltag geschult, Möglichkeiten der Rehabilitation vorgestellt und Kontakt zu Ärzten und Therapeuten geknüpft.