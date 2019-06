(tmn) – Wer Käse auf den Grill legt, kann sich auch an Ungewöhnliches wagen – zum Beispiel die Kombination mit Süßem. „Alles, was Säure hat, kann Süße wunderbar verkraften“, sagt Susanne Hofmann, die auf dem Münchner Viktualienmarkt einen Käsestand hat.

Warme Käse-Desserts sind auch die Favoriten von Gerhard Volk. „Grundsätzlich sind alle Käse zum Grillen geeignet“, sagt der Koch und Grillexperte. Entscheidend ist die Temperatur, die nicht zu hoch sein darf. Bei Früchten liegt es am Zuckergehalt, ob sie auf den Grill passen. „Wenn sie genug Zucker hat, kann man sogar Wassermelone grillen.“

Von Volks Grillrost kommen dann Kreationen wie Roquefort-Walnuss-Bratäpfel, Picandou mit Apfel und Rosmarin-Mandel-Pesto oder geräucherte Ziegenkäse-Rolle mit Apfelsalat. „Käse lässt sich mit Rauch hervorragend veredeln“, sagt der Experte. In die Ziegenkäse-Rolle schneidet er eine Schneise und füllt diese mit Akazienhonig. Die Grilltemperatur darf 140 Grad nicht überschreiten – sonst läuft der Käse aus.

Bratapfel mit Camembert

Der Roquefort-Bratapfel wird gegen Ende der Zubereitung noch mit Apfelholzchips geräuchert. Dazu die Temperatur im Grill auf etwa 120 bis 140 Grad herunter regulieren. Die gewässerten Chips auf der Glut verteilen und die Bratäpfel bei geschlossenem Deckel und offener Zugluft zehn bis zwölf Minuten räuchern. Die Füllung des Apfels besteht aus einer Masse aus Roquefort-Käse, Walnüssen, Butter, Honig und frischem Estragon. Eine Variante ist ein Bratapfel mit Camembert, Haselnüssen und Preiselbeer-Marmelade.

„Das Dessert ist auch auf dem Grill die Königsklasse“, meint Volk. Der Inhaber einer Grillschule empfiehlt eine außergewöhnlich klingende Kreation – die aber auf jeden Fall gelingen soll: ein Nachtisch vom Zedernholzbrett. Auf das Brett, das über Nacht gewässert wurde, wird ein lockeres Kartoffelpüree zwei bis drei Zentimeter dick aufgestrichen. In das Püree je nach Geschmack Käseecken stecken und bei maximal 120 Grad etwa 20 Minuten indirekt grillen. Dabei ziehen die Holzaromen vom Brett ins Püree. Halbgetrocknete Äpfel in Butter schwenken und auf dem Käse-Püree verteilen.

Früchte mit und ohne Rum

Wer auf den Käse verzichten möchte, kann sich nur auf Früchte konzentrieren – und zwar direkt vom Rost: Dazu eignen sich in Stücke geschnittene Äpfel, Birnen, Pfirsiche oder Aprikosen, erläutert der Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Die Fruchtstücke werden in Fruchtsaft eingelegt und anschließend abwechselnd auf Spieße gesteckt. Den nötigen würzigen Pfiff erhält das Obst durch etwas Vanille, Ingwer, Zimt, Nelken und Chili. Gegrillt wird es in einer Grillschale aus Aluminium.

Bananenblätter fürs Aroma

Rum-Früchte vom Grill lassen sich laut dem aid so zubereiten: Das Obst wird für drei bis vier Stunden in etwas Rum und Zucker eingelegt. Die gut abgetropften Früchte kommen in einem dicht verschlossenen Alu-Päckchen mit auf den Rost. Wer seinem Grill-Obst ein leichtes Tee-Aroma verpassen will, kann zum Einwickeln Bananenblätter nehmen. Sie sind tiefgefroren in Asia-Läden erhältlich und schützen das Grillgut vor dem Austrocknen. Allerdings sollten Grillfreunde grundsätzlich kein überreifes Obst nehmen, da es gegrillt noch weicher, saftiger und süßer wird.