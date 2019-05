Kreis Esslingen Wer das Brutzeln mit einem Ausflug oder einer Wanderung verknüpfen möchte – oder mit vielen anderen gemeinsam ums Feuer stehen mag, ist auf einem öffentlichen Grillplatz richtig. Wir haben uns bei Gemeinden in der Region umgehört und die nettesten Grillplätze in und um Esslingen zusammengestellt. Dabei hat sich gezeigt, dass einige Kommunen ihre Grillstellen abgebaut haben, weil sie immer wieder zerstört wurden. Selbstverständlich sollte sein, die Plätze sauber wieder zu verlassen. Nur so haben alle ein Grillvergnügen.