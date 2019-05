Wer schon immer mal vom Titel eines Grillmeisters geträumt hat, kann diesen jetzt beim gemeinsamen Grillwettbewerb der Eßlinger Zeitung und der Firma Jendrass ganz offiziell erwerben. Am 13. Juli wird auf dem Betriebsgelände von Gartenmöbel Jendrass um die Wette gegrillt und am Ende der „Grillmeister der Region 2019“ gekürt.

Mitmachen können entweder einzelne Hobbygriller oder ganze Teams von maximal fünf Personen. Wer Feuer gefangen hat, kann sich einfach online anmelden. Aus allen Bewerbungen werden zehn Teams oder Einzelkämpfer ausgewählt. Sie treten ab 11 Uhr am Rost gegeneinander an. Eine Stunde vor dem Anheizen bekommen die Teilnehmer die von Edeka E-Center in Köngen gesponserten Warenkörbe ausgehändigt. Den Inhalt erfahren die Teilnehmer ein paar Tage vorher.

Neben einem glücklichen Händchen am Grill ist vor allem kulinarische Kreativität gefragt. Denn die knifflige Aufgabe lautet: aus den vorgegebenen Zutaten ein schmackhaftes Vier-Gänge-Menü zu zaubern – und zwar samt und sonders auf dem Rost. Nach jedem Gang bewertet eine Jury das Grillergebnis. Wer beim Fleisch den richtigen Garpunkt erwischt hat, geschmacklich überzeugt und die Gegute Chancen auf den Titel. Außer dem „Grillmeister der Region 2019“ gibt es für die Bestplatzierten einen Napoleon Grill (1. Preis) und einen Edeka-Gutschein im Wert von 300 Euro (2. Preis) beziehungsweise 150 Euro (3. Preis) zu gewinnen.

Die Grillmeisterschaft wird in diesem Jahr zum vierten Mal ausgetragen. Von Anfang an mit dabei war das Team „TECKsas BBQ“, hinter dem Familie Slembek aus Bissingen steht. Kam das Team im Jahr 2016 noch auf den zweiten Platz, schaffte es 2017 den Sprung nach ganz oben und konnte auch im vergangenen Jahr den Titel des Grillmeisters gegenüber der Konkurrenz erfolgreich verteidigen. „Autana Grill“ aus Kirchheim und „Die Böhms & Co“ aus Plochingen kamen jeweils punktgleich auf den zweiten Platz.

Die Grillmeisterschaft lockt auch immer wieder zahlreiche Zuschauer an. „Kein Wunder“, findet Vanessa Hägele von Jendrass Gartenmöbel. „Die Atmosphäre ist einfach schön: Überall riecht es nach Gegrilltem und die Teilnehmer legen sich mächtig ins Zeug.“ Bei allem Grillfieber beweisen die Teams aber immer auch Gemeinschaftssinn. Während ein Teammitglied die richtige Temperatur im Blick hat, drapieren die anderen schon das Gemüse oder Dessert.

Jetzt anmelden: https://www.jendrass.de/grillmeister-2019.html